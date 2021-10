Đại lý giảm giá Honda SH, nhưng vẫn chênh hơn 8 triệu đồng

Sau khi kết thúc giãn cách, nhiều đại lý kinh doanh xe máy đã mở cửa trở lại, hoạt động bán hàng tại đây cũng bắt đầu sôi động hơn với các chương trình giảm giá bán so với thời điểm trước giãn cách. Trong đó, mẫu Honda SH thế hệ mới tiếp tục là mẫu xe hot được nhiều khách hàng săn đón và được các đại lý ưu đãi giá hơn.

Theo khảo sát tại một số đại lý kinh doanh xe Honda trên địa bàn Hà Nội, giá xe Honda SH thực tế đều đã giảm so với thời điểm trước giãn cách. Cụ thể, giảm mạnh nhất là Honda SH 150i ABS 2021 với giá bán 104,5 triệu đồng, giảm 5,5 triệu đồng so với hồi đầu tháng 8.

Giá xe Honda SH thực tế đều đã giảm so với thời điểm trước giãn cách.

Tương tự, các phiên bản còn lại là SH 150i CBS, SH 125i CBS và SH 125i ABS 2021 cũng đều giảm giá với mức giảm từ 2 - 4 triệu đồng. Giá bán cho 3 phiên bản trên tại các đại lý hiện lần lượt ở mức 94,5 triệu đồng, 80 triệu đồng và 86 triệu đồng.

Dù đã được điều chỉnh giảm giá, tuy nhiên giá xe Honda SH 2021 thực tế tại các đại lý vẫn chênh lệch khá nhiều so với giá bán do Honda niêm yết. Cụ thể mức chênh của Honda SH tại đại lý so với giá niêm yết như sau: