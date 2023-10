Mazda3 2023 từ 807 triệu đồng tại Malaysia, có về Việt Nam?

Vào hồi tháng 4 đầu năm nay, hãng Mazda đã tung ra phiên bản nâng cấp của dòng xe Mazda3 2023 mới ở thị trường nội địa Nhật Bản. Sau nửa năm, mẫu xe hạng C này tiếp tục trình làng ở thị trường Đông Nam Á, cụ thể là Malaysia. Được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản, Mazda3 2023 tại thị trường Malaysia có cả kiểu dáng sedan và hatchback. Xe được chia thành 4 phiên bản, giá xe Mazda3 2023 dao động từ 156.059 - 175.059 RM (khoảng 807 - 906 triệu đồng). So với xe đang bán ở Việt Nam với giá từ 579 - 729 triệu đồng, Mazda3 2023 tại Malaysia đắt hơn đáng kể. Tương tự xe ở Nhật Bản, Mazda3 2023 tại thị trường Malaysia cũng có một số thay đổi cả về trang bị lẫn động cơ. Trong khi đó, thiết kế của mẫu xe hạng C này gần như giữ nguyên. Cụ thể, Mazda3 2023 ở thị trường Malaysia có thêm những trang bị tiêu chuẩn mới như cổng USB Type C thay cho loại Type A và màn hình thông tin giải trí 10,25 inch. Trong khi đó, các bản cao cấp được bổ sung sạc điện thoại không dây, kết nối Apple CarPlay không dây, hệ thống âm thanh Bose 12 loa và hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng với tính năng Stop & Go mới. Ngoài những điểm mới trên, Mazda3 2023 ở thị trường Malaysia vẫn sở hữu các trang bị tiêu chuẩn như đèn pha LED tự động, đèn định vị ban ngày dạng Halogen, đèn hậu LED, cần gạt mưa tự động, vành hợp kim 16 inch, chìa khóa thông minh, khởi động nút bấm, phanh tay điện tử, tự động giữ phanh tạm thời... Bảng đồng hồ của xe cỡ 7 inch, màn hình hiển thị thông tin kính lái HUD, điều hòa tự động 2 vùng, ghế lái chỉnh điện 10 hướng, ghế lái nhớ vị trí, ghế bọc da màu đen và hệ thống âm thanh 8 loa. Trong khi đó, bản cao cấp hơn sẽ được trang bị đèn LED định vị ban ngày và vành hợp kim 18 inch. Riêng bản cao cấp nhất sẽ có vành hợp kim và ốp gương chiếu hậu màu đen cũng như nội thất bọc da màu đỏ rượu. Trang bị an toàn tiêu chuẩn của mẫu xe này khá cơ bản với 4 cảm biến phía sau, 7 túi khí, camera lùi, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD, hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BA, kiểm soát lực kéo và hỗ trợ khởi hành ngang dốc. Phải lên các bản cao cấp, xe mới có thêm 4 cảm biến trước, hệ thống đèn pha thích ứng, kiểm soát đèn pha HBC, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt mặt phía trước, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, cảnh báo lệch làn đường, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo mất tập trung và phanh khẩn cấp tự động khi tiến/lùi. Camera 360 độ sẽ chỉ dành cho bản cao cấp nhất. Ngoài ra, Mazda3 2023 ở thị trường Malaysia còn bị cắt động cơ xăng 4 xi-lanh, dung tích 1.5L cũ. Do đó, xe chỉ còn động cơ xăng Skyactiv-G 4 xi-lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 2.0L với công suất tối đa 162 mã lực và mô-men xoắn cực đại 213 Nm. Động cơ đi với hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động cầu trước. Bên cạnh đó là công nghệ tạm ngắt động cơ Start/Stop và hệ thống điều hướng mô-men xoắn G-Vectoring Control Plus (GVC Plus). Sau Malaysia, những thay đổi về mặt trang bị có thể sẽ được áp dụng cho Mazda3 ở các thị trường Đông Nam Á khác như Việt Nam. Video: Giới thiệu Mazda3 2023 thế hệ mới tại Nhật Bản.

