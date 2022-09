Siêu "thần gió" Pagani Huayra mui trần triệu đô của đại gia Indonesia

Dòng siêu xe Pagani Huayra được cho ra mắt vào năm 2011 và đến nay đã 11 năm trôi qua với hơn 260 chiếc xe được sản xuất. Trong đó, ở bản tiêu chuẩn, Pagani Huayra được chia thành Coupe và Roadster với số lượng sản xuất mỗi bản là 100 xe. Mới đây nhất, một số hình ảnh do cánh săn ảnh tại Indonesia chia sẻ cho thấy có một chiếc xe Pagani Huayra Roadster màu đồng mới xuất hiện tại thủ đô Jakarta đã thu hút sự quan tâm của giới mê xe nước này. Chỉ có 100 xe Pagani Huayra Roadster đặc biệt được sản xuất bằng với số lượng xe bản Coupe nhưng siêu phẩm của đại gia Indonesia chỉ sở hữu cửa ngang bình thường thay vì cửa cánh chim như xe Pagani Huayra của Minh "Nhựa". Lý do là cơ cấu mui trần đã khiến hãng xe Ý phải lắp cửa "phổ thông" cho "thần gió" mui trần. Ngoài màu đồng, bộ áo của chiếc siêu xe triệu đô Pagani Huayra Roadster tại Indonesia còn có các chi tiết sơn đen bóng và tất nhiên không thể thiếu sợi carbon ở cản trước, vỏ gương và cản sau xe. Chiếc Pagani Huayra Roadster xuất hiện tại thủ đô Jakarta còn có vô lăng nằm bên phải, phù hợp với luật giao thông của đất nước Indonesia. Hiện chưa rõ giá xe Pagani Huayra mui trần khi lăn bánh tại Indonesia, còn tại nước ngoài, xe có giá bán khởi điểm 2,28 triệu Euro (tương đương 54,7 tỷ đồng). Dù xe Pagani Huayra Roadster không còn sở hữu cửa cánh chim như bản Coupe nhưng lại có lợi thế là việc mái nhà của siêu phẩm này dễ dàng tháo lắp bằng tay, có thể tùy biến thành bản mui trần và khi lắp mui lại sẽ biến thành bản Coupe. Pagani Huayra Roadster sử dụng động cơ V12 Biturbo, dung tích 6.0 lít tiêu chuẩn do Mercedes-AMG sản xuất. Động cơ đã được tinh chỉnh lại nhằm mang đến công suất tối đa 764 mã lực tại vòng tua máy 6.200 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 1000 Nm tại vòng tua 2.400 vòng/phút. Hộp số Xtrac 7 cấp hoàn toàn mới tương tự như "siêu phẩm" Pagani Huayra BC. Ngoài ra, Pagani trang bị đến 5 chế độ lái cho Huayra mui trần. Video: Chi tiết siêu "thần gió" Pagani Huayra mui trần triệu đô.

