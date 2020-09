"Soi" xe giá rẻ Mitsubishi Xpander phiên bản đua địa hình

Khi nhắc về xe đua địa hình, nhiều người sẽ nghĩ về mẫu xe hatchback hoặc sedan. Mitsubishi Motors Indonesia vừa ra mắt chiếc xe đua địa hình từ nền tảng Mitsubishi Xpander thế hệ mới. Mẫu xe được nhắm đến là chiếc Mitsubishi Xpander AP4 địa hình, thuộc biên chế của đội đua Xpander Rally Team. Được phát triển bởi Ralliart New Zealand, Xpander AP4 thuộc nhóm xe đua R5 của FIA. R5 là nhóm xe đua được phát triển từ xe thương mại và sử dụng động cơ 1.6L. Mitsubishi Xpander AP4 không phải cái tên quá xa lạ. Mẫu xe đua này từng được trưng bày tại Triển lãm Ôtô Quốc tế Indonesia năm 2019. Xpander AP4 được cầm lái bởi tay đua người Indonesia, Rifat Sungkar và hoa tiêu M. Redwan. Ở bên ngoài, Xpander AP4 bản đua có chút khác biệt so với Xpander tiêu chuẩn. Chiếc xe đua sở hữu tone màu đỏ-trắng-xám, một vài chi tiết được sửa đổi. Xe được bổ sung các chi tiết khí động học như cánh lướt gió trước, cánh lướt gió 2 bên và cánh gió cỡ lớn ở phía sau. Để giảm khối lượng, kết cấu 7 chỗ ngồi của Xpander được loại bỏ. Thay vào đó là 2 ghế đua ôm sát người, dây an toàn 6 điểm, vô-lăng OMP, phanh tay thủy lực và hệ thống thanh gia cố kim loại. Bên trong thân hình Xpander là động cơ và hệ dẫn động 4 bánh của Lancer Evolution X. Động cơ 4B11 tăng áp 4 xy-lanh 2.0L của Lancer Evo X đã được giảm dung tích còn 1.6L để phù hợp với chuẩn R5. Dù giảm dung tích, động cơ này vẫn được các kỹ sư tinh chỉnh để cho ra sức mạnh 350 mã lực và mô-men xoắn 556 Nm. Nguyên bản, động cơ 2.0L của Lancer Evo X chỉ cho ra công suất 276 mã lực. Sức mạnh được truyền đến 4 bánh xe qua hộp số tuần tự 6 cấp Sadev. Hệ thống treo của xe là loại có thể điều chỉnh độ nén/nẩy nhanh hoặc chậm, tùy vào điều kiện mặt đường. Video: Xem Mitsubishi Xpander AP4 địa hình phô diễn sức mạnh.

Khi nhắc về xe đua địa hình, nhiều người sẽ nghĩ về mẫu xe hatchback hoặc sedan. Mitsubishi Motors Indonesia vừa ra mắt chiếc xe đua địa hình từ nền tảng Mitsubishi Xpander thế hệ mới. Mẫu xe được nhắm đến là chiếc Mitsubishi Xpander AP4 địa hình, thuộc biên chế của đội đua Xpander Rally Team. Được phát triển bởi Ralliart New Zealand, Xpander AP4 thuộc nhóm xe đua R5 của FIA. R5 là nhóm xe đua được phát triển từ xe thương mại và sử dụng động cơ 1.6L. Mitsubishi Xpander AP4 không phải cái tên quá xa lạ. Mẫu xe đua này từng được trưng bày tại Triển lãm Ôtô Quốc tế Indonesia năm 2019. Xpander AP4 được cầm lái bởi tay đua người Indonesia, Rifat Sungkar và hoa tiêu M. Redwan. Ở bên ngoài, Xpander AP4 bản đua có chút khác biệt so với Xpander tiêu chuẩn. Chiếc xe đua sở hữu tone màu đỏ-trắng-xám, một vài chi tiết được sửa đổi. Xe được bổ sung các chi tiết khí động học như cánh lướt gió trước, cánh lướt gió 2 bên và cánh gió cỡ lớn ở phía sau. Để giảm khối lượng, kết cấu 7 chỗ ngồi của Xpander được loại bỏ. Thay vào đó là 2 ghế đua ôm sát người, dây an toàn 6 điểm, vô-lăng OMP, phanh tay thủy lực và hệ thống thanh gia cố kim loại. Bên trong thân hình Xpander là động cơ và hệ dẫn động 4 bánh của Lancer Evolution X. Động cơ 4B11 tăng áp 4 xy-lanh 2.0L của Lancer Evo X đã được giảm dung tích còn 1.6L để phù hợp với chuẩn R5. Dù giảm dung tích, động cơ này vẫn được các kỹ sư tinh chỉnh để cho ra sức mạnh 350 mã lực và mô-men xoắn 556 Nm. Nguyên bản, động cơ 2.0L của Lancer Evo X chỉ cho ra công suất 276 mã lực. Sức mạnh được truyền đến 4 bánh xe qua hộp số tuần tự 6 cấp Sadev. Hệ thống treo của xe là loại có thể điều chỉnh độ nén/nẩy nhanh hoặc chậm, tùy vào điều kiện mặt đường. Video: Xem Mitsubishi Xpander AP4 địa hình phô diễn sức mạnh.