Người dùng đánh giá Suzuki XL7 Hybrid mới tại Việt Nam

Video: Suzuki XL7 Hybrid: Chia sẻ thực tế từ người dùng chạy dịch vụ.

Anh Tạ Phan Vũ, đang sinh sống và làm công việc lái xe công nghệ tại TP HCM. Anh đã có khoảng 6 năm đồng hành cùng chiếc Hyundai Grand i10. Đến thời điểm này, anh quyết định mua thêm xe 7 chỗ để có thể phục khách hàng tốt hơn cũng như mở rộng thêm lượng khách mới có nhu cầu cao hơn, đi được nhiều người hơn. Do đó, xe 7 chỗ phổ thông như Suzuki XL7 Hybrid mới tại Việt Nam trở thành phân khúc anh nhắm tới cho mục đích này.

Anh Tạ Phan Vũ bất ngờ với Suzuki XL7 Hybrid để kinh doanh dịch vụ do nhận thấy nhiều lợi ích kinh tế với cùng một chi phí đầu tư ban đầu.

Suzuki XL7 Hybrid là lựa chọn cuối cùng của anh Phan Vũ sau khi đã đắn đo trước nhiều lựa chọn khác như xe Suzuki XL7 đã qua sử dụng, Mitsubishi Xpander Eco hay Hyundai Stargazer X mới. Theo anh chia sẻ, đây là lựa chọn hoàn toàn đúng đắn, không một chút cảm giác nào thấy tiếc nuối.

PV: Xin chào anh Phan Vũ, cảm ơn anh đã dành thời gian tham gia phỏng vấn hôm nay. Anh có thể cho biết cơ duyên nào đưa anh đến với Suzuki XL7 Hybrid?

Chào bạn! Tôi mua xe này chủ yếu phục vụ công việc kinh doanh. Trước khi quyết định chọn chiếc xe này, tôi đã đặt cọc lần lượt hai chiếc xe khác, đầu tiên là Mitsubishi Xpander bản Eco, nhưng đổi ý sang Hyundai Stargazer X.

Ban đầu Suzuki XL7 Hybrid có giá cao hơn 2 mẫu xe kia nên tôi đã định bỏ qua vì chênh lệch vài chục triệu đồng cũng là rất lớn với người làm kinh doanh. Dù vậy, sau khi so sánh kỹ lương, may mắn đúng thời điểm có ưu đãi 50% trước bạ cho Suzuki XL7 Hybrid, tôi đã nhanh chóng “quay xe” để trở thành chủ nhân chiếc xe này.

PV: Thú vị quá! Vậy điều gì đã khiến anh quyết định mua Suzuki XL7 Hybrid thay vì những mẫu xe khác dù trong cùng tầm giá?

Tôi đã có người quen mua xe XL7 và Ertiga Hybrid trước đây. Đặc biệt là chiếc Ertiga vì đã chạy được 200.000 km mà không gặp vấn đề gì, cảm giác lái và khung gầm vẫn còn rất tốt. Ngoài ra, chủ xe còn rất khen ngợi công nghệ hybrid của xe. Đó là lý do tôi tin tưởng và quyết định chọn mua XL7 Hybrid mới. Bên cạnh đó, khả năng tiết kiệm nhiên liệu rất phù hợp với mục tiêu chạy xe dịch vụ của tôi.

XL7 Hybrid rất êm ái, động cơ hoạt động mạnh mẽ nhờ hệ thống hybrid.

Ban đầu tôi còn một chút nên lăn tăn, sau khi được khuyến mãi và được đại lý tặng nhiều phụ kiện, cũng như so sánh kỹ lưỡng các công nghệ, tiện nghi, không còn gì ngăn cản quyết định nữa.

PV: Anh có thể chia sẻ thêm về trải nghiệm lái xe của mình không?

Nếu so với chiếc xe cũ, cảm giác lái XL7 Hybrid rất êm ái, động cơ hoạt động mạnh mẽ nhờ hệ thống hybrid. Tôi cảm thấy tự tin mỗi khi vượt xe và di chuyển trên quốc lộ. Khung gầm và thân vỏ đều rất chắc chắn, giúp cho xe hoạt động êm ái và ổn định. Tính năng Idle-Stop hoạt động mượt mà, tôi không cảm nhận được rung lắc, cũng giúp tiết kiệm xăng đáng kể trong thành phố, đây là điều quan trọng nhất với giới chạy xe dịch vụ.

PV: Về hiệu suất và tiết kiệm nhiên liệu của xe, anh thấy sao?

Trước đây, tôi đã sử dụng Hyundai Grand i10 số sàn trong 6 năm để chạy dịch vụ. Khi chuyển sang Suzuki XL7 Hybrid, tôi thật sự bất ngờ vì lượng tiêu thụ nhiên liệu gần như tương đương, mặc dù XL7 Hybrid có kích thước và trọng lượng to lớn hơn và lại được trang bị hộp số tự động, thông thường phải hao xăng hơn nhưng đằng này lại rất tiết kiệm.

Với một chiếc xe ở phân khúc này, tôi thấy rất hài lòng về hiệu suất mang lại, xe tăng tốc khỏe mà lại còn tiết kiệm. Đặc biệt, bản hybrid với sự trợ giúp của máy phát điện đã giải quyết được vấn đề chuyển số kém mượt của hộp số 4 cấp thông thường. Thật sự không thể đòi hỏi gì hơn.

