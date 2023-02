Audi RS6 2024 chạy điện "lộ hàng", rục rịch ra mắt vào năm sau

Ngay từ đầu năm mới 2023, những fan của Audi đã nhận được tin vui. Theo đó, phiên bản thuần điện e-tron của mẫu xe hiệu suất cao Audi RS6 sẽ được ra mắt vào năm tới. Giám đốc thiết kế của Audi - ông Marc Lichte - hé lộ rằng Audi RS6 e-tron 2024 mới sẽ là một mẫu xe lớn hơn với bộ mâm tăng kích thước để tạo sự khác biệt với A6 e-tron sắp ra mắt. Cả 2 mẫu xe điện Audi RS6 e-tron và A6 e-tron đều được phát triển dựa trên nền tảng PPE của tập đoàn mẹ Volkswagen. Trong đó, Audi A6 e-tron được thiết lập để có dung lượng pin 100 kWh, phạm vi hoạt động lên đến 700 km và khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h trong vòng chưa đầy 4 giây. Trong phát biểu của mình, ông Lichte xác nhận rằng Audi RS6 phiên bản thuần điện sẽ có hiệu suất “khác biệt” so với A6 e-tron. "RS là sự kết hợp hoàn hảo giữa hiệu suất và chức năng”, ông Lichte khẳng định. “Tôi thích RS6 vì tôi có thể đặt xe đạp, ván trượt và nhiều thứ khác vào bên trong. Đó là lý do tại sao tôi yêu thích mẫu xe này. Đối với tôi, đó luôn là chiếc xe với kích thước bề ngang lớn. Tôi chắc chắn rằng các đối thủ cạnh tranh của Audi cũng không có được những chiếc xe điện hiệu suất cao với kích thước bề ngang lớn như vậy". Ngoài ra, ông Lichte còn cho biết: “RS6 e-tron sẽ là chiếc xe rất khác biệt so với A6 e-tron. Rất rộng và rất thể thao. Vì vậy, RS6 e-tron chắc chắn sẽ có thân xe khác với mâm xe lớn hơn”. Tương tự các hãng xe khác, Audi cũng đang gấp rút phủ ô tô điện cho danh mục sản phẩm của mình. Tại Việt Nam, Audi hiện tại cũng đang phân phối 2 mẫu xe thuần điện là e-tron và e-tron GT. Giá bán tương ứng của 2 mẫu xe điện này là 2,97 tỷ đồng và từ 5,2 tỷ đồng. Tại Việt Nam, Audi e-tron là đối thủ cạnh tranh của VinFast VF8 trong phân khúc SUV hạng D thuần điện nhưng có giá cao hơn gấp 3 lần. Xe có thể di chuyển tới 417 km sau mỗi lần sạc. Trong khi đó, Audi e-tron GT là sedan thể thao, có công suất tối đa 435 mã lực với quãng đường di chuyển lên đến 488 km sau một lần sạc đầy pin. Audi e-tron GT chỉ mất 4,1 giây để tăng tốc từ 0-100 km/h và vận tốc tối đa đạt 245 km/h. Đối thủ cạnh tranh của Audi e-tron GT chính là Porsche Taycan. Video: Giới thiệu xe sang thuần điện Audi RS6 e-tron 2024.

Ngay từ đầu năm mới 2023, những fan của Audi đã nhận được tin vui. Theo đó, phiên bản thuần điện e-tron của mẫu xe hiệu suất cao Audi RS6 sẽ được ra mắt vào năm tới. Giám đốc thiết kế của Audi - ông Marc Lichte - hé lộ rằng Audi RS6 e-tron 2024 mới sẽ là một mẫu xe lớn hơn với bộ mâm tăng kích thước để tạo sự khác biệt với A6 e-tron sắp ra mắt. Cả 2 mẫu xe điện Audi RS6 e-tron và A6 e-tron đều được phát triển dựa trên nền tảng PPE của tập đoàn mẹ Volkswagen. Trong đó, Audi A6 e-tron được thiết lập để có dung lượng pin 100 kWh, phạm vi hoạt động lên đến 700 km và khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h trong vòng chưa đầy 4 giây. Trong phát biểu của mình, ông Lichte xác nhận rằng Audi RS6 phiên bản thuần điện sẽ có hiệu suất “khác biệt” so với A6 e-tron. "RS là sự kết hợp hoàn hảo giữa hiệu suất và chức năng”, ông Lichte khẳng định. “Tôi thích RS6 vì tôi có thể đặt xe đạp, ván trượt và nhiều thứ khác vào bên trong. Đó là lý do tại sao tôi yêu thích mẫu xe này. Đối với tôi, đó luôn là chiếc xe với kích thước bề ngang lớn. Tôi chắc chắn rằng các đối thủ cạnh tranh của Audi cũng không có được những chiếc xe điện hiệu suất cao với kích thước bề ngang lớn như vậy". Ngoài ra, ông Lichte còn cho biết: “RS6 e-tron sẽ là chiếc xe rất khác biệt so với A6 e-tron. Rất rộng và rất thể thao. Vì vậy, RS6 e-tron chắc chắn sẽ có thân xe khác với mâm xe lớn hơn”. Tương tự các hãng xe khác, Audi cũng đang gấp rút phủ ô tô điện cho danh mục sản phẩm của mình. Tại Việt Nam, Audi hiện tại cũng đang phân phối 2 mẫu xe thuần điện là e-tron và e-tron GT. Giá bán tương ứng của 2 mẫu xe điện này là 2,97 tỷ đồng và từ 5,2 tỷ đồng. Tại Việt Nam, Audi e-tron là đối thủ cạnh tranh của VinFast VF8 trong phân khúc SUV hạng D thuần điện nhưng có giá cao hơn gấp 3 lần. Xe có thể di chuyển tới 417 km sau mỗi lần sạc. Trong khi đó, Audi e-tron GT là sedan thể thao, có công suất tối đa 435 mã lực với quãng đường di chuyển lên đến 488 km sau một lần sạc đầy pin. Audi e-tron GT chỉ mất 4,1 giây để tăng tốc từ 0-100 km/h và vận tốc tối đa đạt 245 km/h. Đối thủ cạnh tranh của Audi e-tron GT chính là Porsche Taycan. Video: Giới thiệu xe sang thuần điện Audi RS6 e-tron 2024.