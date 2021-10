Mazda CX-5 2022 sắp ra mắt tại Thái Lan, có về Việt Nam?

Vào hồi giữa tháng 9/2021 vừa qua, hãng Mazda đã chính thức vén màn phiên bản nâng cấp của CX-5 ở thị trường Mỹ. Đến nay, hãng Mazda đã hé lộ kế hoạch giới thiệu mẫu SUV cỡ C này ở thị trường Đông Nam Á, cụ thể là Thái Lan. Theo giới truyền thông Thái Lan, Mazda CX-5 2022 mới sẽ ra mắt thị trường này vào ngày 12/10 tới đây. Dự kiến, mẫu xe này tại Thái Lan sẽ sở hữu thiết kế ngoại thất không khác gì CX-5 2022 ở thị trường Mỹ. Bên ngoài, mẫu xe SUV Mazda CX-5 2022 được cải tiến nhẹ về thiết kế với lưới tản nhiệt mới gợi liên tưởng đến Mazda3. Bao quanh lưới tản nhiệt là nẹp mạ crôm dày dặn hơn nhưng không còn kéo dài đến hết đèn pha như trước. Tiếp đến là cụm đèn pha cải tiến với 2 đèn hình chữ nhật bên trong. Đằng sau, mẫu SUV cỡ C này được bổ sung cụm đèn hậu mới với 2 đèn hình chữ nhật bên trong, tương tự đèn pha. Thêm vào đó là đèn phản quang nhỏ hơn, nằm cao hơn trước và cản sau mới. Ngoài ra, tem chữ nổi trên cửa cốp sau còn được áp dụng phông chữ mới của hãng Mazda, theo phong cách giống CX-30. Bên trong Mazda CX-5 2022 không có nhiều thay đổi. Tại thị trường Mỹ, mẫu SUV cỡ C này có sạc điện thoại thông minh không dây chuẩn Qi trên cụm điều khiển trung tâm, nút chọn chế độ lái Mi-Drive mới và ghế thiết kế lại để tăng sự thoải mái hơn cho người ngồi. Bên cạnh đó là màn hình thông tin giải trí dạng cảm ứng 10,25 inch như cũ. Dự kiến, động cơ của Mazda CX-5 2022 tại Thái Lan không có gì khác trước. Khi mua mẫu xe này, khách hàng Thái Lan có thể chọn 1 trong 3 loại động cơ. Đầu tiên là máy xăng Skyactiv-G 4 xi-lanh, dung tích 2.0L, sản sinh công suất tối đa 165 mã lực tại tua máy 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 210 Nm tại tua máy 4.000 vòng/phút. Thứ hai là động cơ diesel Skyactiv-D 4 xi-lanh, dung tích 2.2L với công suất tối đa 190 mã lực tại tua máy 4.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 450 Nm tại tua máy 2.000 vòng/phút. Cuối cùng là động cơ xăng Skyactiv-TURBO 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 2.5L, sản sinh công suất tối đa 231 mã lực tại tua máy 5.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 420 Nm tại tua máy 2.000 vòng/phút. Cả 3 động cơ kể trên đều kết hợp với hộp số tự động 6 cấp. Hiện chưa rõ Mazda CX-5 2022 tại Thái Lan có được trang bị hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian tiêu chuẩn như xe ở Mỹ hay không. Trong khi đó, ở phiên bản cũ, Mazda CX-5 tại Thái Lan có cả hệ dẫn động cầu trước lẫn 4 bánh toàn thời gian. Dự kiến, sau Thái Lan, xe sẽ tiếp tục ra mắt những thị trường Đông Nam Á khác như Việt Nam. Mức giá xe Mazda CX-5 2022 hiện chưa được công bố cụ thể. Video: Giới thiệu Mazda CX-5 2022 thế hệ mới.

Vào hồi giữa tháng 9/2021 vừa qua, hãng Mazda đã chính thức vén màn phiên bản nâng cấp của CX-5 ở thị trường Mỹ. Đến nay, hãng Mazda đã hé lộ kế hoạch giới thiệu mẫu SUV cỡ C này ở thị trường Đông Nam Á, cụ thể là Thái Lan. Theo giới truyền thông Thái Lan, Mazda CX-5 2022 mới sẽ ra mắt thị trường này vào ngày 12/10 tới đây. Dự kiến, mẫu xe này tại Thái Lan sẽ sở hữu thiết kế ngoại thất không khác gì CX-5 2022 ở thị trường Mỹ. Bên ngoài, mẫu xe SUV Mazda CX-5 2022 được cải tiến nhẹ về thiết kế với lưới tản nhiệt mới gợi liên tưởng đến Mazda3. Bao quanh lưới tản nhiệt là nẹp mạ crôm dày dặn hơn nhưng không còn kéo dài đến hết đèn pha như trước. Tiếp đến là cụm đèn pha cải tiến với 2 đèn hình chữ nhật bên trong. Đằng sau, mẫu SUV cỡ C này được bổ sung cụm đèn hậu mới với 2 đèn hình chữ nhật bên trong, tương tự đèn pha. Thêm vào đó là đèn phản quang nhỏ hơn, nằm cao hơn trước và cản sau mới. Ngoài ra, tem chữ nổi trên cửa cốp sau còn được áp dụng phông chữ mới của hãng Mazda, theo phong cách giống CX-30. Bên trong Mazda CX-5 2022 không có nhiều thay đổi. Tại thị trường Mỹ, mẫu SUV cỡ C này có sạc điện thoại thông minh không dây chuẩn Qi trên cụm điều khiển trung tâm, nút chọn chế độ lái Mi-Drive mới và ghế thiết kế lại để tăng sự thoải mái hơn cho người ngồi. Bên cạnh đó là màn hình thông tin giải trí dạng cảm ứng 10,25 inch như cũ. Dự kiến, động cơ của Mazda CX-5 2022 tại Thái Lan không có gì khác trước. Khi mua mẫu xe này, khách hàng Thái Lan có thể chọn 1 trong 3 loại động cơ. Đầu tiên là máy xăng Skyactiv-G 4 xi-lanh, dung tích 2.0L, sản sinh công suất tối đa 165 mã lực tại tua máy 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 210 Nm tại tua máy 4.000 vòng/phút. Thứ hai là động cơ diesel Skyactiv-D 4 xi-lanh, dung tích 2.2L với công suất tối đa 190 mã lực tại tua máy 4.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 450 Nm tại tua máy 2.000 vòng/phút. Cuối cùng là động cơ xăng Skyactiv-TURBO 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 2.5L, sản sinh công suất tối đa 231 mã lực tại tua máy 5.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 420 Nm tại tua máy 2.000 vòng/phút. Cả 3 động cơ kể trên đều kết hợp với hộp số tự động 6 cấp. Hiện chưa rõ Mazda CX-5 2022 tại Thái Lan có được trang bị hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian tiêu chuẩn như xe ở Mỹ hay không. Trong khi đó, ở phiên bản cũ, Mazda CX-5 tại Thái Lan có cả hệ dẫn động cầu trước lẫn 4 bánh toàn thời gian. Dự kiến, sau Thái Lan, xe sẽ tiếp tục ra mắt những thị trường Đông Nam Á khác như Việt Nam. Mức giá xe Mazda CX-5 2022 hiện chưa được công bố cụ thể. Video: Giới thiệu Mazda CX-5 2022 thế hệ mới.