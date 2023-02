Mitsubishi Xpander Cross 2023 từ 649 triệu đồng, sắp bán tại Việt Nam

Vào hôm 17/2/2023 vừa qua, hãng Mitsubishi đã chính thức giới thiệu phiên bản nâng cấp của mẫu MPV 7 chỗ Xpander Cross tại thị trường Thái Lan. Đây là thị trường tiếp theo đón nhận mẫu xe Mitsubishi Xpander Cross 2023 mới, sau Indonesia vào giữa năm ngoái. Tại thị trường Thái Lan, mẫu giá xe Mitsubishi Xpander Cross 2023 có mức khởi điểm từ 946.000 Baht (khoảng 649 triệu đồng), tăng nhẹ so với phiên bản cũ. Bù lại, xe có một loạt thay đổi cả về thiết kế lẫn trang bị. Tương tự xe ở thị trường Indonesia, mẫu xe MPV Mitsubishi Xpander Cross 2023 dành cho Thái Lan cũng được bổ sung thiết kế đầu xe mới, theo phong cách giống người anh em Xpander. Tại đây, xe sở hữu hệ thống đèn 2 tầng mới giống hệt Mitsubishi Xpander phiên bản nâng cấp. Dải đèn LED định vị ban ngày thanh mảnh và kéo dài hơn trước của xe nằm phía trên, sát với nắp ca-pô. Nằm bên dưới là cụm đèn pha LED 3 bóng mới với thiết kế như "búa Thor", theo cách miêu tả của hãng Mitsubishi. Chưa hết, Mitsubishi Xpander Cross 2023 còn có lưới tản nhiệt mới với kích thước lớn hơn trước. Lưới tản nhiệt được sơn màu đen và bao quanh bằng 2 nẹp mạ crôm tạo thành hình chữ "X" đặc trưng. Bên dưới lưới tản nhiệt là cản trước mới với hốc gió trung tâm rộng hơn, đèn sương mù hình vuông thay vì hình tròn như cũ và vị trí lắp biển số trước hạ xuống thấp hơn. Trong khi đó, khu vực sườn xe của Mitsubishi Xpander Cross 2023 chỉ có một chi tiết mới là vành la-zăng. Bộ vành này có đường kính 17 inch và thiết kế 5 chấu kép hình chữ "Y" mới. Đằng sau, mẫu MPV lai SUV này sở hữu cụm đèn hậu LED với tạo hình "búa Thor" mới thay vì chữ "L" như trước. Tiếp đến là cản sau mới tích hợp đèn phản quang hình chữ nhật và ốp màu bạc chia thành 3 hốc tương tự cản trước. Ngoài ra, Mitsubishi Xpander Cross 2023 còn được tăng chiều cao gầm lên 220 - 225 mm, tùy phiên bản. Chiều rộng của xe cũng tăng nhẹ 40 mm lên 1.790 mm. Tương tự ngoại thất, nội thất của mẫu MPV 7 chỗ này cũng được làm mới theo phong cách cao cấp hơn. Đầu tiên là bảng đồng hồ kỹ thuật số với màn hình LCD 8 inch mới. Tiếp theo đó là sạc điện thoại thông minh không dây, ghế bọc da tổng hợp phối 2 màu đen - xanh đậm...và vô lăng mới giống loại dùng cho Pajero Sport. Màn hình cảm ứng trung tâm của xe có kích thước 9 inch, hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto. Trong khi đó, điều hòa được bổ sung màn hình hiển thị LCD và nút chỉnh mới. Đặc biệt, xe còn có phanh tay điện tử và tính năng tự động giữ phanh tạm thời. Trang bị này giúp cụm điều khiển trung tâm trở nên gọn gàng, hiện đại hơn và nới rộng hộc đựng điện thoại. Những trang bị đáng chú ý còn lại của Mitsubishi Xpander Cross 2023 ở thị trường Thái Lan gồm có ngăn chứa đồ rộng rãi bên dưới bệ tì tay hàng ghế trước, cổng USB Type A/Type C... ... và hộc đựng cốc ở bệ tì tay dành cho hàng ghế thứ hai. Đáng tiếc là Mitsubishi Xpander Cross 2023 ở thị trường Thái Lan không có camera 360 độ như xe dành cho Indonesia mà chỉ được trang bị camera lùi. Những trang bị an toàn khác khá cơ bản, bao gồm 2 túi khí, hệ thống cân bằng điện tử, hệ thống kiểm soát hành trình và hỗ trợ khởi hành ngang dốc. Tuy nhiên, xe vẫn có công nghệ kiểm soát hướng chủ động Active Yaw Control (AYC) mới và hệ thống treo sau có kích thước lớn hơn, tương tự loại dùng cho Pajero Sport, như Mitsubishi Xpander Cross 2023 ở Indonesia. Động cơ của Mitsubishi Xpander Cross 2023 ở thị trường Thái Lan là máy xăng 4 xi-lanh, dung tích 1.5L, tạo ra công suất tối đa 105 mã lực và mô-men xoắn cực đại 141 Nm như cũ. Động cơ này kết hợp với hộp số biến thiên vô cấp CVT mới và hệ dẫn động cầu trước. Xe ở Thái Lan không có hộp số sàn 5 cấp như Mitsubishi Xpander Cross 2023 dành cho Indonesia. Dự kiến, vào cuối tháng 2 này, Mitsubishi Xpander Cross 2023 cũng sẽ chính thức ra mắt thị trường Việt Nam. Cách đây không lâu, người ta đã bắt gặp những chiếc Mitsubishi Xpander Cross mới được vận chuyển trên đường phố Việt Nam. Video: Mitsubishi Xpander Cross 2023 sắp ra mắt Việt Nam có gì?