Vào hồi tháng 4 đầu năm nay, hãng Mazda đã tung ra phiên bản nâng cấp của dòng xe Mazda3 2023 mới ở thị trường nội địa Nhật Bản. Sau nửa năm, mẫu xe hạng C này tiếp tục trình làng ở thị trường Đông Nam Á, cụ thể là Malaysia. Được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản, Mazda3 2023 tại thị trường Malaysia có cả kiểu dáng sedan và hatchback. Xe được chia thành 4 phiên bản, giá xe Mazda3 2023 dao động từ 156.059 - 175.059 RM (khoảng 807 - 906 triệu đồng). So với xe đang bán ở Việt Nam với giá từ 579 - 729 triệu đồng, Mazda3 2023 tại Malaysia đắt hơn đáng kể. Tương tự xe ở Nhật Bản, Mazda3 2023 tại thị trường Malaysia cũng có một số thay đổi cả về trang bị lẫn động cơ. Trong khi đó, thiết kế của mẫu xe hạng C này gần như giữ nguyên. Cụ thể, Mazda3 2023 ở thị trường Malaysia có thêm những trang bị tiêu chuẩn mới như cổng USB Type C thay cho loại Type A và màn hình thông tin giải trí 10,25 inch. Trong khi đó, các bản cao cấp được bổ sung sạc điện thoại không dây, kết nối Apple CarPlay không dây, hệ thống âm thanh Bose 12 loa và hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng với tính năng Stop & Go mới. Ngoài những điểm mới trên, Mazda3 2023 ở thị trường Malaysia vẫn sở hữu các trang bị tiêu chuẩn như đèn pha LED tự động, đèn định vị ban ngày dạng Halogen, đèn hậu LED, cần gạt mưa tự động, vành hợp kim 16 inch, chìa khóa thông minh, khởi động nút bấm, phanh tay điện tử, tự động giữ phanh tạm thời... Bảng đồng hồ của xe cỡ 7 inch, màn hình hiển thị thông tin kính lái HUD, điều hòa tự động 2 vùng, ghế lái chỉnh điện 10 hướng, ghế lái nhớ vị trí, ghế bọc da màu đen và hệ thống âm thanh 8 loa. Trong khi đó, bản cao cấp hơn sẽ được trang bị đèn LED định vị ban ngày và vành hợp kim 18 inch. Riêng bản cao cấp nhất sẽ có vành hợp kim và ốp gương chiếu hậu màu đen cũng như nội thất bọc da màu đỏ rượu. Trang bị an toàn tiêu chuẩn của mẫu xe này khá cơ bản với 4 cảm biến phía sau, 7 túi khí, camera lùi, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD, hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BA, kiểm soát lực kéo và hỗ trợ khởi hành ngang dốc. Phải lên các bản cao cấp, xe mới có thêm 4 cảm biến trước, hệ thống đèn pha thích ứng, kiểm soát đèn pha HBC, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt mặt phía trước, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, cảnh báo lệch làn đường, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo mất tập trung và phanh khẩn cấp tự động khi tiến/lùi. Camera 360 độ sẽ chỉ dành cho bản cao cấp nhất. Ngoài ra, Mazda3 2023 ở thị trường Malaysia còn bị cắt động cơ xăng 4 xi-lanh, dung tích 1.5L cũ. Do đó, xe chỉ còn động cơ xăng Skyactiv-G 4 xi-lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 2.0L với công suất tối đa 162 mã lực và mô-men xoắn cực đại 213 Nm. Động cơ đi với hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động cầu trước. Bên cạnh đó là công nghệ tạm ngắt động cơ Start/Stop và hệ thống điều hướng mô-men xoắn G-Vectoring Control Plus (GVC Plus). Sau Malaysia, những thay đổi về mặt trang bị có thể sẽ được áp dụng cho Mazda3 ở các thị trường Đông Nam Á khác như Việt Nam. Video: Giới thiệu Mazda3 2023 thế hệ mới tại Nhật Bản.