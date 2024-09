Suzuki Jimny và XL7 hybrid đang giảm tới 50% lệ phí trước bạ

Cụ thể, ưu đãi này được quy đổi ra tiền mặt tương ứng là 40 triệu và 30 triệu đồng lần lượt cho Suzuki Jimny và XL7 hybrid tại các đại lý chính hãng tại Việt Nam. Sau ưu đãi, giá xe Jimny giờ đây chỉ còn khoảng 749 triệu đồng, XL7 hybrid còn khoảng 570 triệu đồng. Suzuki Jimny chính thức ra mắt thị trường Việt từ tháng 4/2024. Xe mang phong cách thiết kế cứng cáp, khỏe khoắn với nhiều chi tiết đặc trưng như đèn pha dạng tròn cổ điển, nằm liền với lưới tản nhiệt nan dọc, gương chiếu hậu bản to, cửa khoang hành lý mở ngang hay gắn lốp dự phòng phía sau. Thiết kế hình khối của Jimny chính là điểm nhấn độc đáo cho phân khúc SUV tại Việt Nam mà chưa một mẫu xe nào sở hữu, tạo ra một sự lựa chọn khác biệt cho người tiêu dùng, vừa mạnh mẽ, cá tính nhưng vô cùng thực dụng, phù hợp cho những khách hàng đam mê trải nghiệm Off-road và chinh phục nhiều địa hình. Cung cấp sức mạnh cho Suzuki Jimny tại Việt Nam là động cơ xăng hút khí tự nhiên 1.5L 4 xi-lanh cho ra công suất tối đa 101 mã lực và 130 Nm mô-men xoắn. Đáng chú ý, Suzuki Jimny có lẽ là mẫu xe duy nhất trong phân khúc gầm cao cỡ nhỏ được trang bị hệ dẫn động hai cầu, khóa vi sai, nhiều chế độ gài cầu và đi kèm hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 4 cấp. Trong khi đó, mẫu xe Suzuki XL7 hybrid 2024 mới vừa ra mắt thị trường Việt vào ngày 20/8. So với các phiên bản thông thường, Suzuki XL7 Hybrid có điểm khác biệt lớn nhất nằm ở hệ thống truyền động. Theo đó, cung cấp sức mạnh cho XL7 hybrid là hệ truyền động hybrid với sự kết hợp của máy xăng 1.5L công suất 103 mã lực, mô-men xoắn 138 Nm với máy phát điện và pin lithium-ion. Sự kết hợp với máy phát điện giúp XL7 Hybrid có tính năng dừng và khởi động lại tự động, cũng như khả năng tăng tốc tốt hơn so với động cơ xăng thuần túy. Điều này mang lại hiệu suất vận hành tốt và tiết kiệm nhiên liệu hơn, đó là một điểm cộng lớn cho mẫu xe này. Bên cạnh việc bổ sung hệ truyền động mới, XL7 còn có thêm một số trang bị hiện đại như: đèn bật/tắt tự động, Cruise Control, màn hình 10 inch cảm ứng hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây... Video: Xem chi tiết xe MPV Suzuki XL7 hybrid 2024 tại Việt Nam.