Vào hôm 17/2/2023 vừa qua, hãng Mitsubishi đã chính thức giới thiệu phiên bản nâng cấp của mẫu MPV 7 chỗ Xpander Cross tại thị trường Thái Lan. Đây là thị trường tiếp theo đón nhận mẫu xe Mitsubishi Xpander Cross 2023 mới, sau Indonesia vào giữa năm ngoái. Tại thị trường Thái Lan, mẫu giá xe Mitsubishi Xpander Cross 2023 có mức khởi điểm từ 946.000 Baht (khoảng 649 triệu đồng), tăng nhẹ so với phiên bản cũ. Bù lại, xe có một loạt thay đổi cả về thiết kế lẫn trang bị. Tương tự xe ở thị trường Indonesia, mẫu xe MPV Mitsubishi Xpander Cross 2023 dành cho Thái Lan cũng được bổ sung thiết kế đầu xe mới, theo phong cách giống người anh em Xpander. Tại đây, xe sở hữu hệ thống đèn 2 tầng mới giống hệt Mitsubishi Xpander phiên bản nâng cấp. Dải đèn LED định vị ban ngày thanh mảnh và kéo dài hơn trước của xe nằm phía trên, sát với nắp ca-pô. Nằm bên dưới là cụm đèn pha LED 3 bóng mới với thiết kế như "búa Thor", theo cách miêu tả của hãng Mitsubishi. Chưa hết, Mitsubishi Xpander Cross 2023 còn có lưới tản nhiệt mới với kích thước lớn hơn trước. Lưới tản nhiệt được sơn màu đen và bao quanh bằng 2 nẹp mạ crôm tạo thành hình chữ "X" đặc trưng. Bên dưới lưới tản nhiệt là cản trước mới với hốc gió trung tâm rộng hơn, đèn sương mù hình vuông thay vì hình tròn như cũ và vị trí lắp biển số trước hạ xuống thấp hơn. Trong khi đó, khu vực sườn xe của Mitsubishi Xpander Cross 2023 chỉ có một chi tiết mới là vành la-zăng. Bộ vành này có đường kính 17 inch và thiết kế 5 chấu kép hình chữ "Y" mới. Đằng sau, mẫu MPV lai SUV này sở hữu cụm đèn hậu LED với tạo hình "búa Thor" mới thay vì chữ "L" như trước. Tiếp đến là cản sau mới tích hợp đèn phản quang hình chữ nhật và ốp màu bạc chia thành 3 hốc tương tự cản trước. Ngoài ra, Mitsubishi Xpander Cross 2023 còn được tăng chiều cao gầm lên 220 - 225 mm, tùy phiên bản. Chiều rộng của xe cũng tăng nhẹ 40 mm lên 1.790 mm. Tương tự ngoại thất, nội thất của mẫu MPV 7 chỗ này cũng được làm mới theo phong cách cao cấp hơn. Đầu tiên là bảng đồng hồ kỹ thuật số với màn hình LCD 8 inch mới. Tiếp theo đó là sạc điện thoại thông minh không dây, ghế bọc da tổng hợp phối 2 màu đen - xanh đậm...và vô lăng mới giống loại dùng cho Pajero Sport. Màn hình cảm ứng trung tâm của xe có kích thước 9 inch, hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto. Trong khi đó, điều hòa được bổ sung màn hình hiển thị LCD và nút chỉnh mới. Đặc biệt, xe còn có phanh tay điện tử và tính năng tự động giữ phanh tạm thời. Trang bị này giúp cụm điều khiển trung tâm trở nên gọn gàng, hiện đại hơn và nới rộng hộc đựng điện thoại. Những trang bị đáng chú ý còn lại của Mitsubishi Xpander Cross 2023 ở thị trường Thái Lan gồm có ngăn chứa đồ rộng rãi bên dưới bệ tì tay hàng ghế trước, cổng USB Type A/Type C... ... và hộc đựng cốc ở bệ tì tay dành cho hàng ghế thứ hai. Đáng tiếc là Mitsubishi Xpander Cross 2023 ở thị trường Thái Lan không có camera 360 độ như xe dành cho Indonesia mà chỉ được trang bị camera lùi. Những trang bị an toàn khác khá cơ bản, bao gồm 2 túi khí, hệ thống cân bằng điện tử, hệ thống kiểm soát hành trình và hỗ trợ khởi hành ngang dốc. Tuy nhiên, xe vẫn có công nghệ kiểm soát hướng chủ động Active Yaw Control (AYC) mới và hệ thống treo sau có kích thước lớn hơn, tương tự loại dùng cho Pajero Sport, như Mitsubishi Xpander Cross 2023 ở Indonesia. Động cơ của Mitsubishi Xpander Cross 2023 ở thị trường Thái Lan là máy xăng 4 xi-lanh, dung tích 1.5L, tạo ra công suất tối đa 105 mã lực và mô-men xoắn cực đại 141 Nm như cũ. Động cơ này kết hợp với hộp số biến thiên vô cấp CVT mới và hệ dẫn động cầu trước. Xe ở Thái Lan không có hộp số sàn 5 cấp như Mitsubishi Xpander Cross 2023 dành cho Indonesia. Dự kiến, vào cuối tháng 2 này, Mitsubishi Xpander Cross 2023 cũng sẽ chính thức ra mắt thị trường Việt Nam. Cách đây không lâu, người ta đã bắt gặp những chiếc Mitsubishi Xpander Cross mới được vận chuyển trên đường phố Việt Nam. Video: Mitsubishi Xpander Cross 2023 sắp ra mắt Việt Nam có gì?