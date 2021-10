Mazda CX-9 từ 1,75 tỷ đồng tại Malaysia khác gì CX-8 ở Việt Nam?

Mazda CX-9 2021 mới tại Malaysia được nhập khẩu nguyên chiếc (CBU). Xe được bán ra dưới 2 phiên bản gồm: CX-9 2WD giá 319.847 RM (khoảng 1,75 tỷ đồng) và CX-9 AWD giá 336.215 RM (khoảng 1,84 tỷ đồng). Ở phiên bản nâng cấp mới, mẫu xe SUV Mazda CX-9 2021 được trang bị gói ngoại thất “Ignite Edition” tiêu chuẩn bao gồm lưới tản nhiệt sơn đen bóng, ốp gương chiếu hậu đen và mâm xe hợp kim nhôm màu đen 20 inch. Ở phía trước đầu xe, Mazda CX-9 2021 sử dụng đèn pha LED tự động bật tắt/cân bằng. Đèn hậu cũng dạng LED. Xe vẫn trang bị 4 cảm biến trước và sau. Ngoài ra còn có thêm khóa/mở cửa thông minh và khởi động bằng nút bấm. Nội thất cũng không kém phần thú vị với 3 hàng ghế được bọc chất liệu da màu đỏ tía bắt mắt, tương phản với bảng điều khiển màu đen. Táp lô và táp pi cửa trang trí các chi tiết kim loại tối màu nhằm tăng thêm vẻ sang trọng. Ghế trước trên CX-9 2021 chỉnh điện 10 hướng có nhớ ghế, chỉnh điện 6 hướng cho hành khách phía trước tích hợp sưởi ấm và thông gió. Hệ thống kiểm soát khí hậu ba vùng với cửa gió cho hàng ghế thứ hai. Cửa sổ trời toàn cảnh tiêu chuẩn. Màn hình cảm ứng giải trí 9 inch sử dụng nền tảng Mazda Connect tiêu chuẩn, tương thích Apple CarPlay không dây kết hợp với Android Auto có dây, có thêm điều hướng. Màn hình lái 4,6 inch. Sạc điện thoại không dây cũng có sẵn trên xe. Hệ thống âm thanh Bose 12 loa. Mazda CX-9 2021 mới vẫn sử dụng động cơ xăng 4 cyl tăng áp 2.5 lít, cho công suất t 228 mã lực tại 5.000 vòng / phút và momen xoắn 420 Nm tại 2.000 vòng / phút. Biến thể AWD với hệ thống dẫn động bốn bánh i-Activ, cùng với Hỗ trợ lực kéo địa hình (một phần mở rộng của Kiểm soát lực kéo). Ngoài ra còn có hệ thống phân phối momen G-Vectoring Control Plus (GVC Plus) và tự động dừng/khởi động i-Stop. Hệ thống hỗ trợ người lái bao gồm giám sát điểm mù, cảnh báo giao thông cắt ngang phía sau, cảnh báo chệch làn đường, hỗ trợ giữ làn đường và cảnh báo sự chú ý của người lái, trong khi tính năng Hỗ trợ phanh thông minh trong thành phố bao gồm Phát hiện người đi bộ phía trước và phía sau. Về an toàn chủ động và bị động, Mazda CX-9 2021 nâng cấp tiếp tục có 6 túi khí (phía trước, bên hông và rèm), phanh ABS, DSC, EBD, Hỗ trợ phanh khẩn cấp, Kiểm soát lực kéo, Hỗ trợ khởi hành ngang dốc và ghế trẻ em Isofix neo cho hàng ghế thứ hai, bên ngoài. Video: Chi tiết mẫu xe SUV Mazda CX-9 2021 nâng cấp mới.

