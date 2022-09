Thêm Ford F-150 Limited 2022 thứ hai về Việt Nam, hơn 6 tỷ đồng

Đây là dòng xe mà nhiều người đam mê xe bán tải mong muốn có cơ hội sở hữu. Mẫu Ford F-150 Limited 2022 mới đến từ Mỹ cuốn hút người dùng với kích thước lớn cùng hàng loạt trang bị cao cấp, hơn hẳn phân khúc bán tải thông thường ở thời điểm hiện tại. Tính tới thời điểm hiện tại, chỉ có 2 chiếc Ford F-150 Limited 2022 xvề Việt Nam trong đó một chiếc màu đen và chiếc còn lại màu trắng đang được nhắc đến trong bài. Các đối thủ chính của dòng xe Ford F-150 phải kể đến như Chevrolet Silverado, Toyota Tundra và RAM 1500. Về thiết kế ngoại thất, Ford F-150 Limited sở hữu nhiều chi tiết được thay đổi so với thế hệ trước. Đầu xe vẫn có thiết kế nam tính với nhiều chi tiết to bản. Lưới tản nhiệt gồm nhiều thanh nan lớn kết hợp lại, hoàn thiện bằng bởi chrome bóng. Logo “Limited” được đặt trên nắp capo. Cụm đèn pha được thay đổi với dải đèn LED định vị có tạo hình chữ L ngược, hệ thống đèn pha LED thông minh có khả năng tự động tắt/bật, điều chỉnh góc chiếu. Ford F-150 Limited sở hữu kích thước Dài x Rộng x Cao lần lượt là 5.890 x 2.030 x 1.961 (mm). Gương chiếu hậu to bản tích hợp đèn báo rẽ cùng cụm camera, mặt gương tích hợp sưởi và chống chói. Nâng đỡ cho toàn bộ thân hình to lớn là bộ vành kích thước 22 inch thiết kế đa chấu mạ chrome sáng bóng. Đi kèm là bộ lốp có thông số 275/50 R22. Khi người dùng tiến lại gần, bệ bước chân sẽ tự động mở ra giúp việc lên/xuống thuận tiện hơn. Qua phần đuôi xe, nắp thùng hàng có thể đóng/mở điện, đi cùng thang và tay nắm thuận tiện cho việc lên xuống. Hệ thống đèn hậu cũng là dạng full LED. Bước vào bên trong, khoang nội thất được thiết kế nam tính, đậm chất Mỹ với các chi tiết to bản. Hầu hết chi tiết trên xe đều bọc da và kim loại. Vô lăng 3 chấu tích hợp nhiều nút bấm hỗ trợ người lái. Ngay phía sau là bảng đồng hồ kỹ thuật số 12 inch hiện đại có độ hiển thị sắc nét và đa dạng về giao diện. Cần số trên mẫu bán tải này có thể gập lại khi không dùng đến và tạo ra không gian phẳng ở khu vực bệ tỳ tay trước. Hệ thống thông tin giải trí trên F-150 thế hệ mới là SYNC 4, đi cùng màn hình cảm ứng 12 inch và dàn âm thanh B&O. Tất cả hệ thống ghế ngồi được bọc da phối 2 màu xanh/trắng, logo Limited gắn trên tựa lưng. Hàng ghế trước trang bị chức năng chỉnh điện, sưởi và làm mát, riêng ghế lái có nhớ 3 vị trí. Ngoài ra, hai ghế trước có thể ngả hết cỡ tạo một mặt phẳng giúp tạo một mặt phẳng có không gian lớn. Không gian hàng ghế sau rộng rãi, đủ cho 3 người lớn sử dụng, tích hợp cửa gió điều hoà và nhiều cổng sạc. Chiếc bán tải hạng sang này trang bị nhiều hệ thống hỗ trợ người lái như camera 360 độ, kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn, cảnh báo điểm mù, hỗ trợ đỗ xe tự động, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau... Chiếc Ford F-150 Limited trong bài sở hữu khối động cơ PowerBoost V6 dung tích 3.5 lít cùng hệ thống hybrid tự sạc (self-charging hybrid). Khối động cơ này sản sinh công suất 430 mã lực và mô-men xoắn cực đại 773 Nm, nhờ đó chiếc xe này chạy được quãng đường hơn 1.200 km với mỗi lần đổ đầy xăng. Mức giá xe Ford F-150 Limited 2022 nhập tư tại Việt Nam dự đoán khoảng hơn 6 tỷ đồng. Video: Ford F-150 Limited 2022 tại Việt Nam (Nguồn: Johnny & SuperCar Vlog).

