Mazda CX-90 2024 chính thức được chốt giá, từ 39.595 USD tại Mỹ

Chẳng bao lâu sau khi ra mắt, mẫu SUV cỡ lớn Mazda CX-90 2024 mới đã chính thức được chốt giá tại thị trường Mỹ. Theo đó, mẫu SUV cỡ lớn này có tổng cộng 11 phiên bản với giá xe Mazda CX-90 2024 bán ra từ 39.595 - 59.950 USD.

Bên trong xe, mẫu SUV 3 hàng ghế này sở hữu bảng đồng hồ với màn hình 7 inch và màn hình cảm ứng trung tâm 10,25 inch, hỗ trợ Android Auto/Apple CarPlay. Thêm vào đó là vô lăng bọc da, ghế chỉnh điện 8 hướng và hệ thống âm thanh 8 loa. Điều hòa tự động, khởi động nút bấm và cổng USB cho 2 hàng ghế trước cũng có bên trong bản tiêu chuẩn của Mazda CX-90 2024.

Không chỉ khá tiện nghi, bản Mazda CX-90 3.3 Turbo Select 2024 ở thị trường Mỹ còn có nhiều tính năng an toàn như hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng với tính năng Stop and Go, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo lệch làn đường, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, cảnh báo điểm mù, hỗ trợ phanh thông minh, cảnh báo khi người lái mất tập trung và cảnh báo còn hành khách trên ghế sau.

Mazda CX-90 3.3 Turbo Preferred 2024

Có giá từ 43.445 USD, bản CX-90 3.3 Turbo Preferred có thêm những chi tiết ngoại thất màu đen bóng và cửa sổ trời chỉnh điện. Sự thay đổi của CX-90 3.3 Turbo Preferred so với bản tiêu chuẩn được thể hiện rõ hơn ở bên trong xe với ghế bọc da màu đen hoặc be. Đồng thời, ghế trước còn có tính năng sưởi và chỉnh điện. Hàng ghế thứ hai của xe có 2 ghế thương gia và rèm che nắng trong khi hàng ghế cuối được trang bị cổng USB.

Mazda CX-90 3.3 Turbo Preferred Plus 2024

Tại thị trường Mỹ, bản CX-90 3.3 Turbo Preferred Plus có giá bán 45.900 USD và được bổ sung những tính năng như sạc không dây, kết nối Android Auto/Apple CarPlay không dây cũng như màn hình hiển thị thông tin kính lái HUD.

Mazda CX-90 3.3 Turbo Premium 2024

Để xứng với giá bán 48.900 USD, bản CX-90 3.3 Turbo Premium tạo sự khác biệt so với các bản thấp hơn bằng nội thất cao cấp hơn nhờ những chi tiết mạ crôm, ăng-ten vây cá, vành hợp kim 21 inch, cửa sổ trời toàn cảnh Panorama và cửa cốp chỉnh điện rảnh tay.

Bên trong CX-90 3.3 Turbo Premium còn có những trang bị tiêu chuẩn như gương chiếu hậu chống chói tự động tích hợp Homelink, dàn âm thanh Bose 12 loa, ghế lái nhớ vị trí, hệ thống đèn nâng cấp và radio vệ tinh SiriusXM.

Để giữ an toàn cho hành khách, xe được bổ sung những trang bị như giữ làn đường khẩn cấp, hệ thống tự động phanh sau va chạm, hỗ trợ điểm mù, nhận biết biển báo giao thông và cảm biến đỗ xe trước/sau.

Mazda CX-90 3.3 Turbo Premium Plus 2024

Có giá 52.950 USD, bản CX-90 3.3 Turbo Premium Plus được trang bị bảng đồng hồ kỹ thuật số với màn hình 12,3 inch, sưởi vô lăng và ghế trước bọc da Nappa với đủ tính năng sưởi/thông hơi/chỉnh điện 8 hướng. 2 ghế thương gia ở hàng ghế giữa của xe cũng có tính năng sưởi.

Thêm vào đó là tính năng sấy kính lái, gương chiếu hậu tự động chống chói/gập chỉnh điện và ổ điện ở khoang hành lý. Ngoài ra, CX-90 3.3 Turbo Premium Plus còn có thêm hệ thống hỗ trợ tự động phanh khi lùi, hỗ trợ phanh khi quay đầu và camera 360 độ.

CX-90 3.3 Turbo Premium Plus và 4 phiên bản kể trên đều dùng động cơ xăng 6 xi-lanh thẳng hàng, tăng áp, dung tích 3.3L với công suất tối đa 280 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại 450 Nm. Động cơ này đi với hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Lượng xăng tiêu thụ của động cơ theo ước tính từ Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ (EPA) là 9,8 lít/100 km trong đô thị, 8,4 lít/100 km ngoài đô thị và 9,41 lít/100 km kết hợp nhờ sự hỗ trợ của công nghệ mild hybrid 48V.

Mazda CX-90 3.3 Turbo S 2024

Phiên bản tiếp theo của mẫu SUV cỡ lớn này là CX-90 3.3 Turbo S với giá 51.750 USD. Phiên bản này được phát triển dựa trên CX-90 3.3 Turbo Premium, có thêm vành 21 inch, những chi tiết ngoại thất sơn cùng màu thân xe và hệ thống đèn pha thích ứng.

Những điểm nhấn còn lại của CX-90 3.3 Turbo S bao gồm bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch, ghế trước chỉnh điện 8 hướng, nội thất 6 chỗ cùng công nghệ Cruising & Traffic Support, kết hợp giữa hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng và hỗ trợ đưa xe vào giữa làn đường. Bên cạnh đó là hệ thống cảnh báo về ô tô/người đi bộ/người đạp xe đang đi tới khi hành khách mở cửa xe.

Mazda CX-90 3.3 Turbo S Premium 2024

Là phiên bản dành cho những người muốn sở hữu xe sang trọng, CX-90 3.3 Turbo S Premium có giá 56.450 USD. Đồng thời, phiên bản này đi kèm nội thất 6 chỗ với chất liệu da Nappa, vô lăng sưởi/chỉnh điện, gương chiếu hậu trong - ngoài xe đều chống chói tự động, phanh tự động khi lùi, camera 360 độ giúp quan sát cả bên dưới gầm xe và cảnh báo phương tiện tạt đầu tích hợp phanh.