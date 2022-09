Nhòe gương khi lái xe ôtô trời mưa xử lý như thế nào?

mờ kính nhòe gương ôtô không mong muốn khi lái xe dưới trời mưa. Điều này gây cản trở tầm nhìn và gián tiếp gây nên những tai nạn hay thảm họa khi lưu thông trên đường. Bên cạnh đường xá trơn trượt hơn, thậm chí có thể gây mất lái và đối mặt với nguy hiểm, chúng ta còn phải đối diện với hiện tượngkhông mong muốn khi lái xe dưới trời mưa. Điều này gây cản trở tầm nhìn và gián tiếp gây nên những tai nạn hay thảm họa khi lưu thông trên đường.

Tuy nhiên, nếu bạn nắm được một số các mẹo dưới đây, bạn có thể xử lý hiện tượng nhòe gương khi lái xe ôtô trời mưa nhanh chóng và giúp việc lái xe trở nên dễ dàng hơn.

1. Kính lái bị mờ

Hiện tượng kính lái bị mờ do hơi nước đọng bên trong sẽ là tình huống khó khăn với các lái xe mới, chưa có nhiều kinh nghiệm xử lý. Điều này là do nhiệt độ bên trong cabin cao hơn so với nhiệt độ bên ngoài, khiến hơi nước ngưng tụ trên bề mặt kính.

Để khắc phục hiện tượng trên, chúng ta chỉ cần mở điều hòa để hạ thấp nhiệt độ sao cho cân bằng hoặc thấp hơn nhiệt độ bên ngoài. Ngoài ra, để có hiệu quả tốt nhất, bạn nên sử dụng thêm chế độ hất gió lên kính lái từ 30 giây đến 1 phút, hoặc cho tới khi hơi nước trên kính lái bay hơi hoàn toàn.

Ngoài ra, bạn cũng nên chuyển từ chế độ lấy gió trong sang chế độ lấy gió ngoài, hoặc hé kính cửa sổ từ 10 – 15 cm nếu mưa nhỏ, để nhanh chóng cân bằng nhiệt độ với môi trường bên ngoài.

2. Gương chiếu hậu bị mờ

Đây là điều khó tránh khỏi do gương chiếu hậu nằm bên ngoài xe, chưa kể khu vực kính cửa hai bên là nơi dễ bị đọng nước gây cản trở tầm nhìn. Trường hợp này tương đối đơn giản nếu xe có trang bị sấy gương.

Tuy nhiên nếu xe không được trang bị tiện ích này, người dùng có thể gắn thêm vè che mưa gương chiếu hậu ôtô hoặc dùng miếng dán chống đọng nước kính hông và gương chiếu hậu.

Chúng ta cũng có thể dùng ruột thuốc lá hoặc thuốc lào bôi đều lên bề mặt gương chiếu hậu và sau đó phủi sạch. Lớp nhựa từ ruột thuốc lá sẽ tạo nên một lớp chống bám nước hay hiệu ứng lá sen, nước sẽ đọng thành những hạt li ti và dễ dàng trôi đi, giúp quan sát tốt hơn.

Tuy nhiên các cách trên cũng chỉ mang tính chất tạm thời, hiệu quả ngắn hạn. Các hợp chất tạo hiệu ứng lá sen sẽ nhanh chóng mất đi sau những lần rửa xe.

Để đạt được hiệu quả tốt nhất, bạn có thể đến các trung tâm chăm sóc ôtô, Car Spa để phủ nano kính hai bên và gương chiếu hậu. Thông thường, các trung tâm trên sẽ cung cấp một gói phủ nano bao gồm kính lái, kính hai bên và gương chiếu hậu. Chi phí khá cao vì các nguyên liệu đều được nhập khẩu và có tác dụng lên tới 1 năm.

Ngoài ra, bạn có thể dùng các hợp chất chống nước mưa Clear View tạo hiệu ứng lá sen cho kính lái và gương chiếu hậu, khá phổ biến trên thị trường phụ kiện ôtô. Cách này sẽ có chi phí rẻ hơn đáng kể so với phương án phủ nano, chỉ từ 150.000 - 350.000 đồng/chai. Hiệu quả của các dung dịch này đã được các hội nhóm, cộng đồng người dùng ô tô kiểm nghiệm và chứng thực hiệu quả tốt hơn nhiều so với các cách rẻ tiền khác.

Bạn cũng nên chuẩn bị sẵn một chiếc khăn đa năng bằng chất liệu microfiber. Loại khăn này có tác dụng thấm hút khá tốt, có thể dùng lau kính lái và gương chiếu hậu trong trường hợp các cách trên không đem lại hiệu quả nhanh chóng.

3. Đối với trường hợp mưa quá lớn

Mưa quá lớn cũng là một trong những tính huống nguy hiểm khi lái xe, vì tốc độ gạt nước cũng có giới hạn nhất định. Nếu bạn đang di chuyển trên phố, có thể dừng xe lại ở đâu đó, chờ mưa nhỏ dần để tiếp tục di chuyển, tránh đậu dưới tán cây lớn hay cột điện vì có thể bị sét đánh hoặc cây đổ gây tai nạn.

Nếu bạn đang di chuyển trên cao tốc, bạn nên sử dụng thêm đèn chiếu gần, đèn sương mù và đèn hazard để các xe khác có thể dễ dàng nhận diện ra chúng ta khi đến gần.

Ngoài ra, bạn cũng lưu ý giữ khoảng cách an toàn với các phương tiện cùng lưu thông trên đường theo quy tắc 2 - 4 giây hoặc hơn, tùy theo tốc độ và điều kiện mặt đường. Điều này sẽ tránh được các tình huống phanh gấp, các phương tiện phía sau có thể phản ứng kịp thời và tránh được tai nạn liên hoàn.