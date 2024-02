Những nguyên tắc phong thủy ôtô hút tài lộc năm Giáp Thìn 2024

Video: Mua xe chọn mầu gì? không hợp mệnh mua không? Chọn mua xe hơi cũ giá rẻ hay mua mới hoàn toàn, ngoài các tiêu chí về kiểu dáng, động cơ, thương hiệu, tầm giá,... thì người dùng còn quan tâm đến các yếu tố hợp phong thủy cho ôtô. Nếu chưa kịp cập nhật những kiến thức về phong thủy, hãy áp dụng ngay 4 nguyên tắc dưới đây để có những hành trình hanh thông, suôn sẻ cùng xế cưng của mình. Nguyên tắc 1: Chọn "option" trang trí Phong thủy ôtô kỵ những loại "đồ chơi", phụ kiện trang trí như gươm, đao, hung khí hay những con vật là thú dữ như hổ, báo, mãnh thú hay những con vật khắc với tuổi của bạn. Những phụ kiện này có chứa sát khí, mang đến vận xấu cho chiếc xe. Người dùng ôtô không chỉ quan tâm đến chiếc xe của mình mà còn lưu ý đến các yếu tố hợp phong thủy.

Không nên lạm dụng các loại giấy dán trang trí có hoa văn, hình thù kỳ quái hay có màu sắc sặc sỡ bởi nó sẽ gây mất tập trung cho người điều khiển xe phía sau, khơi gợi trí tò mò của người tham gia giao thông, dễ gây tai nạn.

Cầu may mắn, bình an, bạn nên chọn các bộ tượng phật di lặc, tượng tứ không, tượng quan âm bồ tát,... Nhưng phải gắn cố định chắc chắn để phòng chúng rơi vung vãi trong lúc xe phanh/thắng gấp. Những vật trang trí phong thủy như bùa bình an, thẻ bài mã đáo thành công, khánh treo xe nên có thêm móc treo và có nhiều tua rua màu đỏ để hút tài lộc, xua đuổi những điều xui rủi.

Nguyên tắc 2: Chọn màu xe

Quan niệm phong thủy cho rằng, số mệnh con người xoay quanh 5 mệnh của thuyết âm dương ngũ hành gồm Kim – Mộc – Thủy – Hỏa – Thổ, vận động theo quy luật tương sinh, tương khắc và có khả năng hóa chế lẫn nhau. Do đó, khi chọn màu xe ô tô, bạn cần biết mình thuộc mệnh nào để có sự lựa chọn phù hợp, tránh những màu xung khắc. Theo đó:

Mệnh Hỏa hợp xe có màu đỏ, tím, hồng, xanh lá cây. Kỵ xe màu xanh nước biển, màu đen.

Mệnh Kim nên hợp xe có màu nâu đất, vàng đậm, trắng. Kỵ xe màu xanh lá cây, cam, đỏ, hồng.

Mệnh Mộc hợp xe có màu xanh lá, màu đen, màu tím. Kỵ xe màu trắng, vàng.

Mệnh Thủy hợp xe có màu xanh nhạt, đen, trắng. Kỵ xe màu vàng.

Mệnh Thổ hợp rất nhiều màu. Kỵ màu xanh lá cây.