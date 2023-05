Mitsubishi XFC 2024 bản thương mại "chốt" lịch ra mắt vào tháng 8/2023

Mẫu SUV đô thị Mitsubishi cỡ nhỏ hoàn toàn mới được hé lộ lần này, chính là mẫu xe đầu tiên trong thế hệ xe SUV mới sẽ được tập đoàn Mitsubishi Motors giới thiệu tại thị trường ASEAN trong thời gian sắp tới, một trong những thị trường trọng điểm của hãng trong chiến lược phát triển toàn cầu. Mặc dù Mitsubishi Motors không tiết lộ tên mẫu xe nhưng khả năng cao đậy chính là Mitsubishi XFC bản thương mại. Đại diện hãng xe cho biết, mẫu SUV sắp ra mắt sẽ sở hữu thiết kế rắn rỏi thanh lịch, đậm chất SUV và đề cao các yếu tố thực tiễn cho người sử dụng như sự linh hoạt trong hệ thống điều khiển, nhiều hộc chứa đồ tiện dụng, sự thoải mái tối ưu với không gian nội thất rộng rãi vượt trội. Ngoài ra, thông qua việc liên tục thực hiện những thử nghiệm thực tế và hiệu chỉnh các tính năng của xe để phù hợp với địa hình khác nhau của khu vực ASEAN, mẫu xe SUV đô thị sẽ mang lại sự an nhiên khi cầm lái trên mặt đường gồ ghề hay ngập lụt do mưa lớn. Không chỉ tập trung vào các tính năng đảm bảo an toàn, mà còn tăng cường trải nghiệm lái thoải mái hơn, Mitsubishi Motors quyết định hợp tác với Yamaha để phát triển hệ thống âm thanh cao cấp hoàn toàn mới cho mẫu xe này (Dynamic Sound Yamaha Premium). Thông qua kinh nghiệm và sự chuyên nghiệp của Yamaha trong lĩnh vực chế tạo nhạc cụ và thiết bị âm thanh, Mitsubishi Motors tin tưởng rằng sự hợp tác giữa hai bên tạo nên sự cộng hưởng hướng đến mục tiêu tạo nên không gian thư giãn tuyệt vời cho người sử dụng mẫu xe SUV mới này. Yamaha đã thực hiện nhiều hiệu chỉnh để tối ưu các đặc tính của thanh âm trong không gian nội thất của mẫu xe mới. Hệ thống âm thanh này được trang bị mẫu xe SUV nhằm tạo nên trải nghiệm đỉnh cao, cho người sử dụng tận hưởng không gian âm nhạc chất lượng, kết nối mọi người trong những chuyến đi hứng khởi và thoải mái. Mitsubishi XFC bản concept đã ra mắt toàn cầu tại Việt Nam vào tháng 10/2022. Được biết, bản thương mại Mitsubishi XFC sẽ ra mắt tại Indonesia trước tiên, sau đó sẽ sớm về Việt Nam. Mitsubishi Motors Việt Nam cho biết thời gian dự kiến sẽ là trong năm tài chính 2023. Hồi đầu tháng 5/2023 vừa qua, mẫu xe SUV Mitsubishi XFC đã được phát hiện chạy thử tại Việt Nam. Đây có thể là bản tiền thương mại, tuy vậy hãng không có bình luận chính thức. Hiện các đại lý của Mitsubishi Motors Việt Nam vẫn nhận đặt cọc XFC cho những suất giao sớm với nhiều ưu đãi hấp dẫn. Xe được đồn đoán có giá bán dự kiến khoảng 700-800 triệu đồng và đang nhận được sự quan tâm rất lớn từ phía người dùng. Khi ra mắt thị trường Việt Nam, Mitsubishi XFC 2024 bản thương mại hứa hẹn sẽ là đối thủ cạnh tranh đáng gờm trong phân khúc SUV cỡ B với sự tham chiến của các mẫu xe như Hyundai Creta, Kia Seltos, Honda HR-V… Video: Mitsubishi XFC có gì thú vị để xuống tiền đặt cọc?

