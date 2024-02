Mazda3 1.5L Signature từ 739 triệu vừa ra mắt Việt Nam có gì đặc biệt?

Mazda3 1.5L Signature 2024 mới là phiên bản vừa được Thaco bổ sung thêm trong danh sách phiên bản của Mazda3 nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng. Phiên bản mới này có giá bán là 739 triệu đồng, cao hơn 10 triệu đồng so với phiên bản Premium, đồng thời tương đương với giá cao nhất của đối thủ Kia K3 (phiên bản 1.6 Turbo GT). Về ngoại thất, Mazda3 bản Signature và Premium có thiết kế và trang bị gần như giống nhau, bao gồm mặt ca-lăng viền mạ crôm, đèn trước/sau full-LED, gương chiếu hậu tự động chống chói, cửa sổ trời, cảm biến đỗ xe trước/sau. Sự khác biệt xuất hiện duy nhất ở ngoại thất là bản Signature dùng bộ mâm kích thước 18 inch, còn bản bản Premium sử dụng vành 16 inch. Nâng cấp quan trọng của Mazda3 1.5L Signature tại Việt Nam tập trung vào an toàn, bao gồm hệ thống hỗ trợ phanh thông minh (SBS) với hai tính năng mới. Đó là hỗ trợ phanh khi lùi (SBS-R) và hỗ trợ phanh khi có phương tiện cắt ngang phía sau (SBS-RC). Cả hai hệ thống này dựa vào radar và cảm biến phía sau để nhận biết nguy cơ va chạm khi xe đang lùi và tự động can thiệp vào hệ thống phanh khi cần. SBS-R hoạt động ở vận tốc 2-8km/h, trong khi SBS-RC hoạt động ở vận tốc 10km/h hoặc thấp hơn. Hãng cũng đã thêm hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng kết hợp với hỗ trợ định tâm làn đường (CTS) cho phiên bản Mazda3 1.5L Signature. Hệ thống này cho phép chiếc sedan tự động duy trì tốc độ đã được tài xế cài đặt, duy trì khoảng cách với phương tiện phía trước... Hệ thống có thể tự động giữ chiếc Mazda ở giữa làn đường thông qua việc nhận dạng phương tiện phía trước và vạch kẻ đường. Tài xế có thể kích hoạt tính năng này để điều khiển xe nhàn nhã và an toàn hơn, đặc biệt là trong điều kiện giao thông đông đúc, với tốc độ từ 30-145 km/h. Bên cạnh đó phiên bản này tiếp tục kế thừa hệ thống an toàn tiên tiến i-Activsense gồm các tính năng khác như: cảnh báo điểm mù, kiểm soát và giữ làn đường, đèn pha tự động điều chỉnh góc chiếu và mở rộng góc chiếu khi đánh lái, cũng như điều chỉnh chế độ chiếu sáng xa/gần... Cùng với đó Mazda3 1.5L Signature 2024 mới cũng có các tính năng phanh ABS, EDB, hỗ trợ lực phanh khẩn cấp EBA, cân bằng điện tử DSC, kiểm soát lực kéo, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, camera 360, 7 túi khí... Về trang bị tiện nghi, phiên bản Mazda3 1.5L Signature không có nhiều khác biệt với bản Premium. Phía sau vô lăng là bảng đồng hồ kỹ thuật số 7 inch; màn hình trung tâm 8,8 inch hỗ trợ kết nối Apple CarPlay; hệ thống âm thanh 8 loa; ghế lái chỉnh điện 10 hướng tích hợp bộ nhớ 2 vị trí... Các trang bị đáng chú ý khác gồm; gương chiếu hậu bên trong chống chói tự động; điều hòa tự động 2 vùng độc lập; cửa gió điều hòa hàng ghế sau; màn hình hiển thị thông tin trên kính lái (HUD); lẫy chuyển số sau vô-lăng và phanh tay điện tử. Cũng như các phiên bản khác, phiên bản Mazda3 1.5L Signature sử dụng động cơ SkyActiv-G 1.5L, sản sinh công suất tối đa 110 mã lực và mô-men xoắn cực đại 146 Nm. Kết hợp với hệ dẫn động cầu trước và hộp số tự động 6 cấp. Video: Đánh giá Mazda 3 Deluxe mới tại Việt Nam.

