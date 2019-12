Cận cảnh xe cứu hỏa chạy điện đầu tiên trên thế giới

Với xu hướng sử dụng xe điện ngày một lan rộng, chúng ta sẽ chẳng mấy chốc mà thấy sự hiện diện của chúng trong những lực lượng dịch vụ khẩn cấp như cứu hỏa, cứu thương. Mới đây, Sở cứu hỏa Menlo Park tại California, Mỹ đã giới thiệu một mẫu xe cứu hỏa chạy điện thuần chủng hoàn toàn mới mà họ sẽ bắt đầu đưa vào sử dụng trong năm 2021. Chiếc xe này rất khác biệt so với các xe cứu hỏa truyền thống, nhưng nhà sản xuất nói rằng nó thật sự có thể làm nhiều việc tốt hơn. Bản thân chiếc xe đã được chế tạo bởi công ty Rosenbauer, tại nước Áo, và bản chất nó là phiên bản chạy điện hoàn toàn của mẫu concept xe cứu hoả điện CFT. Cái tên CFT (viết tắt của “Concept Fire Truck”) đã từng được công ty ra mắt trước đây. Rosenbauer nằm trong số ba nhà sản xuất xe cứu hỏa lớn nhất thế giới, với lịch sử bắt đầu từ năm 1866, và họ cung cấp xe cho 100 đất nước trải khắp ba đại lục. Rosenbauer nói rằng bên cạnh việc loại bỏ ống xả khí thải, CFT cũng có một dáng vẻ nhỏ gọn và dễ bẻ lái hơn so với một chiếc xe cứu hỏa thông thường. Nó cũng an toàn hơn cho đội ngũ lính để vận hành các hệ thống, bởi họ không cần trèo vào trong khoang cabin nữa – mọi thứ có thể vận hành từ mặt đất. Dựa theo nhà sản xuất, chi phí cho một chiếc xe cứu hoả điện CFT đầy đủ khoảng 1,2 triệu USD, đắt hơn một chút so với một chiếc xe cứu hỏa truyền thống. Nhưng bởi chi phí vận hành và bảo dưỡng của nó sẽ thấp hơn, sự khác biệt về chi phí ban đầu sẽ được bù đắp theo thời gian (đặc biệt là nếu nó được sạc điện vào ban đêm khi tỉ giá điện thấp hơn tại những nước như Mỹ). Một lợi ích khác của mẫu concept này là tính biến hóa cao của nó – vai trò và tính năng của xe có thể dễ dàng thay đổi và thích nghi. Ví dụ, phần phía sau của xe có thể lắp đặt trong vai một xe cứu thương mini nhằm mang tới sự hỗ trợ y tế tại hiện trường, trước khi xe cứu thương thật tới. Mẫu CFT vốn đã được ra mắt trong năm 2016 và nó đã đi diễu hành ở Đức và Áo, nơi những đội lính cứu hỏa khác nhau có cơ hội trải nghiệm nó và cung cấp thông tin phản hồi cho nhà sản xuất. Dựa theo Rosenbauer, các sở cứu hỏa có hứng thú với CFT phải đặt cọc trước 200.000 USD để có một chiếc, tuy nhiên giá xe cứu hoả điện CFT chưa được công bố. Video: Ngắm mẫu concept xe cứu hoả điện CFT.

