"Soi" bộ 3 siêu phẩm McLaren Ultimate hơn 300 tỷ đồng tại Việt Nam

McLaren Senna của Hoàng Kim Khánh

Sau hàng lợt siêu xe và xe siêu sang đình đám, Hoàng Kim Khánh đã ngắm đến phân khúc hypercar, thật trùng hợp là trong chuyến du lịch Dubai - thiên đường của siêu xe, đại gia Hải Dương cùng vợ đã phải lòng 1 chiếc McLaren Senna hàng hiếm được đặt trên bục cao so với các siêu xe hypercar còn lại, xếp phía dưới. Và đây chính là chiếc McLaren Senna của Hoàng Kim Khánh tại Việt Nam hiện tại. Khi nghe câu chuyện về chiếc xe McLaren Senna này như chỉ có 2 chiếc trên thế giới được tạo ra với màu sơn xe Cerberus Pearl, chuyển đổi màu sắc khi thay đổi góc nhìn hay có nắng vào, cũng việc đây là chiếc McLaren áp dụng nhiều công nghệ đua, và quan trọng, giá bán khá dễ chơi so với các xe hypercar khác, ông Khánh đã nhanh chóng chốt đơn và mang về nước. Nhưng khác với mọi lần mua xe trước, Hoàng Kim Khánh đã chọn địa điểm nhập xe McLaren Senna này về là Campuchia, láng giềng của nước ta, lý do được đại gia này chia sẻ sau đó là vì rẻ, bên cạnh việc nước bạn có thể ra biển số cá nhân hóa, tức mình có thể chọn tên riêng hay bấy điều gì, miễn là phù hợp với luật của nước bạn, điều này đã khiến ông Khánh phá lệ. McLaren Senna của Hoàng Kim Khánh được cá nhân hóa đặc biệt bởi bộ phận chuyên đảm trách việc tạo ra những chiếc đặc biệt – MSO (Mclaren Special Operation. Senna có thiết kế đặc trưng với kiểu mở cửa cánh chim, cánh lướt gió phía trước/sau, nắp ca-pô của xe tạo bởi những sợi vân carbon. McLaren Senna sử dụng khối động cơ xăng V8 - 4.0L tăng áp kép tương tự trên "người anh em" 720S nhưng được tinh chỉnh lại giúp xe có công suất tối đa đến 789 mã lực và 800 Nm mô-men xoắn cực đại. Ước tính, trị giá của siêu xe này không dưới 50 tỷ đồng khi về đến Việt Nam. Minh Nhựa mua McLaren Elva giá 190 tỷ đồng

Sau khi ra biển số cho siêu xe Pagani Huayra vào ngày 29/10/2018, Minh Nhựa cũng tuyên bố luôn không chơi siêu xe, để các anh em cùng đam mê khác nhập về chơi, 2 năm sau, Hoàng Kim Khánh mang McLaren Senna về Việt Nam dù xe mang biển Campuchia, nhưng cũng khiến cho thị trường siêu xe hypercar tại Việt Nam bắt đầu nóng trở lại. Cũng từ đây, có vẻ như ngọn lửa cho màn trở lại của Minh Nhựa trong giới siêu xe bắt đầu nhen nhóm, đến năm 2022, tức tròn 2 năm ông Khánh mua McLaren Senna, con trai độc nhất của đại gia Phạm Văn Mười đánh tiếng mua McLaren, siêu xe có giá gần 143 tỷ đồng. Theo chia sẻ của Minh Nhựa tại thời điểm đó, đây là động thái lạ vì tay chơi này rất ít khi khoe mua siêu xe đắt tiền khi xe chưa về đến Việt Nam. Sau khi McLaren Elva về nước, Minh Nhựa đã lập nhiều kỷ lục như chiếc siêu xe đắt đỏ nhất Việt Nam, được tay chơi này công bố giá chính xác 8 triệu đô la, tương đương 190 tỷ đồng. McLaren Elva của Minh Nhựa là mẫu xe hypercar không có thiết kế mui xe, cùng việc, đây là chiếc hypercar đầu tiên được 1 đại gia Việt mua trực tiếp từ hãng siêu xe, không phải mua lại từ các đại lý. Đặng Lê Nguyên Vũ mua McLaren Senna vì lời hứa ra biển trắng

Khác với 2 người em còn lại đánh bóng trước cho việc mình mua McLaren Senna và McLaren Elva để tạo sự chú ý cho giới truyền thông, bản thân ông Đặng Lê Nguyên Vũ lại là người không chơi mạng xã hội và khá kín tiếng khi mua sắm siêu xe, trừ việc bị cánh săn ảnh "chộp được". Chính vì vậy, việc Đặng Lê Nguyên Vũ chốt đơn McLaren Senna duy nhất nhập về Việt Nam khá bí mật, mãi đến khi xe xuất hiện trong garage đại gia này, người ta mới biết Senna có giá bán khoảng hơn 50 tỷ đồng đã về đội xe của "Qua" Vũ. Thông tin riêng của chúng tôi chia sẻ, tại thời điểm McLaren Senna được 1 công ty nhập khẩu Sài thành mang về nước, ông Vũ chỉ quan tâm việc siêu xe này ra biển gì, khi nhận câu trả lời CV (Công Vụ), ông không mấy mặn mà lắm nhưng trước sự thuyết phục của bên bán, 1 thời gian sẽ ra được biển trắng (nộp đủ thuế), ông mới gật đầu chịu mua. Senna cũng là siêu xe McLaren duy nhất có mặt trong garage xe của ông Đặng Lê Nguyên Vũ hiện nay, trước đó, doanh nhân này có mua McLaren 650S Spider để trưng bày cho vui, sau đó đã bán lại. Ngoài ra, tại Việt Nam còn có 1 siêu xe đua là McLaren Senna GTR được nhập về, nhưng được cho là vẫn hcuwa có khác tìm mua. Video: Minh Nhựa mua siêu xe McLaren Elva giá 190 tỷ đồng.

