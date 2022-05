Cận cảnh Mitsubishi Xpander 2022 đã về đại lý chính hãng tại Việt Nam

Theo một nguồn tin riêng vừa cập nhật tại đại lý chính hãng tại Việt Nam thì mẫu xe MPV Mitsubishi Xpander 2022 mới là phiên bản nâng cấp giữa vòng đời sản phẩm. Xe dự kiến ra mắt thị trường Việt Nam vào tháng 6/2022 tới đây. So với bản tiền nhiệm, Mitsubishi Xpander 2022 tại Việt Nam đã có thay đổi lớn về trang bị tương tự như bản tại Indonesia, trong khi thiết kế ngoại thất không thay đổi quá nhiều. Thiết kế Dynamic Shield đặc trưng trên mẫu xe MPV Mitsubishi Xpander 2022 đã được cải tiến, tinh chỉnh ở bên ngoài ngoại thất. Thay đổi rõ nhất ở ngoại thất là phần đèn pha được thiết kế lại, tạo hình chữ T nằm ngang. Phần đèn định vị ban ngày đặt cao hơn. Mặt ca-lăng và đuôi xe cũng được tinh chỉnh. Ngoài ra, đèn hậu LED phía sau đuôi xe cũng có đồ họa hình chữ T, và còn có đèn phanh LED để cải thiện tầm nhìn khi lái xe. Mitsubishi Xpander 2022 facelift mới đã nâng kích thước la-zăng lên 17 inch với hai tông màu thay vì 16 inch như trước đây. Kích thước của Mitsubishi Xpander 2022 dài và cao hơn đôi chút so với bản tiền nhiệm tạo cảm giác trông cao cấp hơn. Khoảng sáng gầm đã tăng từ 220 mm lên 225 mm, lớn nhất trong phân khúc MPV cỡ nhỏ, giúp cải thiện khả năng off-road của Xpander thế hệ mới. Bên trong khoang nội thất Mitsubishi Xpander nhận nhiều thay đổi hơn. Trong đó vô-lăng có thiết kế lại trông san hơn. Màn hình thông tin giải trí lớn hơn với kích thước 9 inch, đặt rời trên táp-lô... Điều hòa xe có khả năng sẽ được đổi từ chỉnh cơ sang chỉnh tự động. Trang bị giữ phanh tự động (Auto Hold) cũng có trên Xpander mới. Một tiện ích đáng chú ý có thể kể đến là USB Type C ở hàng ghế thứ 2 và xe có thêm 2 cổng sạc nhanh... Hãng bỏ phanh tay cơ và thay bằng lẫy điện tử. Trong khi đó, các trang bị khác vẫn giữ nguyên như hệ thống đề nổ bằng nút bấm, đồng hồ dạng analog kết hợp màn hình điện tử nhỏ... Tại thị trường Indonesia và Thái Lan, Xpander đi kèm hộp số CVT mới, trong khi ở Philippines loại tự động 4 cấp như bản cũ. Hiện chưa rõ hộp số Xpander mới tại Việt Nam trang bị loại nào, có khả năng xe vẫn sử dụng động cơ loại MIVEC 1,5 lít công suất 104 mã lưc và mô men xoắn cực đại 141 mã lực. Hiện nay, các đại lý Mitsubishi chính hãng tại Việt Nam đã nhận đặt cọc của khách mua Xpander 2022 phiên bản mới, dự kiến xe sẽ ra mắt chính thức vào tháng 6 với mức giá được cho là không đổi, cao nhất 630 triệu đồng. Tuy nhiên, đây mới chỉ là mức giá dự đoán. Mitsubishi Xpander hiện có 2 dòng xe, nhập khẩu và lắp ráp tại Việt Nam, được bán trên thị trường. Tuy nhiên, những tháng gần đây hầu như phiên bản Xpander bán ra đều là hàng nhập khẩu. Trong tháng 4/2022 vừa qua, Mitsubishi Xpander tiêu thụ 1.652 xe, cộng dồn từ đầu năm 2022, Xpander đã bán được 5.521 xe và tạm dẫn đầu phân khúc MPV. Video: Mitsubishi Xpander 2022 về Việt Nam, đấu Toyota Veloz.

