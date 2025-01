Tesla Cybertruck của Elon Musk - an toàn hay hung thần đường phố?

Tesla Cybertruck của Elon Musk ngay từ khi ra mắt dưới dạng concept đã gây tranh cãi kịch liệt trong giới chuyên gia. Thiết kế to lớn và vuông vức của nó làm dấy lên những lo ngại về vấn đề an toàn cho người đi bộ trong trường hợp xảy ra va chạm. Bên cạnh đó, Cybertruck còn có trọng lượng khá nặng và phần vỏ được làm từ thép không gỉ - vật liệu bền bỉ nhưng có khả năng hấp thụ xung lực kém hơn so với nhôm. Với lập luận từ các chuyên gia, lo ngại về thiết kế xe hoàn toàn có cơ sở. Tuy nhiên theo Tesla, các tấm thân bằng thép không gỉ của Cybertruck được thiết kế đặc biệt để hấp thụ lực tác động, với các đường gân đặc biệt ở đầu trước và sau giúp dàn đều và tiêu tán lực khi va chạm. Theo Giám đốc điều hành Tesla, Elon Musk, bày tỏ sự tin tưởng cao độ vào sự an toàn của Tesla Cybertruck, khẳng định rằng Cybertruck sẽ vượt qua các xe tải khác về độ an toàn cho cả người ngồi trong xe và người đi bộ. Ông cũng xác nhận rằng mẫu bán tải của hãng đã trải qua các đánh giá nghiêm ngặt theo đúng quy định, trước khi chính thức được tung ra thị trường. Bất chấp những "lời có cánh" từ Tesla, các chuyên gia an toàn vẫn tiếp tục bày tỏ lo ngại về thiết kế độc đáo của Cybertruck có thể không đảm bảo các yếu tố về mặt an toàn. Theo Reuters, các chuyên gia đã quan sát các cuộc thử nghiệm va chạm của Tesla Cybertruck và cho biết họ cần những dữ liệu thực tế hơn để đưa ra một kết luận chắc chắn về mẫu xe được ví như chiếc “lô cốt di động” này. Adrian Lund - cựu Chủ tịch Viện Bảo hiểm An toàn Đường cao tốc Mỹ (IIHS), đã bày tỏ lo ngại: “Vấn đề lớn là nếu họ thực sự làm cho lớp vỏ của xe trở nên rất cứng bằng cách sử dụng thép không gỉ dày, thì khi người ta đập đầu vào, chúng có thể gây ra nguy hiểm cho họ". Samer Hamdar, Giáo sư An toàn ôtô tại Đại học George Washington, đã bày tỏ lo ngại về vùng hấp thụ lực va chạm trên mẫu xe bán tải điện của Tesla. Tuy nhiên, ông thừa nhận rằng các tính năng khác như “cơ chế hấp thụ sốc” có thể giải quyết được những vấn đề này. Bên cạnh đó, Julia Griswold, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Giao thông An toàn của Berkeley tại Đại học California cho rằng trọng lượng khá nặng của Tesla Cybertruck và khả năng tăng tốc đáng kinh ngạc của xe có thể là mối lo thường trực của những người đi đường. Thậm chí, Hội đồng An toàn Giao thông Châu Âu mới đây đã đưa ra một tuyên bố rằng đơn vị này hi vọng Tesla sẽ không giới thiệu Cybertruck tại châu Âu. Họ nói thêm rằng “một phương tiện có kích thước, sức mạnh và trọng lượng lớn như vậy sẽ là vấn đề đáng lo ngại cho người đi bộ và người đi xe đạp trong trường hợp va chạm”. Trong một cuộc phỏng vấn với Top Gear, kỹ sư trưởng của Tesla thừa nhận rằng các quy định an toàn của châu Âu liên quan đến vấn đề an toàn cho người đi bộ có thể đặt ra những thách thức cho việc giới thiệu Cybertruck ở Lục địa già. Không chỉ vậy, nhiều nhà nghiên cứu còn cho rằng những rủi ro tiềm ẩn liên quan đến Tesla Cybertruck không chỉ ảnh hưởng đến người đi xe đạp và người đi bộ mà các phương tiện khác cũng có thể bị ảnh hưởng. David Friedman, cựu Giám đốc NHTSA , nhấn mạnh mối lo ngại này, cho rằng nếu Cybertruck va chạm với một phương tiện khác, chiếc xe còn lại sẽ hấp thụ lực tác động và gây nguy hiểm cho người ngồi bên trong. Mặc dù điều cần thiết là phải chờ đánh giá an toàn toàn diện trước khi đưa ra những thông tin chính xác về vấn đề này, nhưng có khả năng những khách hàng của Tesla Cybertruck sẽ không bị cản trở bởi những lo ngại nói trên. Nhiều chủ xe bán tải chỉ ưu tiên cảm giác lái một trong những chiếc xe chắc chắn và mạnh mẽ nhất trong phân khúc và ít chú trọng đến tác động tiềm tàng đối với sự an toàn của những người tham gia giao thông khác. Video: Giới thiệu xe bán tải điện Tesla Cybertruck 2024.

