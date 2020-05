Nissan Kicks 2020 từ 649 triệu đồng, "đấu" Hyundai Kona

Sau 4 năm xuất hiện trên thị trường, mẫu xe cỡ nhỏ Nissan Kicks 2020 mới đã chính thức bước sang phiên bản nâng cấp giữa vòng đời ở thị trường Thái Lan. Đây đồng thời cũng là thị trường đầu tiên đón nhận phiên bản nâng cấp của dòng SUV cỡ B này. Điểm nhấn đáng chú ý nhất của Nissan Kick thế hệ mới là hệ truyền động e-Power vốn vận hành khác so với hệ thống hybrid thông thường. Cụ thể, hệ truyền động e-Power của hãng Nissan bao gồm máy xăng 3 xi-lanh, dung tích 1,2 lít, sản sinh công suất tối đa 79 mã lực tại tua máy 5.400 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 103 Nm tại tua máy 4.400 vòng/phút. Động cơ kể trên đóng vai trò một máy phát điện dành cho cụm pin 1,57 kWh nằm bên dưới ghế trước. Nhờ đó, cụm pin này không "ăn" vào không gian của khoang hành lý vốn có thể tích 432 lít như trước. Cụm pin của Nissan Kicks 2020 kết hợp cùng mô-tơ điện với công suất tối đa 129 mã lực và mô-men xoắn cực đại 260 Nm, truyền lực tới cầu trước. Nói cách khác, động cơ xăng của Nissan Kicks 2020 về cơ bản không đóng vai trò truyền động cho xe. Chưa hết, hệ truyền động e-Power của Nissan Kicks 2020 còn liên kết với hệ thống sang số Shift by Wire, đi kèm 4 chế độ lái là Smart, Eco, Normal và EV. Đặc biệt, xe sẽ có tính năng One-Pedal, cho phép người lái tăng/giảm tốc (thông qua phanh tái sinh năng lượng) chỉ dùng bàn đạp ga. Bên cạnh hệ truyền động mới, Nissan Kicks 2020 còn được bổ sung thiết kế nâng cấp. Theo đó, mẫu SUV cỡ B này được trang bị lưới tản nhiệt V-Motion cỡ lớn hơn cũng như cụm đèn pha sắc sảo và thanh mảnh hơn, tích hợp dải đèn LED định vị ban ngày. Tiếp đến là cản trước mới, đi kèm 2 hốc gió và đèn sương mù ở 2 góc. Vòng ra bên sườn, chúng ta sẽ bắt gặp thiết kế nóc xe như lơ lửng nhờ cột C màu đen và sơn ngoại thất phối 2 màu. Tương tự đầu xe, phần đuôi xe cũng được bổ sung cản sau mới, bộ khuếch tán gió giả rộng hơn và sơn trùng màu thân xe cũng như tạo hình boomerang bên trong cụm đèn hậu. Nội thất của xe tạo cảm giác quen thuộc với mặt táp-lô như cũ. Hãng Nissan chỉ bổ sung vô lăng có thiết kế khác biệt và cụm điều khiển trung tâm nâng cấp để phù hợp với cần số mới cho Kicks 2020. Tại thị trường Thái Lan, Nissan Kicks 2020 sở hữu những trang bị đáng chú ý như vành 17 inch, điều hòa tự động 2 vùng, màn hình cảm ứng 8 inch của hệ thống thông tin giải trí Nissan Connect, hỗ trợ Apple CarPlay, nội thất bọc da và bảng đồng hồ kỹ thuật số với màn hình 7 inch. Cuối cùng là những trang bị an toàn như 6 túi khí, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân bổ lực phanh điện tử EBD, hỗ trợ phanh khẩn cấp BA, cân bằng điện tử và hỗ trợ khởi hành ngang dốc. Thêm vào đó là những tính năng an toàn chủ động và hỗ trợ người lái nằm trong gói Nissan Intelligent Mobility, bao gồm kiểm soát hành trình, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, camera 360 độ, phanh khẩn cấp tự động, kiểm soát lái thông minh, phát hiện vật thể di động, cảnh báo va chạm phía trước, cảnh báo mất tập trung cho người lái, camera lùi kỹ thuật số và cảnh báo điểm mù Tại thị trường Thái Lan, giá xe Nissan Kicks 2020 dao động từ 889.000 - 1.049.000 Baht (khoảng 649 - 766 triệu đồng) cho 4 phiên bản. Khách hàng có thể chọn 1 trong 6 màu sơn ngoại thất là đen, bạc, cam, đỏ, xám và trắng. Trong đó, 4 màu sơn cuối có thể kết hợp với nóc màu đen để tạo ra ngoại thất phối 2 màu. Khi có mặt trên thị trường, nó sẽ cạnh tranh với những đối thủ như Hyundai Kona, Honda CR-V và Ford EcoSport. Video: Chi tiết Nissan Kicks 2020 thế hệ mới.

