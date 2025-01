McLaren 750S Spider gần 30 tỷ gắn biển "thần tài" 1,2 tỷ đồng

McLaren 750S Spider đầu tiên tại Việt Nam đã chính thức có chủ nhân, khá thú vị người này kinh doanh trong lĩnh vực mỹ phẩm, và rất nổi tiếng trên nền tảng mạng xã hội TikTok. Để xứng tầm với chiếc siêu xe mui trần McLaren 750S Spider có giá đắt đỏ của mình, chủ xe đã chi thêm 1,27 tỷ đồng nhằm đấu giá biển số 51K-939.39, hay còn được giới mê biển gọi là trùm cuối của biển cặp "thần tài nhỏ". Được biết, chủ nhân của siêu xe mui trần McLaren 750S Spider gần 30 tỷ đồng chính hãng và duy nhất tại Việt Nam rất mê biển số đẹp. Đặc biệt là biển thần tài hay lộc phát. Chiếc McLaren 750S Spider này có màu sơn cam nhưng lại thiếu đi nhiều chi tiết carbon để tạo điểm nhấn, rất có thể chủ xe sẽ sớm nâng cấp trong thời gian tới. Chiếc McLaren 750S Spider gắn biển thần tài này được thiết kế và chế tạo sau quá trình phân tích tỉ mỉ chiếc 720S nổi tiếng, khoảng 30% bộ phận của McLaren 750S là mới hoặc đã được thay đổi để mang lại những cải tiến hiệu năng. Dường như siêu xe McLaren 750S Spider không thay đổi thiết kế bên ngoài quá nhiều so với mẫu McLaren 720S nhưng tất cả những gì cải thiện hiệu suất, vận hành, tiện ích lại nằm ở các chi tiết ẩn sâu bên trong. Nội thất của 750S kết hợp công nghệ tiên tiến với vật liệu tinh xảo. Trọng tâm của trải nghiệm người lái là các màn hình mới lấy người lái làm trung tâm, được gắn trong một hộp có các nút điều khiển để chọn các chế độ lái cùng hệ thống treo nằm ở hai bên. Người lái McLaren 750S Spider có thể di chuyển dễ dàng giữa các cài đặt Comfort, Sport và Track Active Dynamic trong khi vẫn giữ tay trên vô lăng và hoàn toàn tập trung vào con đường phía trước. Người lái cũng sẽ được hưởng lợi từ các tính năng mới như Apple CarPlay và Màn hình thông tin trung tâm mới. Hệ thống camera Quan sát phía sau và Quan sát xung quanh cũng được nâng cấp để có độ rõ nét cao hơn Hệ thống nâng xe mới kéo phần đầu cao lên của 750S chỉ trong 4 giây so với 10 giây của 720S. Nội thất bọc da Nappa hoàn toàn hoặc kết hợp giữa da Alcantara và Nappa có sẵn với các chủ đề nội thất TechLux và Performance mới. Đối tác âm thanh của McLaren, Bowers & Wilkins, đã phát triển một hệ thống mới cho 750S, với bộ khuếch đại mạnh hơn và loa hình nón Continuum® độc quyền. McLaren 750S Spider vẫn sử dụng động cơ là loại M840T V8, dung tích 4.0 lít, tăng áp kép của 765LT Spider nhưng có 1 số điều chỉnh khiến công suất xe chỉ 750 PS, thấp hơn 15 ps nhưng mạnh hơn 30 ps so với 720S Spider. Mô-men xoắn 590 Nm. Sức mạnh của xe được truyền đến hệ dẫn động cầu sau thông qua hộp số ly hợp kép 7 cấp nhờ đó mà siêu xe mui trần McLaren 750S Spider dễ dàng tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h trong 2,8 giây, như 720S Spider, 0-200 km/h mất 7,3 giây và 0-300 km/h mất 20,4 giây. Tốc độ tối đa 332 km/h. Video: Xem chi tiết siêu xe McLaren 750S Spider tại Việt Nam.

