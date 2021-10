Siêu xe McLaren Elva mô hình khoe dáng "lung linh" trên phố Hà Nội

Sau khoảng 1 tuần lộ ảnh nằm trên xe cứu hộ và được trùm bạt xuất hiện tại 1 trong những thánh địa siêu xe nổi tiếng ở Hà Nội, chiếc xe hypercar McLaren Elva không mui đã được đơn vị mang về nước chia sẻ những hình ảnh khá long lanh khi xe xuất hiện trên các con đường ở Thủ Đô. Khác với suy nghĩ của nhiều người, chiếc xe McLaren Elva tại Việt Nam là 1 trong 2 xe được tạo ra để trưng bày nên sẽ không có động cơ cũng như hệ thống điện. Điểm khác biệt của 2 xe này chính là chiếc McLaren Elva về dải đất hình chữ S có màu sơn Gulf Theme MSO nên khi lên ảnh sẽ đẹp mắt hơn. Thông tin ban đầu từng cho biết, siêu xe McLaren Elva Gulf Theme MSO đến dải đất hình chữ S để hoàn thành chương trình vòng quanh châu Á của hãng xe Anh quốc, lý do Việt Nam được chọn dù chưa có đại lý xe McLaren là do 1 số quốc gia Đông Nam Á nằm trong kế hoạch đến trưng bày đang bị ảnh hưởng dịch Covid-19 nặng nề nên hãng xe này đã chuyển hướng đưa Elva sang chụp ảnh, tuy nhiên, đây chỉ là giải thích từ đơn vị mang xe về nước trước tin đồn họ làm nhà phân phối McLaren ở Việt Nam. Một thú vị về những hình ảnh McLaren Elva do đơn vị đưa xe về nước chia sẻ cho thấy, chiếc McLaren Elva được chụp ảnh trên 1 số con đường ở Hà Nội còn có cả hệ thống đèn pha và đèn hậu LED rất đẹp mắt nhưng đây có thể là 1 thủ thuật của chỉnh sửa ảnh, đơn giản vì xe không có hệ thống điện. Như vậy, có thể xem siêu phẩm này là một chiếc xe McLaren Elva "pha-ke" mới về Việt Nam và ngoài tiêu chuẩn 4 không như không cửa sổ, không kính chắn gió trước và sau còn có không mui và nay là không động cơ cũng như không hệ thống điện. Có lẽ nhiều người sẽ thắc mắc làm sao xe không có động cơ và hệ thống điện lại có thể di chuyển qua nhiều con đường ở Hà Nội để chụp ảnh, câu trả lời rất đơn giản là 1 đội sẽ đẩy xe trong các con đường ngắn, còn không sẽ được vận chuyển trên xe cứu hộ và cứ thể đẩy xe lên cứu hộ hoặc xuống đường. Dù không phải là 1 chiếc xe McLaren Elva xịn có động cơ và trang bị đầy đủ, nhưng sự xuất hiện của Elva tại dải đất hình chữ S cũng cho thấy hãng xe Anh quốc không ít thì nhiều đã để mắt đến thị trường Việt Nam. Cần nhớ rằng phiên bản xe giới hạn McLaren 765LT đã có đến 4 chiếc được mang về nước bất chấp chưa có 1 cửa hãng của hãng xe McLaren dù là nhượng quyền hay mở dịch vụ sửa chữa được khai trương. Sau chuyến hành trình châu Á với điểm sau cùng là Việt Nam, chiếc xe McLaren Elva Gulf Theme MSO mới sẽ được đưa trở về Anh quốc để chăm sóc nhan sắc trước khi có các chuyến hành trình khác hoặc được trưng bày tại nhà máy của hãng. Ngoài 2 phiên bản mô hình có tỷ lệ 1:1 nhưng không trang bị động cơ và điện, hãng xe McLaren còn tạo ra 149 chiếc xe thật dành cho các khách hàng của mình. Con số này đã được điều chỉnh 2 lần và cho thấy khách hàng kén xe không mui của McLaren như thế nào so với đối thủ khổng lồ còn lại là Ferrari với Monza SP. Để có thể trải nghiệm động cơ V8, tăng áp kép, dung tích 4.0 lít, sản sinh ra công suất tối đa 804 mã lực và mô-men xoắn cực đại 800 Nm, các khách hàng Việt cần phải biết giá xe McLaren Elva tại nước ngoài đã trên 46,6 tỷ đồng, 1 mức giá bán khá đắt đỏ. Video: Giới thiệu siêu xe McLaren Elva không kính chắn gió.

