Bán tải "khủng long" Ram 1500 REV hoãn ra mắt đến 2026

Trong một quyết định có lẽ sẽ không gây sốc cho bất kỳ ai theo dõi thị trường xe điện, Stellantis đã một lần nữa trì hoãn việc ra mắt xe Ram 1500 REV chạy điện, lần này lùi lại đến tận năm 2026. Tại sao? Họ đổ lỗi cho "nhu cầu của ngành công nghiệp chậm lại" đối với xe bán tải điện, đây là một cách lịch sự để nói rằng khách hàng không thực sự xếp hàng để đổi những chiếc xe bán tải ngốn xăng của họ lấy những chú ngựa thồ chạy bằng pin. Nhưng đừng lo lắng, Stellantis đã có Kế hoạch B: mẫu xe bán tải Ram 1500 Ramcharger, phiên bản mở rộng phạm vi hoạt động của xe bán tải hiện dự kiến ra mắt vào năm 2025 để giúp thu hẹp khoảng cách. Ra mắt vào đầu năm 2023, bán tải điện Ram 1500 REV ban đầu được hứa hẹn sẽ ra mắt thị trường vào cuối năm 2024 với tư cách là sản phẩm điện đầu tiên của thương hiệu. Tuy nhiên, Stellantis gần đây đã đẩy lùi thời điểm ra mắt sang đầu năm 2025, với cựu CEO Carlos Tavares khẳng định rằng họ không muốn vội vàng tung ra một mẫu xe quan trọng như vậy. Bây giờ, công ty đã đẩy lùi đối thủ Ford F-150 Lightning và Tesla Cybertruck đến tận năm 2026 và tiết lộ lý do thực sự đằng sau sự do dự của họ. Ramcharger chạy bằng động cơ V6 3.6 lít đóng vai trò là máy phát điện cho bộ pin 92 kWh, cung cấp phạm vi hoạt động 1.110 km, so với phạm vi hoạt động 500 805 km của phiên bản hoàn toàn bằng điện. Nó cũng mạnh mẽ hơn một chút, cung cấp công suất 663 mã lực , vượt qua một chút so với công suất 654 mã lực của 1500 REV. Việc sản xuất Ram 1500 sẽ "chủ yếu" diễn ra tại Nhà máy lắp ráp Sterling Heights ở Michigan, bao gồm cả phiên bản điện khí hóa và phiên bản ICE truyền thống. Video: Giới thiệu xe bán tải Ram 1500 RHO 2025 mới.

