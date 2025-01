Mercedes-AMG One - 2 lần phá kỷ lục tại "địa ngục xanh" Nurburgring

Thành tích tại trường đua Nurburgring, vốn được mệnh danh là "Địa ngục xanh", luôn là thước đo để đánh giá khả năng vận hành của bất kỳ mẫu xe thương mại hay xe đua... nhưng với siêu xe hypercar Mercedes-AMG One mới thì hoàn toàn khác. Hiện tại, vị trí số 1 tại trường đua này vẫn xướng tên siêu xe Mercedes-AMG One, mẫu hypercar sử dụng công nghệ từ những chiếc xe đua của đội Mercedes-AMG Petronas F1. Cụ thể, với đường đua Nurburgring-Nordschleife dài 20,832 km, tay đua DTM Maro Engel tiếp tục xác lập kỷ lục mới với siêu xe này trong 6 phút 29,09 giây. Đặc biệt hơn, đây cũng là mẫu xe thương mại hợp pháp lưu thông trên đường phố có thành tích dưới 6 phút 30 giây. Con số này cũng vượt xa vị trí thứ 2 của chiếc Porsche 911 GT2 RS Manthey Performance với thời gian 6 phút 38,835 giây. Mô phỏng gần như chính xác mẫu xe F1, Mercedes-AMG One sở hữu động cơ đốt trong V6 dung tích 1.6L công suất 574 mã lực. Kết hợp cùng 4 động cơ điện, siêu xe này có sức mạnh lên đến 1.063 mã lực. Xe có 6 chế độ lái gồm Race Safe, Race, EV, Race Plus, Strat 2 và Individual. Tính năng RACE START giúp AMG ONE có khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong 2,9 giây. Vào tháng 10/2022, Maro Engel cũng đã phá kỷ lục với thành tích 6 phút 35,183 giây. Vị trí thứ 3 hiện thuộc về mẫu xe đua Mercedes-AMG GT Black Series với thời gian 6 phút 43,616 giây, cũng do anh cầm lái vào năm 2020. Siêu xe Mercedes-AMG One chỉ được sản xuất giới hạn 275 chiếc trên toàn cầu. Mức giá xe Mercedes-AMG One khởi điểm 2,72 triệu USD. Những chiếc đầu tiên được bàn giao từ đầu năm 2023. Video: Mercedes-AMG One phá kỷ lục tại "địa ngục xanh" Nurburgring.

