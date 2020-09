Mitsubishi Xpander AT "dùng chán", bán hơn 600 triệu ở Hà Nội

Xpander mới là mẫu Crossover MPV chiến lược của Mitsubishi Motors. Ra mắt lần đầu tiên vào năm 2017, Mitsubishi Xpander 7 chỗ mới đã nhanh chóng trở thành mẫu xe bán chạy nhất trong phân khúc tại Indonesia và các thị trường khác với hơn 250 nghìn xe được bán ra, trong đó thị trường Việt Nam chiếm xấp xỉ 10% doanh số dù chỉ mới ra mắt hơn một năm. Tại thị trường Việt Nam, mẫu xe MPV Mitsubishi Xpander mới được khá nhiều khách hàng tìm mua, trên thị trường xe cũ những chiếc Xpander đã qua sử dụng chào bán cũng khá ít thậm chí là hiếm. Mới đây một người dùng tại Hà Nội đã chào bán trên sàn xe cũ chiếc Xpander phiên bản AT đời 2019 đã lăn bánh khoảng 17.000km. Về ngoại hình chiếc xe mới chạy khoảng 1 năm này còn khá mới. Các chi tiết của xe như lưới tản nhiệt mang đậm dấu ấn của ngôn ngữ thiết kế mới Dynamic Shield, cụm đèn trước dạng 3 tầng, trên cùng là dải đèn LED định vị ban ngày, phía dưới ở giữa là đèn pha/cos và xi-nhan, nằm dưới cùng là bộ đèn sương mù hình tròn... giúp Xpander khác biệt so với các đối thủ cùng phân khúc. Phía sau, đèn đuôi và đèn phanh chữ L tách rời, cụm đèn hậu tích hợp công nghệ đèn LED. Gầm xe cũng thiết kế ấn tượng với cản sau lớn, ống xả giấu phía dưới gầm kèm lốp dự phòng. Mâm xe được thiết kế dang hợp kim đa chấu nhưng với 5 chấu lớn sở hữu hai tông màu khá ấn tượng, kích thước của mâm xe 16 inch và đi kèm với lốp Dunlop kích thước 205/55. Bên trong nội thất, Xpander 2019 mới sẽ chỉ có duy nhất trang bị ghế nỉ, chỉnh cơ nhưng trên chiếc xe này, chủ nhân đã bọc da mới. Xe có đủ 3 hàng ghế để chở đủ 7 người trưởng thành, trong đó hàng ghế thứ 2 gập theo tỉ lệ 60/40, còn hàng ghế thứ 3 gập theo tỉ lệ 50/50. Trên phiên bản số tự động, Xpander được trang bị hệ thống giải trí với màn hình cảm ứng 6,2 inch, nút bấm khởi động, kiểm soát hành trình, vô-lăng tích hợp các chức năng và cần số bọc da. Xe cũng được Mitsubishi tối ưu sự tiện dụng cho hành khách khi thiết kế tới 16 khu vực để đồ. Xe chỉ có điều hòa chỉnh tay, nhưng có tới 2 dàn lạnh và hệ thống chỉnh gió độc lập cho hàng ghế sau. Mitsubishi Xpander AT 2019 tại Việt Nam sử dụng loại động cơ xăng dung tích 1.5L, công suất 103 mã lực, mô-men xoắn 141 Nm, đi kèm hộp số tự động 4 cấp. Tất cả đều dẫn động bánh trước. Xe có những trang bị an toàn như: phanh đĩa trước/phanh tang trống sau, 2 túi khí, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân bổ lực phanh điện tử EBD, trợ lực phanh BA, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HSA và cân bằng điện tử ASC. Riêng bản số tự động có thêm camera lùi. Khia ra mắt tại thị trường Việt Nam vào năm 2018, giá xe Mitsubishi Xpander AT 2019 được bán ra chính hãng là 650 triệu đồng. Chiếc xe trong bài viết này được chủ nhân chào bán khoảng 630 triệu đồng tại Hà Nội, chiếc xe đã lăn bánh được khoảng 1.7000km. Đây được xem là mức giá ngang với Mitsubishi Xpander 2020 đang bán ra tại Việt Nam. Video: Chi tiết Mitsubishi Xpander 2020 7 chỗ mới tại Việt Nam.

