Hyundai Tucson 2022 tiếp tục bị đánh giá 0 sao về an toàn

Vào hồi tháng 12 năm ngoái, Chương trình đánh giá xe mới châu Mỹ Latin (Latin NCAP) đã tiến hành thử nghiệm độ an toàn khi va chạm của mẫu SUV hạng C Hyundai Tucson đời cũ. Trong thử nghiệm này, Hyundai Tucson thế hệ cũ đã gây thất vọng với kết quả an toàn thấp nhất là 0 sao. Chưa đầy 1 năm sau, Latin NCAP tiếp tục đánh giá độ an toàn của Hyundai Tucson thế hệ mới. Kết quả lần này của Hyundai Tucson 2022 không khá hơn thế hệ cũ khi tiếp tục là 0 sao. Hyundai Tucson 2022 tiếp tục gây lo ngại vì bị đánh giá 0 sao về an toàn.

Đây là kết quả thử nghiệm an toàn Hyundai Tucson 2022 bản tiêu chuẩn, chỉ có 2 túi khí. Điều đáng nói là trong thử nghiệm của Euro NCAP vào tháng 11 năm ngoái, thế hệ mới của mẫu SUV hạng C này đã nhận kết quả 5 sao cao nhất.

Theo Latin NCAP, trong thử nghiệm về khả năng bảo vệ hành khách trưởng thành, Hyundai Tucson 2022 bản tiêu chuẩn đạt 20,09 điểm, tương đương 50,23% điểm số tối đa. Trong khi đó, trong thử nghiệm về khả năng bảo vệ hành khách trẻ em, mẫu SUV hạng C này chỉ đạt 2,62 điểm, tương đương 5,34% điểm số tối đa. Những chiếc Hyundai Tucson 2022 bản tiêu chuẩn tham gia thử nghiệm được sản xuất tại Hàn Quốc và Cộng hòa Séc.

Latin NCAP đánh giá Hyundai Tucson 2022 bản tiêu chuẩn có khả năng bảo vệ tốt khu vực đầu và cổ của người trưởng thành ngồi trên hàng ghế trước trong thử nghiệm va chạm trực diện. Phần ngực của tài xế và hành khách trên ghế trước cũng được bảo vệ tốt. Tuy nhiên, phần đầu gối lại chỉ được bảo vệ ở mức trung bình vì có thể va chạm với những cấu trúc nguy hiểm phía sau đầu xe. Khu vực xương ống chân của người lái và hành khách phía trước cũng được bảo vệ ở mức tốt trong thử nghiệm va chạm trực diện. Bên cạnh đó là khu vực sàn xe được đánh giá ổn định.

Ngay cả phần thân vỏ của Hyundai Tucson 2022 bản tiêu chuẩn cũng được đánh giá là ổn định. Trong va chạm bên sườn, xe có khả năng bảo vệ tốt cho phần đầu, ngực, bụng và xương chậu của người trưởng thành.

Tiếp đến là thử nghiệm khả năng bảo vệ vùng cổ của Hyundai Tucson 2022. Theo đó, ghế của xe chỉ bảo vệ phần cổ của người trưởng thành ở mức trung bình. Ở va chạm phía sau, mẫu SUV hạng C này đạt yêu cầu về cấu trúc.

Trong khi đó, khả năng bảo vệ hình nộm ngồi trên ghế trẻ em được đánh giá là đạt theo tiêu chuẩn của Latin NCAP. Tuy nhiên, một số loại ghế trẻ em không lắp được vào đầu nối ISOFIX của xe. Ngoài ra, vị trí giữa của hàng ghế sau chỉ có dây đai an toàn vòng qua hông (lap belt) tiêu chuẩn.

Về hệ thống hỗ trợ an toàn, Hyundai Tucson 2022 bản tiêu chuẩn có tính năng phanh khẩn cấp tự động trong nội thành tùy chọn nhưng không đáp ứng được tiền đề của Latin NCAP nên không được tính điểm. Bên cạnh đó, Hyundai Tucson 2022 bản tiêu chuẩn ở thị trường châu Mỹ Latin còn không có hệ thống cân bằng điện tử, nhắc nhở thắt dây an toàn ở hàng ghế sau và những tính năng an toàn chủ động. Đó là lý do vì sao xe chỉ đạt điểm số 6% trong hạng mục hệ thống hỗ trợ an toàn. Con số tương ứng ở hạng mục bảo vệ người đi bộ là 48,4%.

Những điểm số trên khiến Hyundai Tucson 2022 bản tiêu chuẩn chỉ đạt 0 sao về an toàn. Trong khi đó, Hyundai Tucson 2022 bản cao cấp hơn với 6 túi khí được đánh giá 3 sao về an toàn. Phiên bản cao cấp của mẫu SUV hạng C này đạt 32,64 điểm (82%) ở hạng mục bảo vệ hành khách trưởng thành và 34,07 điểm (70%) ở hạng mục bảo vệ hành khách trẻ em.

Tại Việt Nam, Hyundai Tucson 2022 bản tiêu chuẩn đương nhiên được trang bị không tệ như xe ở châu Mỹ Latin. Cụ thể, bản tiêu chuẩn của xe có 6 túi khí, hệ thống ổn định thân xe, hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cân bằng điện tử, cảnh báo áp suất lốp, cảnh báo va chạm khi ra khỏi xe, hệ thống kiểm soát hành trình, cảm biến sau và camera lùi. Tuy nhiên, những tính năng an toàn chủ động nằm trong gói Hyundai SmartSense chỉ có ở bản cao cấp.