Đây là lý do vì sao vô lăng ôtô ngày càng dày hơn

Vô lăng ôtô là bộ phận được bạn chạm vào và sử dụng nhiều nhất trên xe. Qua nhiều thập kỷ, vô lăng đã thay đổi rất nhiều. Bổ sung thêm nhiều nút bấm, logo và túi khí cho nó. Điều này khiến vô lăng bây giờ trông rất khác so với những năm 1930. Tuy nhiên, điều có vẻ rõ ràng nhất là độ dày. Vành vô lăng ôtô dày hơn gần đây đã trở thành xu hướng phổ biến trong ngành công nghiệp xe hơi. Tại sao vô lăng ngày càng dày hơn? Và điều đó mang lại trải nghiệm lái xe tốt hơn (hoặc tệ hơn) như thế nào? Vành vô lăng ôtô dày hơn gần đây đã trở thành xu hướng phổ biến trong ngành công nghiệp xe hơi.

Lịch sử vô lăng

Thuở ban đầu, vô lăng trên những chiếc xe ôtô đầu tiên có dạng cần đẩy dài với nguyên lý hoạt động giống bánh lái của các con thuyền, tàu. Người lái thường sẽ điều khiển cần đẩy sang chiều ngược lại để chuyển hướng.

Tuy nhiên, vào năm 1894, vô lăng xe ôtô lần đầu tiên xuất hiện với hình dạng tròn do Alfred Vacheron sáng chế. Vô lăng giúp chuyển đổi các lệnh quay của tài xế thành chuyển động xoay của bánh trước khi thực hiện các thao tác như cua rẽ, quay đầu, lùi, đỗ xe,... thông qua trục lái và cơ cấu lái. Mọi người thường đeo găng tay lái xe ôtô để tăng độ bám, giúp xoay vô lăng tốt hơn.

Vô lăng lúc đầu khá mỏng mảnh. Cùng với sự phát triển của ôtô, vô lăng cũng nhanh chóng được làm dày hơn khi ôtô có thể chạy nhanh hơn.

Tại sao vô lăng ban đầu lại mỏng

Trong những ngày đầu của ôtô, vô lăng khá mỏng. Thoạt nhìn, vô lăng mỏng hơn có vẻ là một ý tưởng hay. Chúng chiếm ít không gian hơn trong xe và góp phần mang lại vẻ ngoài hiện đại hơn cho một số mẫu xe. Khi còn mới, chúng cũng cho cảm giác dễ chịu khi cầm vì rất mỏng. Tuy nhiên, quá trình vận hành xe khiến tài xế nhận ra vô lăng mỏng có rất nhiều vấn đề.

Một số tài xế đã phàn nàn về việc vô lăng mỏng trở nên cực kỳ nóng khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời. Trên thực tế, một số người thậm chí còn nói rằng nó có thể nóng đến mức khiến họ có cảm giác như ngón tay của mình bị bỏng. Một số khác cho biết việc cầm nắm vô lăng mỏng rất không thoải mái, các ngón tay quắp vào nhau, không thuận tiện để vần vô lăng.

Ưu điểm của Vô lăng dày

Việc làm vô lăng dày hơn có thể giúp người lái đánh lái và điều khiển xe dễ dàng hơn, đặc biệt trong những điều kiện lái xe khó khăn như mưa to hoặc tuyết.

Vành càng lớn và dày thì bạn càng bám vào nó tốt hơn. Đây là lý do tại sao chúng ta thường thấy những chiếc xe đua có vành to và dày hơn so với các loại xe du lịch thông thường.

Vành vô lăng dày giúp duy trì sự êm ái khi thao tác đánh lái, nhất là khi bạn đi trên đường cao tốc hay lái xe trên địa hình gồ ghề.

Nó cũng liên quan đến tâm lý con người. Vô lăng càng dày thì người lái càng cảm thấy tự tin hơn khi lái xe.

Vành vô lăng dày là một cách tuyệt vời để tăng thêm sức hấp dẫn cho chiếc xe của bạn. Vành vô lăng dày giúp duy trì sự êm ái khi thao tác đánh lái, nhất là khi bạn đi trên đường cao tốc hay lái xe trên địa hình gồ ghề. Nó mang lại cảm giác cầm nắm tốt hơn và giảm áp lực lên ngón tay của bạn.

Một lý do khác là trong thời kỳ đầu thiết kế ôtô, chưa có thứ gọi là túi khí. Vô lăng rất mỏng và dễ gãy nếu va chạm. Năm 1970, General Motors đã thay đổi cuộc chơi bằng cách giới thiệu túi khí làm trang bị tiêu chuẩn trên tất cả các loại xe của họ từ năm 1973 trở đi. Kể từ đó, các nhà sản xuất khác đã làm theo, và hiện nay tất cả các xe mới đều được trang bị túi khí và do đó có vô lăng dày hơn.

Ngày nay, rất nhiều phím chức năng được tích hợp ngay trên cụm vô lăng như còi, đàm thoại rảnh tay, chỉnh âm lượng, chuyển bài hát, điều khiển hành trình...

Hơn thế nữa, ngày nay, rất nhiều phím chức năng được tích hợp ngay trên cụm vô lăng như còi, đàm thoại rảnh tay, chỉnh âm lượng, chuyển bài hát, điều khiển hành trình.... Do vậy, vô lăng cũng ngày càng dày dặn hơn.

Nhược điểm của tay lái dày

Tuy nhiên, việc sở hữu vành vô lăng dày cũng có một số nhược điểm. Ví dụ, nếu bạn phải lái xe một quãng đường dài phía trước và tay bạn có xu hướng đổ mồ hôi nhiều, xe sẽ trơn trượt và khó điều khiển xe.

Phần kết luận

Với vô lăng mỏng hơn, bạn có nhiều không gian để điều khiển tay hơn, điều này rất lý tưởng khi lái xe trên đường đông đúc. Bánh xe mỏng hơn đồng nghĩa với việc chiếm ít không gian hơn và có nhiều không gian hơn cho đôi chân của bạn di chuyển.

Tuy nhiên, do để đảm bảo khả năng an toàn và tiện lợi khi lái xe, vô lăng dày đã trở nên thiết yếu trên các ôtô ngày nay.