Ngắm xe SUV Nga Uran chế tạo thủ công độc nhất vô nhị

Trong thế giới xe, Nga là một nơi nổi tiếng với những phương tiện tự chế thú vị, thế nhưng kể cả có là vậy thì cũng hiếm có một thứ gì kỳ dị như chiếc xe mà chúng ta nói đến ở đây. Chiếc xe SUV Uran của Nga này được độ độc nhất vô nhị với kích thước to lớn “hư cấu” và một động cơ V6 120 độ dung tích 16 lít của một phương tiện chiến đấu quân sự. Là một phương tiện dị thường và ra đời từ thập niên 1990, chúng ta không có nhiều thông tin chi tiết về Uran. Ít nhất, chúng ta có biết rằng Uran là “đứa con tinh thần” của nhà thiết kế Gennaday Hainov (hoặc gọi là Gennady Hainovym Yevgenyevich theo một số nguồn tin), người đã đạt chút thành tự trong thế giới ôtô hồi thập niên 1980 trong vai trò đồng sáng tạo của một mẫu concept đẹp mắt gọi là Laura. Có thể điểm qua một vài thông tin kỹ thuật quan trọng đó là viếc chiếc xe Uran hàng độc này được trang bị khối động cơ dầu V6 UTD-20 dung tích 16 lít sản sinh 300 mã lực và 1.003 mô-men xoắn cực đại. Động cơ đã được lấy ra từ một chiếc BMP-1, một phương tiện chở quân bọc giáp phổ thông từ năm 1966 – 1982. Nhìn vào bức ảnh nội thất xe, ta thấy Uran có không gian rộng rãi với ghế ngồi và nhiều bộ phận bọc da, cùng với các cần điều khiển hộp số sàn và hộp phân phối đặt trên mặt táp lô. Nhìn vào khoang động cơ, ta thấy chiếc xe có lắp đặt một bộ tời vào chỗ thường dành cho bộ tản nhiệt. Dường như nhà thiết kế Hainov đã giải quyết vấn đề này bằng cách dịch chuyển bộ tản nhiệt sang phía trên cạnh động cơ, nằm trên bánh xe. Điều đó lý giải tại sao trên nắp capô lại có các hốc thông gió. Để đi lại, chiếc xe có trang bị một bộ la-zăng rất lớn, ít nhất 28 inch kết hợp với một bộ lốp to dày tương xứng. Nó trông không được đẹp, nhưng mang tới cảm giác cứng cáp, sẵn sàng chinh phục địa hình khó. Không may, chúng ta không thể tìm thấy một thông tin hay video nào về việc Uran của Nga này lái ra làm sao, hoặc thậm chí đơn giản là nó có hoạt động được như dự định hay không. Dựa vào những bức ảnh cho thấy chiếc xe nằm phủ bụi, ta có thể giả định rằng nó đã bị lãng quên lâu năm tại một garage nào đó ở Nga. VIdeo: Xem dân chơi Nga độ xe Lada cực chất.

Trong thế giới xe, Nga là một nơi nổi tiếng với những phương tiện tự chế thú vị, thế nhưng kể cả có là vậy thì cũng hiếm có một thứ gì kỳ dị như chiếc xe mà chúng ta nói đến ở đây. Chiếc xe SUV Uran của Nga này được độ độc nhất vô nhị với kích thước to lớn “hư cấu” và một động cơ V6 120 độ dung tích 16 lít của một phương tiện chiến đấu quân sự. Là một phương tiện dị thường và ra đời từ thập niên 1990, chúng ta không có nhiều thông tin chi tiết về Uran. Ít nhất, chúng ta có biết rằng Uran là “đứa con tinh thần” của nhà thiết kế Gennaday Hainov (hoặc gọi là Gennady Hainovym Yevgenyevich theo một số nguồn tin), người đã đạt chút thành tự trong thế giới ôtô hồi thập niên 1980 trong vai trò đồng sáng tạo của một mẫu concept đẹp mắt gọi là Laura. Có thể điểm qua một vài thông tin kỹ thuật quan trọng đó là viếc chiếc xe Uran hàng độc này được trang bị khối động cơ dầu V6 UTD-20 dung tích 16 lít sản sinh 300 mã lực và 1.003 mô-men xoắn cực đại. Động cơ đã được lấy ra từ một chiếc BMP-1, một phương tiện chở quân bọc giáp phổ thông từ năm 1966 – 1982. Nhìn vào bức ảnh nội thất xe, ta thấy Uran có không gian rộng rãi với ghế ngồi và nhiều bộ phận bọc da, cùng với các cần điều khiển hộp số sàn và hộp phân phối đặt trên mặt táp lô. Nhìn vào khoang động cơ, ta thấy chiếc xe có lắp đặt một bộ tời vào chỗ thường dành cho bộ tản nhiệt. Dường như nhà thiết kế Hainov đã giải quyết vấn đề này bằng cách dịch chuyển bộ tản nhiệt sang phía trên cạnh động cơ, nằm trên bánh xe. Điều đó lý giải tại sao trên nắp capô lại có các hốc thông gió. Để đi lại, chiếc xe có trang bị một bộ la-zăng rất lớn, ít nhất 28 inch kết hợp với một bộ lốp to dày tương xứng. Nó trông không được đẹp, nhưng mang tới cảm giác cứng cáp, sẵn sàng chinh phục địa hình khó. Không may, chúng ta không thể tìm thấy một thông tin hay video nào về việc Uran của Nga này lái ra làm sao, hoặc thậm chí đơn giản là nó có hoạt động được như dự định hay không. Dựa vào những bức ảnh cho thấy chiếc xe nằm phủ bụi, ta có thể giả định rằng nó đã bị lãng quên lâu năm tại một garage nào đó ở Nga. VIdeo: Xem dân chơi Nga độ xe Lada cực chất.