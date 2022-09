2 cô gái "xử đẹp" màn đỗ xe ngang ngược làm netizen tranh cãi

Đỗ xe "vô duyên", không đúng nơi quy định vốn không phải là chuyện xa lạ. Song trước những trường hợp này có người giữ được bình tĩnh, khuyên bảo nhẹ nhàng, những cũng có nhiều người khiến chủ xe phải "khóc thét" với những màn trừng trị bất ngờ. Mới đây, mạng xã hội đoạn clip ghi lại cảnh 2 cô gái đang vô cùng bức xúc khi bị một chiếc oto màu đen đậu chắn trước cửa nhà. Có thể thấy ô tô đậu ngay sát mép vỉa hè, ngay trước cửa nhà có lẽ là đang kinh doanh nên gia chủ mới tức giận đến vậy. Hai cô gái cầm mỗi người một quận băng dính dán chi chít băng dính từ đầu xe, 2 cánh cửa cho đến đuôi xe. Ở phần đầu xe còn đính kèm theo mảnh giấy: "Ahihi. Đỗ vô ý thức". Chưa hết, ở khắp mặt trước xe còn bị tạt nhiều vệt màu trắng giống sơn khiến nhiều người quay clip ái ngại. Tuy nhiên, cô gái giải thích rằng đây là bột sắn, vì biết tạt sơn sẽ bị truy cứu trách nhiệm nên cô gái khẳng định không dùng sơn. Đoạn clip trừng phạt màn đỗ xe không đúng quy định khi sau khi chia sẻ đã nhanh chóng thu hút hàng chục ngàn lượt xem và bình luận trên mạng xã hội. Nhiều người tỏ ra vô cùng đồng cảm với cảm xúc của 2 cô gái chủ nhà. Số khác lên án hành động đỗ xe thiếu ý thức của tài xê ô tô. Theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 15 Nghị định 167/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội, các hành vi như sơn, vẽ, cạo sơn ô tô hoặc đập kính, phá gương, chọc lốp... nếu làm hư hỏng xe thì không chỉ phải bồi thường thiệt hại mà còn bị phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng do thực hiện hành vi Hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác. Nếu thiệt hại nặng, người thực hiện hành vi còn bị truy cứu trách nhiệm hình sự với mức phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 20 năm khi gây thiệt hại từ 2.000.000 đồng trở lên hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi này hoặc bị kết án về hành vi hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản theo quy định tại Điều 178 Bộ luật Hình sự. Trước đó, không ít lần các chủ nhà đã có màn trừng phạt các chủ xe về hành vi đỗ xe ngang ngược của mình gây tranh cãi.

