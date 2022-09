Mazda3 tại Việt Nam bỏ động cơ 2.0L, liệu có mất lợi thế?

Với thiết kế đẹp, trang bị đầy đủ và có 2 tùy chọn động cơ, Mazda3 là dòng xe hạng C rất được ưa chuộng tại Việt Nam. Tuy nhiên, mới đây, trên trang web của Mazda Việt Nam, Mazda3 đã bị bỏ tùy chọn động cơ 2.0L. Điều này áp dụng cho cả phiên bản sedan và hatchback (Sport) của dòng xe Mazda3 tại Việt Nam. Với sự biến mất của động cơ 2.0L trên Mazda3, hiện sẽ chỉ còn máy xăng 4 xi-lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 1.5L. Động cơ này tạo ra công suất tối đa 110 mã lực và mô-men xoắn cực đại 146 Nm, kết hợp với hộp số tự động. Trong khi đó, động cơ 2.0L cũ của Mazda3 mạnh hơn với công suất tối đa 153 mã lực và mô-men xoắn cực đại 200 Nm. Sau khi bị loại bỏ động cơ 2.0L, Mazda3 tại Việt Nam sẽ mất lợi thế cạnh tranh về sức mạnh so với các đối thủ cùng phân khúc như Honda Civic (176 mã lực, 240 Nm), Toyota Corolla Altis (97 - 138 mã lực, 142 - 172 Nm), Hyundai Elantra và Kia K3 (126 - 201 mã lực, 155 - 265 Nm). Tuy nhiên, sự biến mất của bản 2.0L lại khiến giá bán cao nhất của Mazda3 giảm xuống còn 789 triệu đồng. Cụ thể, Mazda3 phiên bản sedan có giá dao động từ 669 - 789 triệu đồng. Con số tương ứng của phiên bản Sport là 739 - 789 triệu đồng. Với mức giảm giá, khách hàng Việt Nam sẽ nhận về mẫu xe hạng C được trang bị khá tốt. Bên ngoài, mẫu xe này được trang bị đèn pha LED với tính năng tự động bật/tắt, cân bằng góc chiếu, đèn LED định vị ban ngày, gương chiếu hậu gập điện/chỉnh điện, gạt mưa tự động, đèn hậu LED và cửa sổ trời. Bên trong Mazda3 đi kèm nội thất bọc da, ghế lái chỉnh điện/nhớ vị trí, hệ thống thông tin giải trí Mazda Connect với màn hình trung tâm 8,8 inch, hệ thống âm thanh 8 loa, lẫy chuyển số sau vô lăng, phanh tay điện tử, tự động giữ phanh tạm thời, khởi động bằng nút bấm, điều hòa tự động với cửa gió hàng ghế sau, gương chiếu hậu trung tâm chống chói tự động và màn hình hiển thị tốc độ HUD. Đó là chưa kể đến gói trang bị an toàn chủ động i-Activsense của Mazda3, bao gồm những tính năng như hệ thống mở rộng góc chiếu đèn trước theo hướng đánh lái AFS, tự động điều chỉnh chế độ đèn chiếu xa HBC... Các trang bị khác của xe như đèn thích ứng thông minh ALH, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi RCTA, cảnh báo chệch làn LDW, hỗ trợ giữ làn đường LAS, hỗ trợ phanh thông minh phanh thông minh SBS và hệ thống điều khiển hành trình tích hợp radar MRCC. Trong 7 tháng đầu năm 2022, có tổng cộng 5.723 chiếc Mazda3 được bán ra tại thị trường Việt Nam. Với kết quả này, Mazda3 là mẫu xe bán chạy thứ 2 trong phân khúc, chỉ sau Kia K3 (7.930 xe). Việc bỏ động cơ 2.0L có thể sẽ phần nào ảnh hưởng đến doanh số Mazda3 trong thời gian tới. Video: Xem người dùng đánh giá Mazda3 tại Việt Nam.

