Mitsubishi Xpander âm thầm tăng giá bán thêm 5 triệu tại Việt Nam

Video: Đánh giá Mitsubishi Xpanderthế hệ mới tại Việt Nam.

Trên trang web chính hãng của Mitsubishi Việt Nam, giá bán của dòng xe Xpander đã âm thầm được cập nhật. Theo đó, bản tiêu chuẩn MT của Mitsubishi Xpander tăng giá 5 triệu đồng, từ 555 triệu lên 560 triệu đồng. Xe bán chạy nhất thị trường Mitsubishi Xpander âm thầm tăng giá.

Những bản còn lại của dòng MPV Mitsubishi Xpander cỡ nhỏ này vẫn giữ nguyên giá bán như cũ, cụ thể là 598 triệu đồng với bản AT và 658 triệu đồng với bán AT Premium. Trong khi đó, Mitsubishi Xpander Cross vẫn có giá là 698 triệu đồng với 3 màu trắng, đen, nâu và 703 triệu đồng với bản 2 tông màu cam - đen.

Mitsubishi Xpander trên thực tế không phải là mẫu xe duy nhất tăng giá bán tại Việt Nam trong thời gian gần đây. Ngoài Mitsubishi Xpander, còn có Toyota Corolla Cross cũng mới được điều chỉnh giá bán ở bản tiêu chuẩn.

Bảng giá xe Mitsubishi Xpander mới nhất (đơn vị: xe)

Hiện Mitsubishi Xpander MT lắp ráp trong nước duy nhất của dòng xe này tại Việt Nam. Do đó, xe được hưởng chính sách ưu đãi 50% lệ phí trước bạ của Chính phủ. Ngoài ra, trong tháng 9/2023 này, bản MT còn được khuyến mại là tặng 1 năm bảo hiểm vật chất, phiếu nhiên liệu trị giá 9 triệu đồng và camera lùi giá 2,5 triệu đồng.

Ở 2 bản AT và AT Premium, Mitsubishi Xpander được ưu đãi 50% lệ phí trước bạ với giá trị lần lượt là 32 triệu và 35 triệu đồng. Bên cạnh đó, 2 bản này còn được tặng 1 năm bảo hiểm vật chất. Riêng bản AT Premium có thêm quà tặng là camera toàn cảnh 360 độ trị giá 20 triệu đồng. Chương trình khuyến mãi trong tháng 9/2023 của Mitsubishi Xpander Cross giống hệt với Xpander AT Premium.

Chương trình ưu đãi tháng 9/2023 của Mitsubishi Xpander

Mitsubishi Xpander hiện là mẫu xe bán chạy nhất tại thị trường Việt Nam. Trong tháng 7/2023, mẫu MPV cỡ nhỏ này đã bán được 2.586 xe, chiếm đến 73,5% trong tổng doanh số của thương hiệu Mitsubishi đồng thời đứng đầu toàn thị trường. Có được kết quả rực rỡ này có lẽ là nhờ chương trình ưu đãi 100% lệ phí trước bạ trong tháng 7/2023. Trong 7 tháng đầu năm, vị trí "vua doanh số" toàn thị trường cũng thuộc về Mitsubishi Xpander với 10.568 xe bán ra.

Bên cạnh giá bán hợp túi tiền, Mitsubishi Xpander còn có thế mạnh là ngoại hình bắt mắt, nội thất 7 chỗ rộng rãi, trang bị tiện nghi và an toàn đủ dùng cùng động cơ tiết kiệm nhiên liệu. "Trái tim" của Mitsubishi Xpander là động cơ xăng 4 xi-lanh, DOHC 16 van, dung tích 1.5L, sản sinh công suất tối đa 105 mã lực tại vòng tua máy 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 141 Nm tại tua máy 4.000 vòng/phút. Động cơ đi cùng hệ dẫn động cầu trước và hộp số tự động 4 cấp hoặc số sàn 5 cấp.