Chevrolet Seeker 2023 "chốt giá", rẻ hơn Honda CR-V và Hyundai Tucson

Chevrolet Seeker 2023 mới là mẫu SUV hạng C mới đã lần đầu tiên trình làng ở thị trường Trung Quốc vào hồi tháng 7 năm nay. Sau hơn 1 tháng, mẫu SUV hạng C này đã được công bố giá bán tạm tính tại thị trường tỷ dân. Theo đó, ở thị trường Trung Quốc, giá xe Chevrolet Seeker 2023 khởi điểm từ 139.900 Nhân dân tệ (khoảng 489 triệu đồng). Như vậy, so với đối thủ Honda CR-V (169.800 Nhân dân tệ, tương đương 594 triệu đồng) và Hyundai Tucson (161.800 Nhân dân tệ hay 566 triệu đồng), mẫu SUV hạng C này rẻ hơn đáng kể. Như thông tin đã đưa, Seeker mới được định vị thấp hơn người anh em Trailblazer trong dòng sản phẩm của Chevrolet tại thị trường Trung Quốc. Mẫu SUV hạng C này sở hữu kích thước cụ thể bao gồm chiều dài 4.537 mm, chiều rộng 1.823 mm, chiều cao 1.564 mm và chiều dài cơ sở 2.700 mm. Điểm nhấn của Chevrolet Seeker 2023 không nằm ở kích thước mà ở thiết kế ngoại thất trẻ trung. Được áp dụng ý tưởng thiết kế Vitality Aesthetics, xe đi kèm lưới tản nhiệt chia thành 2 tầng bằng nẹp mạ crôm hình chữ "X", nối liền với logo của hãng Chevrolet. Bên cạnh lưới tản nhiệt rộng, mẫu SUV hạng C này còn có hệ thống đèn 2 tầng hợp xu hướng với dải đèn LED định vị ban ngày thanh mảnh ở phía trên, sát nắp ca-pô trong khi đèn pha nằm dọc bên dưới. Ngoài ra, Chevrolet Seeker 2023 còn được trang bị nắp ca-pô dập gân thể thao, đường vai xe chếch lên ở cột C, kính cửa sổ nhỏ gọn và baga nóc. Phía dưới xuất hiện bộ vành hợp kim 17 inch hoặc 18 inch (tùy phiên bản) và nẹp thân xe cũng như nẹp hốc bánh bằng nhựa màu đen. Đằng sau xe, Chevrolet Seeker 2023 gây ấn tượng với kính chắn gió dốc sâu, cửa cốp thẳng đứng và cụm đèn hậu hình chữ "C" ngược. Tuy nhiên, đèn hậu của xe không nối liền với nhau như xu hướng hiện nay. Thêm vào đó là cản sau ốp nhựa màu đen và bộ khuếch tán gió giả. Ống xả của mẫu SUV hạng C này được giấu khá kỹ, tạo cảm giác gọn gàng khi nhìn từ phía sau. Ở phiên bản RS, logo trên đầu xe và phía sau đều được sơn màu đen. Ngoài ra, phiên bản thể thao này còn có logo "RS" màu đỏ trên lưới tản nhiệt và cửa cốp. Tương tự ngoại thất, nội thất của Chevrolet Seeker 2023 cũng được thiết kế theo phong cách thể thao, nhất là phiên bản RS. Tại đây, chúng ta sẽ bắt gặp vô lăng vát đáy 3 chấu, những điểm nhấn màu đỏ trên mặt táp-lô, tappi cửa, ghế và trong cửa gió điều hòa. Trước mặt người lái là bảng đồng hồ kỹ thuật số, nối liền với màn hình cảm ứng trung tâm, cả hai cùng có kích cỡ 10,25 inch. Màn hình trung tâm được thiết kế nghiêng 9 độ về phía người lái đồng thời hỗ trợ các dịch vụ kết nối OnStar, Apple CarPlay không dây, cập nhật phần mềm qua WiFi, tính năng ra lệnh bằng giọng nói, hệ thống định vị Baidu và điều khiển các thiết bị gia dụng thông minh từ xa. Những trang bị tiện nghi khác của xe bao gồm ghế trước sưởi ấm, làm mát, sạc điện thoại thông minh không dây và cửa cốp chỉnh điện rảnh tay. Không để người dùng thất vọng, Chevrolet Seeker 2023 có trang bị an toàn khá đầy đủ với 2 túi khí trước, túi khí bên và túi khí rèm tiêu chuẩn. Bên cạnh đó là hệ thống kiểm soát phanh khi ôm cua, cân bằng điện tử, hỗ trợ phanh khẩn cấp, hệ thống ngăn lật chủ động, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn đường, hỗ trợ đèn pha thích ứng, hỗ trợ chuyển làn đường, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, cảnh báo va chạm phía trước, camera 360 độ và phanh giảm thiểu va chạm. Nằm bên dưới nắp ca-pô của mẫu SUV hạng C này là khối động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.5L, sản sinh công suất tối đa 181 mã lực và mô-men xoắn cực đại 250 Nm. Động cơ đồng hành với hộp số tự động biến thiên vô cấp CVT, cho phép xe tăng tốc từ 0-100 km/h trong 7,9 giây và tiêu thụ lượng xăng trung bình chỉ 6,5 lít/100 km. Dự kiến, sau Trung Quốc, mẫu xe SUV Chevrolet Seeker 2023 sẽ được bán cả ở những thị trường khác. Cách đây không lâu, cánh săn ảnh đã bắt gặp mẫu SUV hạng C này đang chạy thử ở bang Michigan, Mỹ. Video: Chi tiết SUV hạng C - Chevrolet Seeker 2023.

