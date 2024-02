McLaren Senna GTR "qua tay" Phan Công Khánh rao bán hơn 50 tỷ đồng

Đáng chú ý, đây chính là chiếc xe McLaren Senna GTR của Phan Công Khanh - tay cò chuyên mua bán siêu xe, xe thể thao có tiếng tại Sài Gòn từng chia sẻ lên mạng xã hội vào năm 2022. Tuy nhiên, sau đó một thời gian, tay chơi này bị bắt giữ do liên quan đến vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Kể từ đó, siêu phẩm McLaren Senna GTR triệu đô bị "nhốt" phủ bụi trắng xóa tại kho cảng. Đến nay, chiếc xe đã được làm xong thủ tục tái xuất sang Đức và chuẩn bị bắt đầu một “cuộc đời” mới. Được biết, chiếc Senna GTR này chỉ có odo ở mức 80 km. Đây cũng là một trong những chiếc McLaren Senna GTR còn nguyên bản hiếm hoi trong tổng số 75 chiếc được sản xuất trên thế giới. Xe sở hữu ngoại thất chrome MSO Launch với các chi tiết màu xanh Polaris Blue, đi cùng với đó là tên thương hiệu đồng hồ Richard Mille, Quốc kỳ Anh và một số chi tiết làm từ sợi carbon làm điểm nhấn. Cuối cùng là con số 33 trên nắp ca-pô và thân xe. McLaren Senna GTR mang dáng dấp khá hầm hố với lối thiết kế nhằm tối ưu tính khí động học. Cụ thể, bộ chia gió cản trước được mở rộng hơn và có kích thước lớn hơn. Hai bên sườn bổ sung thêm khe thoát gió. Đặc biệt, đuôi xe có cánh gió cỡ lớn cố định, gắn liền với cản sau. Bộ khuếch tán vuông vức và cắt xẻ mạnh hơn bản đường phố. McLaren Senna GTR vẫn dùng kết cấu khung gầm Monocage III tương tự như ở bản Senna thông thường. Nếu như McLaren Senna tiêu chuẩn có thể tạo ra tối đa 800 kg lực ép thì con số với Senna GTR lên tới 1.000 kg. Lực ép tương đương bản đường phố vẫn có trên Senna GTR khi xe vận hành ở tốc độ thấp hơn 15%, bởi các kỹ sư của McLaren đã nâng cấp hệ thống cánh gió sau cho xe. Về nội thất, khoang cabin của siêu xe McLaren Senna GTR cũng được thiết kế đơn giản hơn so với phiên bản đường phố. Xe được trang bị ghế đua bằng sợi carbon Sabelt X-Pad cùng dây đai an toàn đa điểm đạt chuẩn Le Mans Prototype của FIA. Cung cấp sức mạnh cho Senna GTR là khối động cơ V8 4.0L, sản sinh công suất tối đa lên đến 823 mã lực, với trọng lượng 1188 kg, xe có tỷ lệ công suất / trọng lượng đạt mức 694 mã lực/tấn. Chưa hết, siêu phẩm này còn có hệ thống treo được thừa hưởng từ xe đua GT3 của McLaren. Video: Chi tiết siêu xe McLaren Senna GTR.

