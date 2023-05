Mitsubishi Xpander Cross 2023 tại Việt Nam - SUV gia đình 7 chỗ đáng tiền

Nội thất cao cấp và công nghệ mới

Bên trong khoang cabin, Mitsubishi Xpander Cross 2023 được nâng cấp lên vô-lăng 4 chấu giống “đàn anh” Pajero Sport và bảng đồng hồ kỹ thuật số 8 inch với 3 chế độ tùy chọn. Trong khi đó, Xpander sử dụng vô-lăng 3 chấu, bảng đồng hồ vẫn là loại kết hợp màn hình TFT và analog.

Mitsubishi Xpander Cross 2023 sở hữu hệ thống ghế da với tông màu đen/xanh nổi bật. Không gian trên Mitsubishi Xpander Cross rộng rãi và hàng ghế thứ 2 có bệ tỳ tay kiêm hộc để cốc, hàng ghế thứ 3 đủ rộng rãi cho hành khách trải nghiệm hành trình dài.

Ngoài ra, hệ thống phanh tay điện tử song hành cùng chế độ giữ phanh tự động Auto Hold cũng đã có mặt trên bản cập nhật lần này của Mitsubishi Xpander Cross 2023.

Hệ thống điều hòa tự động cũng đã được nâng cấp cơ cấu điều chỉnh kỹ thuật số thay cho dạng núm vặn. Đặc biệt, nút chế độ làm lạnh nhanh Max Cool cũng đã được bổ sung - giống như Mitsubishi Xpander mới - giúp các hành khách có thể tinh chỉnh điều hòa một cách nhanh chóng và tiện lợi trong những ngày hè thời tiết oi bức.

Chiếc SUV gia đình 7 chỗ đáng tiền

Mitsubishi Xpander Cross 2023 sở hữu khối động cơ 4 xy-lanh thẳng hàng, dung tích 1.5L hút khí tự nhiên cho công suất 104 mã lực và mô-men xoắn 141 Nm kết hợp với hộp số tự động 4 cấp tự và hệ dẫn động cầu trước.

Tuy nhiên, nâng cấp đáng tiền ở phiên bản mới nằm ở trang bị an toàn. Xpander Cross 2023 lần đầu được trang bị hệ thống AYC (Active Yaw Control), tự động can thiệp vào phanh ở bánh trước khi phát hiện tình trạng thiếu lái, giúp xe vào cua mượt mà và gọn gàng hơn. Không những thế, AYC giúp tăng sự thoải mái cho các hành khách ngồi trên xe khi xe di chuyển vào cua và tăng độ an toàn, giảm ảnh hưởng lên người ngồi và giữ thân xe ổn định hơn khi vào cua nhanh.

Xpander Cross 2023 tiếp tục sở hữu những trang bị an toàn tiêu chuẩn như hệ thống chống bó cứng phanh (ABS), phân phối lực phanh điện tử (EBD), trợ lực phanh khẩn cấp (BA), cân bằng điện tử & kiểm soát lực kéo (ASC + TCL), khởi hành ngang dốc (HSA), đèn báo phanh khẩn cấp (ESS), cảm biến lùi mang lại trải nghiệm an toàn tin cậy cho cả gia đình.