Lượng xe máy Việt Nam sản xuất đạt gần 3 triệu chiếc sau 10 tháng

Cộng dồn 10 tháng đầu năm 2023, lượng xe máy được các doanh nghiệp trong nước xuất xưởng ước đạt 2.591.900 chiếc, bằng 90,8% so với cùng kỳ năm 2022. Tuy nhiên, sức mua toàn thị trường vẫn chậm, bất chấp nguồn cung dồi dào. Đây cũng là lý do chính khiến giá bán nhiều mẫu xe máy trên thị trường thời điểm này giảm sâu bất ngờ.

Theo Hiệp hội Các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM), 9 tháng đầu năm, các thành viên của hiệp hội như Honda, Yamaha, Piaggio, Suzuki, SYM chỉ tiêu thụ được 1,8 triệu chiếc, giảm mạnh đến nửa triệu chiếc so với cùng kỳ năm ngoái.

Các chuyên gia kinh tế nhận xét thị trường xe máy đang rơi vào thời kỳ bão hòa. Do đó, thời gian cuối năm, giá bán xe máy tại Việt Nam có thể giảm sâu hơn nữa, rất hiếm xảy ra tình trạng "chênh" giá xe "hot" trong khi xe "ế" tiếp tục phải giảm giá để đẩy tồn kho.

Trong đó, giá xe máy côn tay Honda Winner X tiếp tục giảm mạnh nhất thị trường hiện nay. Khảo sát tại một số HEAD Honda tại TP.HCM, Winner X ưu đãi gần 18 triệu đồng, đã gồm quà tặng, tiền mặt trừ thẳng vào giá bán và hỗ trợ lệ phí đăng ký.

Theo như khảo sát vài cửa hàng trong TP.HCM thì hầu hết tất cả các phiên bản đang được bán dưới giá đề xuất, xuống dưới 40 triệu đồng. Cụ thể, Honda Winner X đang có giá dao động từ 33 đến 37,5 triệu đồng tại đại lý.

Bên cạnh đó, mẫu xe tay ga Honda Vision trước đây thường có mức bán chênh lên tới cả chục triệu đồng thì nay đang giảm giá, mức giảm khoảng 500.000 đến gần 2 triệu đồng, tùy phiên bản.

So với tháng trước đó. Hiện tại, phiên bản Honda Vision tiêu chuẩn có giá 32 triệu đồng, chỉ chênh khoảng 500.000 đồng. Trong khi đó, giá của bản cao cấp đang là 34,5 triệu đồng, đã giảm khoảng 1 triệu đồng so với tháng trước, và chênh gần 1,5 triệu so với giá đề xuất. Riêng bản đặc biệt và thể thao lần lượt có giá 36,2 triệu đồng và 38,5 triệu đồng, chênh 1 đến 1,5 triệu đồng so với niêm yết là 34,79 và 36,61 triệu đồng.

Cũng buộc phải kích cầu trong bối cảnh thị trường xe máy ảm đạm , hãng xe Yamaha tung chương trình hỗ trợ phí đăng ký xe từ 2 đến 5 triệu đồng cho khách hàng. Cụ thể, khách mua các dòng xe tay ga như Janus, Grande, FreeGo... sẽ được hỗ trợ 2 triệu đồng. Riêng khách mua xe Yamaha Exciter 155 VVA được hỗ trợ đến 5 triệu đồng.

Suzuki Việt Nam cũng bất ngờ thông báo giảm giá bán cho một số dòng xe gồm Satria F150, Raider R150 và Burgman 125.

Mới đây nhất, Suzuki Việt Nam cũng bất ngờ thông báo giảm giá bán cho một số dòng xe gồm Satria F150, Raider R150 và Burgman 125. Theo đó, dòng tay ga Burgman được giảm giá sâu nhất tới 8 triệu đồng, kéo giá xe từ 48,6 triệu đồng xuống còn 40,6 triệu đồng. Ba phiên bản của Suzuki Raider R150 đồng mức giảm 6 triệu đồng, khiến giá còn từ 39,99 -đến 45,19 triệu đồng. Tương tự, Suzuki Satria F150 cũng giảm 6 triệu đồng, xuống chỉ còn 42,49 đến 47,49 triệu đồng.