PV: Không gian và tiện nghi trong xe thì sao?

Khoang nội thất của Suzuki XL7 Hybrid rất rộng rãi, hàng ghế thứ 3 để chân thoải mái, ra vào dễ dàng, điều này khiến khách hàng đặt xe rất hài lòng. Chất liệu và thiết kế nội thất cũng rất bắt mắt và chất lượng. Tôi thích ghế nỉ hơn ghế da công nghiệp bởi vì chúng êm ái và mát hơn.

Khoang nội thất Suzuki XL7 Hybrid rất rộng rãi, hàng ghế thứ 3 để chân thoải mái, ra vào dễ dàng, điều này khiến khách hàng đặt xe rất hài lòng.

Ngoài ra, xe còn có nhiều tính năng tiện nghi, đặc biệt tôi rất thích màn hình giải trí lớn và rõ nét, kết nối không dây Android Auto và CarPlay dễ dàng.

PV: Anh đã có trải nghiệm như thế nào khi làm việc với đại lý khi mua xe?

Tôi cảm thấy rất hài lòng với dịch vụ của đại lý. Họ chăm sóc chu đáo và tặng nhiều phụ kiện, tôi không cần phải lắp đặt thêm gì cả, có thể ngay lập tức bắt đầu chạy dịch vụ. Tôi cũng đã bảo dưỡng xe một lần, quy trình rất nhanh chóng và chi phí chỉ chưa đến 1 triệu đồng, thấp hơn so với các hãng khác.

PV: Anh có thể cho biết về thu nhập của mình khi chạy xe dịch vụ với Suzuki XL7 Hybrid sau khi mua xe không?

Sau khi chuyển sang sử dụng Suzuki XL7 Hybrid, thu nhập của tôi tăng đáng kể. Với 7 chỗ ngồi, tôi có thể nhận thêm các cuốc xe nhiều hành khách hơn, đương nhiên là giá cước cũng cao hơn so với xe 4 chỗ, điều này giúp nâng cao năng suất làm việc cũng như thu nhập.

PV: Anh có thể kể rõ hơn về sự khác biệt trong thu nhập so với xe trước đây không?

Trước đây, tôi chỉ có thể chở tối đa 4 hành khách với Hyundai Grand i10, nên thu nhập cũng giới hạn hơn, xe nhỏ nên khách cũng ít khi gọi liên hệ để chở đi tỉnh. Giờ đây, với XL7 Hybrid, không chỉ chở được nhiều người mà còn có thể nhận các cuốc đi xa, khiến thu nhập tăng trưởng rõ rệt. Nhẩm tính cũng tăng khoảng 35%.

PV: Ngoài việc chở nhiều khách, có yếu tố nào khác góp phần vào việc tăng thu nhập không?

Tạ Phan Vũ: Có chứ! Suzuki XL7 Hybrid ít tiêu tốn nhiên liệu so với nhiều mẫu xe khác, do đó chi phí vận hành giảm khoảng 20%, giúp tôi giữ lại nhiều hơn từ mỗi chuyến xe. Hơn nữa, do xe mới và vận hành êm ái, tôi có thêm nhiều khách hàng "ruột", đặc biệt là những người thường xuyên di chuyển.

PV: Vậy anh cảm thấy mức độ hài lòng của mình khi chạy xe dịch vụ với Suzuki XL7 Hybrid như thế nào?

Anh Tạ Phan Vũ: 'Tôi rất hài lòng với quyết định của mình. XL7 Hybrid không chỉ đáp ứng được nhu cầu công việc mà còn mang lại nhiều niềm vui trong quá trình sử dụng”

XL7 Hybrid không chỉ đáp ứng được nhu cầu công việc mà còn mang lại nhiều niềm vui trong quá trình sử dụng.

Tạ Phan Vũ: Chiếc xe không chỉ bền mà còn mang lại cảm giác thoải mái cho cả tôi và khách hàng. Mức thu nhập ổn định hơn giúp tôi có thể đầu tư vào những nhu cầu khác trong cuộc sống. Đừng hỏi tôi có điểm gì không thích về chiếc xe này, vì hầu như tôi không nghĩ ra.

PV: Cảm ơn anh Phan Vũ đã chia sẻ những trải nghiệm quý báu của mình về chiếc Suzuki XL7 Hybrid. Chúc anh thành công trong kinh doanh với chiếc xe mới!

Nhìn lại ba tháng qua, sự bứt phá của Suzuki XL7 Hybrid hoàn toàn thuyết phục. Vào tháng 9/2024, mẫu xe này đứng thứ nhì doanh số phân khúc hybrid. Đến tháng 10, XL7 Hybrid tiếp tục được chọn mua với tỷ lệ tăng trưởng 120%, chiếm đến 22% thị phần. Tháng 11, kết quả gặt hái được chứng tỏ Suzuki XL7 Hybrid xứng đáng.

Trong tháng 12, khách hàng sở hữu Suzuki XL7 Hybrid được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ, tương đương mức ưu đãi 30 triệu đồng, kèm theo đó bộ quà tặng phụ kiện chính hãng Suzuki, miễn phí công lắp đặt và sơn.