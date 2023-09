Mazda CX-5 bất ngờ đạt doanh số "khủng" tại Việt Nam tháng 8/2023. 

Mazda CX-5 tại Việt Nam là mẫu CUV được nhiều khách hàng quan tâm bởi thiết kế Kodo mềm mại, tinh tế, trang bị tiện nghi cùng giá bán hấp dẫn. Tại thị trường Việt Nam, có thể nói CX-5 là “gà đẻ trứng vàng” cho Mazda, và mẫu xe này luôn giữ phong độ ổn định về mặt doanh số.

Trong những năm gần đây, Mazda CX-5 luôn dẫn đầu phân khúc và thường xuyên góp mặt trong top 10 ôtô bán chạy nhất. Bước sang năm 2023, khi toàn nền kinh tế tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức thì Mazda CX-5 vẫn đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Theo thông tin mới nhất, trong tháng 8/2023 vừa qua doanh số Mazda CX-5 tiếp tục tăng trưởng so với tháng trước và đã vượt qua nhiều tên tuổi đình đám để vươn lên vị trí đầu trong top 10 ôtô bán chạy nhất Việt Nam.

Kết thúc tháng 8, có 1.725 chiếc CX-5 được giao tới tay khách hàng cao hơn mẫu xe dẫn đầu tháng trước là Xpander khoảng hơn 20 xe, cao hơn Toyota Corolla Cross khoảng 30 xe và cao hơn Ford Ranger khoảng 700 xe. Nếu so với đối thủ cùng phân khúc là Honda CR-V thì CX-5 thậm chí còn gấp hơn 3 lần doanh số mà CR-V đạt được.

Tính chung 8 tháng đầu năm 2023, doanh số cộng dồn của Mazda CX-5 đã lên tới gần 9.000 xe, một con số đáng mơ ước mà bất kỳ nhà sản xuất ôtô đều mong muốn cho sản phẩm của mình.

Những con số ấn tượng trên là minh chứng cho sức hút của Mazda CX-5 trong thị trường đầy cạnh tranh khốc liệt. Những điểm mạnh về thiết kế, về trang bị, tính năng, về vận hành, về giá bán là những yếu tố giúp CX-5 có được vị thế cao như hiện tại.

Mazda CX-5 thừa hưởng ngôn ngữ thiết kế KODO, thiết kế đã và đang giúp Mazda gặt hái nhiều thành công, không chỉ tại Việt Nam mà còn tại nhiều thị trường trên thế giới. Điểm đặc biệt của ngôn ngữ thiết kế này chính là sự trẻ trung, cá tính và có thể phù hợp với cả đối tượng khách hàng nam hoặc nữ.

Về ngoại thất, cụm đèn phía trước Mazda CX-5 được thiết kế hoàn toàn mới với hình tượng “đôi mắt” sống động. Bên cạnh đó, lưới tản nhiệt cũng được làm mới với thiết kế xếp tầng, tạo hiệu ứng 3D đặc sắc. Cụm đèn trước LED có họa tiết đan xen vào nhau.

Một số trang bị đáng chú ý khác như màn hình hiển thị kính lái HUD, cửa kính trước và sau chống tia UV và ánh sáng xanh; nút điều khiển kính 1 chạm ở tất cả các hàng ghê; bệ tỳ tay trung tâm tích hợp các cổng kết nối; cửa sổ trời; Gương chiếu hậu trong dạng tràn viền chống chói tự động; gương chiếu hậu ngoài gập tự động tích hợp sấy kính; cốp điện tiện nghi với chức năng đá cốp rảnh tay.

Mazda CX-5 trang bị động cơ 2.0L SkyActiv-G đi kèm hộp số tự động 6 cấp và hệ thống dẫn động cầu trước, với sức mạnh 154 mã lực tại 6.000 vòng/phút và momen xoắn cực đại 200 Nm tại 4.000 vòng/phút cùng hai chế độ lái Normal/Sport.

Trang bị an toàn có lẽ là điểm nhấn đáng chú ý với Mazda CX-5 khi được trang bị gói công nghệ i-Activsense. Ngoài ra, Mazda CX-5 còn được tăng cường thêm các tính năng thông minh mới, đảm bảo an toàn tối ưu cho khách hàng như: Công nghệ quan sát, giúp người lái tăng sự tập trung khi di chuyển, theo dõi thói quen lái xe, mang lại sự yên tâm và an toàn cho khách hàng.