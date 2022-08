Những sai lầm khi mua xe ôtô mới có thể bạn chưa biết

Không tính đến giá trị lúc bán lại

Rất đông người mua xe ôtô mới sẽ không nghĩ đến lúc bán lại, hoặc nếu có thì xác định chịu lỗ nặng. Vậy nên yếu tố này sẽ tùy thuộc vào mỗi người, xem có muốn bán lại hay không. Nếu đã nghĩ đến việc nhượng lại xe trong tương lai thì bạn nên quan tâm đến thương hiệu của xe đó. Ngoài ra, nên chọn màu sắc dễ bán. Nếu không bắt buộc chọn theo phong thủy thì bạn có thể tham khảo các màu dễ bán nhất như trắng, đen, bạc,... Những chiếc xe có màu như trắng, đen, bạc, xanh đậm,... sẽ dễ bán lại hơn các màu khác.

Mua xe vội vàng

Để không phải hối tiếc vì đã mua chiếc xe thì bạn cần tìm hiểu kỹ các thông tin liên quan, kể cả các chi phí đi kèm và thông tin khuyến mãi. Đừng chỉ vì nghe theo quảng cáo với những chiêu trò khuyến mãi, tung voucher hấp dẫn mà bỏ qua việc tìm hiểu kỹ thông tin về xe. Quan trọng là xem chiếc xe ôtô mới của mình có thực sự phù hợp với nhu cầu sử dụng hay không, tài chính đã đủ hay chưa.

Không ít trường hợp khách hàng đến đại lý để mua chiếc xe A, nhưng sau một hồi được nghe tư vấn "cực ngọt" của nhân viên bán hàng lại chọn mua chiếc xe B trong khi không thực sự hiểu rõ về nó.

Một lời khuyên nhỏ nữa là không nên mặc cả dựa trên giá niêm yết của nhà sản xuất. Nhân viên bán hàng tại đại lý nói rằng có thể giảm cho bạn 15 triệu so với giá niêm yết và nhiều người thấy hấp dẫn, đồng ý ngay. Song, để mua được chiếc xe với giá có lợi nhất thì bạn nên tham khảo thông tin nhiều hơn, chịu khó đi tìm hiểu ở một vài showroom, đại lý khác nhau để so sánh, từ đó đưa ra quyết định. Ngoài giá niêm yết, các đại lý có thể còn áp dụng những gói ưu đãi và chương trình khuyến mãi riêng cho khách hàng.

Tuy nhiên, đây cũng là con dao hai lưỡi, việc chỉ chăm chăm "săn" khuyến mãi mà bỏ qua tìm hiểu đại lý uy tín sẽ khiến bạn có thể gặp vấn đề về hậu mãi sau này. Vậy nên, khi mua xe bạn cần cân nhắc cả khuyến mãi và những yếu tố khác nữa. Cần tìm hiểu xem đại lý đó có đáng tin và uy tín hay không, bởi chiếc xe sẽ còn đi cùng bạn trên một hành trình dài.

Không tính toán kỹ phần chi phí bảo dưỡng

Một trong những sai lầm khi mua xe ôtô mới là người mua không tính kỹ chi phí nuôi xe, bảo dưỡng, trong khi đây là điều rất quan trọng, chiếc xe được chăm sóc tốt thì sẽ bền bỉ và vận hành trơn tru hơn. Với những chiếc xe đắt tiền thì chi phí bảo dưỡng thường sẽ đắt đỏ hơn. Bên cạnh đó, cũng có mẫu xe thuộc dòng phổ thông, giá bán không đắt nhưng chi phí bảo dưỡng cao và hạn chế về trung tâm bảo dưỡng.

Nếu có 2 mẫu xe giá bán ngang nhau, động cơ vận hành và các yếu tố ngoại - nội thất tương đương thì bạn nên cân nhắc đến chi phí bảo dưỡng, xem hãng xe nào có nhiều trung tâm dịch vụ sửa chữa chính hãng hơn.

Chi tiền mua những tính năng không cần thiết

Khi mua xe tại các đại lý, khách hàng hay bị mời mọc mua thêm nhiều trang bị ngoài với mức giá không hề rẻ. Các tư vấn viên sẽ "rót mật" vào tai để thuyết phục bạn mua những tính năng "thần thánh" đó. Tuy nhiên, đó có thể là các công nghệ, trang bị mà bạn hiếm dùng đến.

Chưa kể còn có một số nhân viên kinh doanh "gạ" khách mua thêm đồ để có suất lấy xe sớm. Hiện nay, nhiều người chỉ mua bản tiêu chuẩn ở hãng rồi sau đó lắp thêm những tính năng khác như cảnh báo điểm mù, camera lùi, màn hình cảm ứng trung tâm... tại cửa hàng uy tín khác. Cách làm này giúp tiết kiệm khá nhiều bởi trang bị ở ngoài thường rẻ hơn hãng, quan trọng là bạn phải biết được mức độ uy tín và chất lượng sản phẩm của nơi bán.

Chạy theo mẫu xe mới

Hãy cân nhắc thật kỹ trước khi chọn mua một mẫu xe mới ra mắt .

Không ít người thấy mẫu xe mới là muốn mua ngay để chứng tỏ mình là "người đi trước". Tuy nhiên, những mẫu xe mới ra mắt thường gặp lỗi nhiều hơn các mẫu xe đã bán một thời gian trên thị trường. Thông thường, trong 3 năm đầu tiên, các nhà sản xuất sẽ thu thập thông tin và vấn đề của xe để cải thiện tốt hơn. Do vậy, hãy cân nhắc khi chọn một mẫu xe "mới toanh", chưa từng được bán ra thị trường.

Ngoài ra, bạn cũng không nên mua xe dựa theo cảm tính, chỉ vì quá "kết" mẫu xe này mà bất chấp bỏ qua các quy trình đánh giá, lựa chọn xe. Tất nhiên, ở đây, chúng tôi ngoại trừ trường hợp bạn là người có điều kiện tài chính dư dả, "thích thì mua". Việc bạn thể hiện mình quá thích một chiếc xe sẽ khiến bạn dễ dàng bị rơi vào "bẫy" mua thêm các gói trang bị của nhân viên bán hàng như đã nói ở trên.

Coi trọng các tính năng công nghệ hơn trang bị an toàn

Để thu hút khách hàng, nhiều hãng xe đã thêm vào những chi tiết "câu khách" như màn hình giải trí lớn, cửa sổ trời,... cho sản phẩm của mình. Nhiều khách hàng mua xe quá tập trung vào ngoại - nội thất mà bỏ qua các hệ thống an toàn, thậm chí không ít người còn chưa hiểu rõ các tính năng an toàn có công dụng như thế nào.

Những công nghệ an toàn quan trọng như hệ thống chống bó cứng phanh ABS, hệ thống cân bằng điện tử ESC, túi khí... đáng giá hơn cả hệ thống giải trí hiện đại ở một chiếc xe. Do đó, đừng để "lóa" mắt trước những tính năng công nghệ trang trí mà chọn mua chiếc xe có hệ thống an toàn quá sơ sài.

Không lái thử

Lái thử xe là công đoạn quan trọng không chỉ với xe cũ mà cả với ôtô mới. Việc chạy thử xe sẽ giúp bạn đưa ra được đánh giá chính xác nhất. Không ít chiếc xe trông thì đẹp long lanh nhưng vận hành lại yếu, không đáp ứng đúng mong muốn của bạn. Hãy thử lái trong khoảng 30 phút với nhiều địa hình khác nhau để tìm đúng mẫu xe ưng ý nhất.