Theo một nguồn tin riêng vừa cập nhật tại đại lý chính hãng tại Việt Nam thì mẫu xe MPV Mitsubishi Xpander 2022 mới là phiên bản nâng cấp giữa vòng đời sản phẩm. Xe dự kiến ra mắt thị trường Việt Nam vào tháng 6/2022 tới đây. So với bản tiền nhiệm, Mitsubishi Xpander 2022 tại Việt Nam đã có thay đổi lớn về trang bị tương tự như bản tại Indonesia, trong khi thiết kế ngoại thất không thay đổi quá nhiều. Thiết kế Dynamic Shield đặc trưng trên mẫu xe MPV Mitsubishi Xpander 2022 đã được cải tiến, tinh chỉnh ở bên ngoài ngoại thất. Thay đổi rõ nhất ở ngoại thất là phần đèn pha được thiết kế lại, tạo hình chữ T nằm ngang. Phần đèn định vị ban ngày đặt cao hơn. Mặt ca-lăng và đuôi xe cũng được tinh chỉnh. Ngoài ra, đèn hậu LED phía sau đuôi xe cũng có đồ họa hình chữ T, và còn có đèn phanh LED để cải thiện tầm nhìn khi lái xe. Mitsubishi Xpander 2022 facelift mới đã nâng kích thước la-zăng lên 17 inch với hai tông màu thay vì 16 inch như trước đây. Kích thước của Mitsubishi Xpander 2022 dài và cao hơn đôi chút so với bản tiền nhiệm tạo cảm giác trông cao cấp hơn. Khoảng sáng gầm đã tăng từ 220 mm lên 225 mm, lớn nhất trong phân khúc MPV cỡ nhỏ, giúp cải thiện khả năng off-road của Xpander thế hệ mới. Bên trong khoang nội thất Mitsubishi Xpander nhận nhiều thay đổi hơn. Trong đó vô-lăng có thiết kế lại trông san hơn. Màn hình thông tin giải trí lớn hơn với kích thước 9 inch, đặt rời trên táp-lô... Điều hòa xe có khả năng sẽ được đổi từ chỉnh cơ sang chỉnh tự động. Trang bị giữ phanh tự động (Auto Hold) cũng có trên Xpander mới. Một tiện ích đáng chú ý có thể kể đến là USB Type C ở hàng ghế thứ 2 và xe có thêm 2 cổng sạc nhanh... Hãng bỏ phanh tay cơ và thay bằng lẫy điện tử. Trong khi đó, các trang bị khác vẫn giữ nguyên như hệ thống đề nổ bằng nút bấm, đồng hồ dạng analog kết hợp màn hình điện tử nhỏ... Tại thị trường Indonesia và Thái Lan, Xpander đi kèm hộp số CVT mới, trong khi ở Philippines loại tự động 4 cấp như bản cũ. Hiện chưa rõ hộp số Xpander mới tại Việt Nam trang bị loại nào, có khả năng xe vẫn sử dụng động cơ loại MIVEC 1,5 lít công suất 104 mã lưc và mô men xoắn cực đại 141 mã lực. Hiện nay, các đại lý Mitsubishi chính hãng tại Việt Nam đã nhận đặt cọc của khách mua Xpander 2022 phiên bản mới, dự kiến xe sẽ ra mắt chính thức vào tháng 6 với mức giá được cho là không đổi, cao nhất 630 triệu đồng. Tuy nhiên, đây mới chỉ là mức giá dự đoán. Mitsubishi Xpander hiện có 2 dòng xe, nhập khẩu và lắp ráp tại Việt Nam, được bán trên thị trường. Tuy nhiên, những tháng gần đây hầu như phiên bản Xpander bán ra đều là hàng nhập khẩu. Trong tháng 4/2022 vừa qua, Mitsubishi Xpander tiêu thụ 1.652 xe, cộng dồn từ đầu năm 2022, Xpander đã bán được 5.521 xe và tạm dẫn đầu phân khúc MPV. Video: Mitsubishi Xpander 2022 về Việt Nam, đấu Toyota Veloz.