Cặp siêu xe McLaren hơn 50 tỷ bản giới hạn khoe dáng ở Sài Gòn

Mới đây, hình ảnh 1 cặp siêu xe McLaren đọ dáng cùng nhau ở Sài thành, đã thu hút sự quan tâm của giới mê xe trong nước, lý do, cả 2 xe đều có lý lịch khá đặc biệt, được sản xuất giới hạn. Cụ thể, đó là 1 chiếc siêu xe McLaren 765LT và McLaren 720S. Ai cũng biết quá rõ siêu xe McLaren 765LT bản giới hạn được sản xuất giới hạn ra 765 chiếc trên toàn thế giới, chiếc xe trong bài viết này mang số thứ tự 381 trên tổng số 765 xe, còn McLaren 720S lại là 1 phiên bản tiêu chuẩn, không được sản xuất giới hạn. Tuy nhiên, đỗ bên cạnh chiếc siêu xe McLaren 765LT vốn được hãng sản xuất giới hạn 765 xe trên toàn cầu là chiếc xe McLaren 720S không phải tầm thường, cụ thể là siêu xe này lại mang bản độ của Novitec chỉ cung cấp cho 15 chủ xe trên toàn cầu, điều này có nghĩa, đây là 1 trong 15 xe McLaren 720 độ N-Largo trên toàn thế giới rồi đó. Body kit N-Largo do Novitec tạo ra chỉ đúng 15 bộ cho các chủ xe McLaren 720S trên toàn thế giới với chất liệu chính là Forged Carbon Fiber, một loại vật liệu carbon rất đắt tiền sẽ giúp cho ngoại hình siêu phẩm độ này trở nên rất hầm hố. Chưa hết, các chi tiết độ còn mang đến ngoại hình khác biệt so với xe tiêu chuẩn từ nắp capô lấy cảm hứng từ bom tấn McLaren Senna, cản trước và hốc gió mạnh mẽ... Động cơ của siêu xe McLaren 720S N-Largo vẫn được trang bị "trái tim" V8, tăng áp kép, dung tích 4.0 lít,, sản sinh ra công suất tối đa lên đến 710 mã lực tại vòng tua máy 7.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 770 Nm tại vòng tua máy 5.500 vòng/phút. Động cơ kết hợp với hộp số SSG ly hợp kép 7 cấp, nhờ đó, siêu xe McLaren 720S độ N-Largo có thể tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h chỉ trong thời gian 2,9 giây và giảm tốc từ 100-0 km/h trong 2,8 giây. Tốc độ tối đa của siêu xe McLaren 720S là 341 km/h. Chiếc siêu xe McLaren 720S độ N-Largo độc nhất Việt Nam còn được trang bị ống xả độ Frequency Intelligent Exhaust nhằm giúp xe tăng thêm 8% công suất ở động cơ, nên nhiều khả năng xe 720S này có công suất tận 766 mã lực. Còn siêu xe McLaren 765LT sở hữu khối động cơ V8, tăng áp kép, dung tích 4.0 lít, sản sinh công suất tối đa 755 mã lực và mô-men xoắn cực đại 800 Nm. Phiên bản giới hạn của siêu xe McLaren 720S chỉ mất thời gian 2,7 giây để tăng tốc lên 97 km/h từ vị trí xuất phát trước khi đạt vận tốc tối đa 330 km/h. Mức giá xe xe McLaren 765LT khi mới về Việt Nam được các địa lý tư nhân chào bán khoảng 35 tỷ đồng chưa bao gồm thuế phí và ra biển trắng. Chiếc McLaren 720S bản tiêu chuẩn có giá khi mới về Việt Nam khoảng 20 tỷ đồng, chua bao gồm gói độ N-Largo đắt tiền. Video: McLaren 765LT Spider 2023 đầu tiên tại Việt Nam.

