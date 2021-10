Mitsubishi Xpander đua nhau lên sàn xe cũ, giá rẻ có đáng đầu tư?

Thời gian gần đây giá xe mới giảm mạnh khiến giá xe lướt cũng “bốc hơi” đáng kể. Nhiều mẫu ôtô chỉ mới hoàn thành thủ tục lăn bánh không lâu đã được đưa lên sàn mua bán xe cũ với giá rẻ “giật mình”. Đáng chú ý phải kể tới mẫu xe ăn khách Mitsubishi Xpander giá rẻ.

Theo khảo sát trên sàn xe cũ, hiện nhiều xe Mitsubishi Xpander đời 2021 được chủ xe đồng loạt rao bán với mức giá khá mềm. Điểm chung của hầu hết những chiếc Xpander được đăng bán là mới ra biển cách đây không lâu, số ODO siêu lướt dao động chỉ từ 1.000 – 6.000km. Điều đáng nói, dù còn rất mới, nhưng giá bán xe chỉ khoảng 450 triệu – 485 triệu đối với bản MT và 570 triệu - 610 triệu triệu đồng đối với phiên bản AT.

Lăn bánh vài nghìn km Mitsubishi Xpander đua nhau lên sàn xe cũ.

Tại thị trường Việt Nam, giá xe Mitsubishi Xpander 2021 được phân phối với 2 phiên bản MT từ 555 triệu đồng và AT giá 630 triệu đồng. Hãng xe Nhật Bản vẫn cung cấp cho người dùng lựa chọn xe lắp ráp hoặc nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia.

Tuy nhiên, để lăn bánh chính thức, tùy tỉnh thành mà khách hàng sẽ phải bỏ ra số tiền khoảng 614 – 644 triệu đối với phiên bản MT, 696 – 728 triệu đối với phiên bản AT nhập khẩu và 706-737 triệu với bản AT lắp ráp. Như vậy, so với giá lăn bánh lúc mới, người dùng đang phải chịu mức lỗ dao động lên tới hơn trăm triệu đồng chỉ sau vài nghìn km lăn bánh.

Mitsubishi Xpander tại Việt Nam đang ngày càng chứng tỏ sức hút trong phân khúc xe đa dụng (MPV). Kể từ khi ra mắt hồi tháng 8/2018, mẫu xe này luôn có doanh số hàng tháng ấn tượng, cạnh tranh gắt gao với đối thủ như Toyota Innova, Toyota Rush hay Suzuki XL7. Đặc biệt, sự xuất hiện của Xpander cũng chính thức đá bay chuỗi ngày “độc tôn” trước đó của Toyota Innova trong phân khúc và trên toàn thị trường.

Mitsubishi Xpander đời 2021 được nhiều chủ xe đồng loạt rao bán.

Theo đánh giá, Xpander dường như đã thiết lập tiêu chuẩn mới về một mẫu MPV đa dụng giá rất mềm, kiểu dáng phong cách, tiết kiệm nhiên liệu cùng nhiều tính năng thiết yếu cho người dùng. Có lẽ vì thế mà đây luôn là một cái tên “hot”, được săn đón trên cả thị trường xe mới và các sàn mua bán xe ôtô đã qua sử dụng.

Đáng chú ý, Mitsubishi Xpander bản cao cấp cũng được trang bị khá nhiều tiện ích với đèn pha LED, bộ la-zăng 16 inch kiểu mới, đèn hậu LED. Trong khi đó, nội thất xe được nâng cấp với màn hình 7 inch kết nối Apple CarPlay/Android Auto, ghế da… mang đến cái nhìn lịch lãm, sang trọng.

Về khả năng vận hành, xe Mitsubishi Xpander hiện được trang bị động cơ xăng MIVEC 1.5L cho công suất cực đại 103 mã lực và mô-men xoắn 141 Nm. Cỗ máy trên đi tùy chọn hộp số sàn 5 cấp hoặc số tự động 4 cấp, hệ dẫn động cầu trước giúp xe vận hành ổn định và tiết kiệm nhiên liệu tối ưu.

Mitsubishi Xpander AT chạy gần 7.000km, bán rẻ hơn 40 triệu so với giá niêm yết.

Theo những người có kinh nghiệm mua bán xe, với những người chấp nhận sử dụng xe cũ siêu lướt, Mitsubishi Xpander vẫn là lựa chọn hấp dẫn trong phân khúc bởi mức giá rẻ giúp tiết kiệm hàng trăm triệu đồng.

Tuy nhiên, khách hàng không nên vội vàng chốt ngay dù thấy giá tốt hơn mua mới. Bởi thực tế, tương tự như nhiều mẫu xe ăn khách khác, Xpander phần lớn phục vụ cho mục đích gia đình hoặc chạy dịch vụ. Do đó, bên cạnh việc nhìn số ODO, người mua cần phải kiểm tra kỹ lưỡng từng chi tiết bị nội ngoại thất, động cơ, lịch sử bảo dưỡng…Cách tốt nhất là nên xem xe trực tiếp cùng những người có kiến thức, chuyên môn để có quyết định phù hợp.