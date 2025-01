Cận cảnh Lexus RC 300 2019, ODO 9.000 km chỉ 1,9 tỷ

Chiếc Lexus RC 300 đời 2019 với ODO chỉ 9.000 km này hiện đang được rao bán lại trên thị trường xe cũ với mức giá 1,9 tỷ đồng. Đây được xem là mức giá hấp dẫn, đặc biệt khi so với giá lăn bánh khoảng 3,7 tỷ đồng vào thời điểm xe được mua mới năm 2019. Theo khảo sát, số lượng Lexus RC 2019 hạng sang trên thị trường xe cũ hiện nay là rất ít và chiếc RC 300 trong bài viết này là mẫu duy nhất đang được rao bán. Đây là dòng xe thể thao hai cửa, phù hợp với những khách hàng tìm kiếm sự sang trọng kết hợp tính thể thao trong thiết kế. Chiếc Lexus RC chạy 5 năm này vẫn được đánh giá thuộc dạng “siêu lướt”, với quãng đường chỉ 9.000 km. Theo người bán, xe đã thay mới dàn lốp vào năm 2024 giúp giảm thiểu đáng kể chi phí bảo trì cho chủ nhân tương lai. Màu sơn đỏ ngoại thất của xe vẫn giữ được độ bóng bẩy, trong khi các chi tiết mạ chrome và chóa đèn không xuất hiện dấu hiệu xuống cấp. Dù thuộc phân khúc xe thể thao hai cửa, Lexus RC 300 có chiều dài tổng thể đạt 4.695 mm, tương đương với các dòng sedan 4 chỗ mang lại không gian nội thất rộng rãi ngay cả ở hàng ghế sau. Xe được trang bị bộ mâm 18 inch đa chấu sơn bạc tạo điểm nhấn cho diện mạo tổng thể. Bên trong, nội thất sử dụng tông màu da bò làm chủ đạo vẫn giữ được sự mới mẻ với ghế da chưa xuất hiện nhiều vết nhăn. Những trang bị tiện nghi nổi bật như dàn âm thanh 17 loa Mark Levinson với công suất 835 W. Ngoài ra, Lexus RC 300 2019 còn sở hữu màn hình trung tâm 10,3 inch, tuy nhiên đáng tiếc xe chưa hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto. Đồng hồ cơ của xe tại trung tâm táp-lô, hệ thống làm mát ghế trước... Điểm trừ nhỏ là xe thể thao hạng sang Nhật Bản này vẫn sử dụng phanh tay dạng đạp chân thay vì phanh tay điện tử vốn phổ biến hơn trên các mẫu xe hiện đại. Lexus RC 300 sử dụng động cơ xăng 2.0L tăng áp cho công suất 241 mã lực, mô-men xoắn 350 Nm kết hợp hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động cầu sau. Xe có 3 chế độ lái với khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h trong 7,5 giây. Mặc dù sở hữu thông số mạnh mẽ, chiếc xe lại mang phong cách vận hành êm ái, tinh tế hơn so với cảm giác "bốc lửa" mà các mẫu xe châu Âu cùng phân khúc mang lại. Đây là yếu tố phù hợp với những khách hàng yêu thích sự thoải mái và sang trọng khi lái xe. Với mức giá chỉ 1,9 tỷ đồng, chiếc Lexus RC 300 2019 siêu lướt là một lựa chọn hấp dẫn cho những ai đang tìm kiếm một mẫu xe thể thao sang trọng, thiết kế tinh tế, và khả năng vận hành nhẹ nhàng. So với giá lăn bánh khi mua mới, đây là cơ hội hiếm hoi để sở hữu một chiếc xe chất lượng cao với chi phí hợp lý. Video: Trải nghiệm Lexus RC 300 đời 2019 (Theo Johnny & SuperCar)

