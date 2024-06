Suzuki XL7 hybrid tiết kiệm xăng nhận cọc tại Việt Nam, chờ ra mắt?

Dự kiến giá xe sẽ cao hơn phiên bản hiện hành và không dưới 600 triệu đồng. Hiện tại, các đại lý cũng đã bắt đầu nhận đặt cọc cho Suzuki XL7 hybrid 2024 mới. Điểm khác biệt lớn nhất của XL7 hybrid so với các phiên bản thông thường nằm ở hệ truyền động. Cung cấp sức mạnh cho mẫu xe MPV Suzuki XL7 hybrid là hệ truyền động hybrid với sự kết hợp của máy xăng 1.5L công suất 103 mã lực, mô-men xoắn 138 Nm với máy phát điện và pin lithium-ion. Sự kết hợp với máy phát điện giúp XL7 Hybrid có tính năng dừng và khởi động lại tự động, cũng như khả năng tăng tốc tốt hơn so với động cơ xăng thuần túy. Điều này mang lại hiệu suất vận hành tốt và tiết kiệm nhiên liệu hơn, đó là một điểm cộng lớn cho mẫu xe này. Không rõ Suzuki XL7 hybrid bán tại Việt Nam sẽ được nhập khẩu từ nước nào. Nếu giống bản bán tại Indonesia, ngoài động cơ, Suzuki XL7 Hybrid có thể sẽ không có nhiều điểm khác biệt so với phiên bản thường. Thiết kế bên ngoài của XL7 Hybrid vẫn giữ nguyên phong cách thể thao với các chi tiết sơn đen như chụp gương, nóc xe, lưới tản nhiệt và bộ mâm 16 inch. Xe vẫn dùng hệ thống chiếu sáng LED và đèn hậu LED. Về nội thất, bên trong cabin của Suzuki XL7 hybrid tại Indonesia có một số thay đổi nhỏ như: ốp vân gỗ tối màu, gương chiếu hậu tích hợp màn hình LCD hiển thị camera sau, cùng các tính năng hiện đại như ga tự động (Cruise Control) và đèn chờ dẫn đường. Xe cũng được bổ sung một số trang bị an toàn như: ga tự động (Cruise Control) và tính năng đèn chờ dẫn đường, mang lại trải nghiệm lái xe thoải mái và tiện lợi hơn cho người dùng. Tại Việt Nam, Suzuki XL7 phải chịu sự cạnh tranh với các đối thủ như: Mitsubishi Xpander, Toyota Veloz và Innova Cross. Chính vì thế, doanh số xe thường khá hẩm hiu và luôn “đội sổ”. Việc giới thiệu phiên bản hybrid tiết kiệm nhiên liệu tại Việt Nam sẽ phần nào giúp XL7 “lội ngược dòng”, lấy lại vị thế trong phân khúc. Video: Xem chi tiết MPV Suzuki XL7 hybrid 2024 mới.

