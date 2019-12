Mua ôtô cũ chơi Tết - cẩn thận với xe taxi "hoàn lương"

Một chiếc xe taxi thanh lý hay hoàn lương không phải là điều gì đó quá đáng sợ, nếu người bán hoặc cơ sở kinh doanh công khai và minh bạch, cùng niêm yết một giá bán hợp lý. Tuy nhiên không ít thương gian đã thu gom những chiếc taxi và mông má lại ngon lành và chào mời trên thị trường ôtô cũ với cái tên - xe gia đình đã qua sử dụng với giá cao hơn hàng chục, thậm chí cả trăm triệu đồng. Điều này tạo ra không ít lo ngại cho khách hàng mua xe ôtô cũ nhưng ngân sách còn eo hẹp.

Một chiếc xe taxi thanh lý hay hoàn lương không phải là điều gì đó quá đáng sợ, nếu người bán hoặc cơ sở kinh doanh công khai và minh bạch.

Sau đây là những mẹo giúp dưới đây sẽ giúp người mua xe còn ít kinh nghiệm trả lời câu hỏi Làm sao phát hiện xe " taxi hoàn lương ” để tranh mua nhầm những ngày cuối năm 2019?

Kiểm tra cánh cửa và bảng táp lô

Thông thường, những xe ôtô được sử dụng làm taxi được các hãng xe taxi đục lỗ trên bề mặt táp lô để gắn đồng hồ cước, cũng như gắn cảm biến ở các cánh cửa. Do đó, ngoại trừ trường hợp bị thay nguyên dàn táp lô mới, xe chạy taxi sẽ vẫn ít nhiều để lại vết hàn nhựa trên bảng táp lô hay tapi cửa

Kiểm tra phần sơn trên nóc hoặc mui xe

Các xe taxi sẽ được gắn mão trên nóc/mui để nhận biết. Điều này đã được bộ giao thông vận tải quy định với các xe kinh doanh taxi. Do đó, phần sơn dưới mão sẽ thường ít bị phai màu hơn so với khu vực còn lại. Ngoài ra, vết hàn trên nóc xe do phải đục lỗ gắn mào cũng là căn cứ cần được quan tâm.

Thông thường, một mẫu "taxi hoàn lương" sẽ được sơn lại để lên đời “xe gia đình sử dụng”.

Kiểm tra sổ đăng kiểm, đăng ký xe

Trên cà vẹt sẽ thể hiện rõ xe được đăng ký lần đầu hay không. Nếu ngày đăng ký lần đầu và ngày ký trên cà vẹt không khớp nhau, đồng nghĩa xe đã đăng ký lần thứ hai trở lên. Người mua xe khi phát hiện điều này cần phải xác minh rõ chủ đầu tiên của chiếc xe đang bán.

Kiểm tra màu sơn của xe

Thông thường, một mẫu "taxi hoàn lương" sẽ được sơn lại để lên đời “xe gia đình sử dụng”. Người mua xe cũng sẽ dễ dàng phát hiện ra điều này thông qua màu sơn dưới sàn xe và buồng máy. Nếu chênh lệch với sơn ngoại thất, chứng tỏ xe đã được sơn lại.

Trên cà vẹt sẽ thể hiện rõ xe được đăng ký lần đầu hay không.

Kiểm tra độ xuống cấp của nội thất

Nội thất chính thường sẽ chứa nhiều căn cứ để người mua xe xác định “xe taxi hoàn lương” hay không. Nhìn vào độ xuống cấp của cần số, vô lăng, độ mòn các nút bấm, nút chỉnh điện cửa sổ…

Ngoài ra các bản lề cửa sổ còn chắc chắn không, độ rơ của các khớp nối, độ mòn của mặt nỉ hoặc da ghế, các đường sùng ở cánh cửa hoặc capô cũng cần được kiểm tra. Người mua xe cũng cần chú ý đến các dấu trên ốc còn hay không, nếu đã bị mờ chứng tỏ các bộ phận trên xe đã được thay mới sau khi xe bị va chạm, hay đâm đụng nặng.

gười mua xe cũng cần chú ý đến các dấu trên ốc còn hay không, nếu đã bị mờ chứng tỏ các bộ phận trên xe đã được thay mới.

Ngoài ra, còn có các mẹo khác nhau như các dòng xe phổ thông sẽ có tỉ lệ “xe taxi hoàn lương” cao hơn các loại xe cao cấp. Phiên bản số sàn cũng sẽ cao hơn phiên bản xe số tự động…

Với các mẹo trên, những người mới, ít kinh nghiệm cũng ít nhiều sàng lọc được phần lớn “xe taxi hoàn lương”. Nếu vẫn chưa đủ tự tin, bạn và người bán xe có thể thương thảo để đem xe đến đại lý xe chính hãng hoặc các công ty cung cấp dịch vụ kiểm định xe với mức chi phí không quá cao, để chắc chắn chiếc xe sắp mua không phải “xe taxi hoàn lương”