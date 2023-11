Jaguar E-Type độ “4 trong 1” kèm động cơ Toyota Supra siêu độc

Jaguar E-Type thể thao, hay còn gọi là Jaguar XK-E tại thị trường Bắc Mỹ, là mẫu xe thể thao coupe 2 cửa từng được sản xuất bởi Jaguar Cars Ltd trong khoảng thời gian từ 1961 đến 1974. Sự kết hợp giữa tính thẩm mỹ, hiệu năng cao và giá cả rất dễ chấp nhận đối với một mẫu xe thể thao tại thời điểm đó đã nâng vị thế Jaguar E-Type lên tầm huyền thoại trong giới đam mê xe. Tham dự triển lãm SEMA 2023, hãng dầu nhớt Eneos của Nhật Bản khiến tất cả phải bất ngờ khi trưng bày một chiếc Jaguar E-Type cổ độc đáo. Thay vì trang bị động cơ nguyên bản có 6 xy-lanh thẳng hàng và dung tích 4.2L, chiếc xe này được lắp đặt động cơ 2JZ-GTE I6 nổi tiếng lấy trực tiếp từ Toyota Supra. Đây là ý tưởng của Faruk Kugay – một tay đua chuyên nghiệp đồng thời là chuyên gia biểu diễn drift xe. Bản thân Kugay có nhiều kinh nghiệm với động cơ 2JZ-GTE, hiện đang cung cấp năng lượng cho chiếc Nissan S14 Formula Drift của anh. Vì vậy, tay đua này tự tin rằng khi kết hợp với bộ tăng áp Borg Warner EFR 8474, bộ tản nhiệt Vibrant Performance và ECU Link G4 Fury, khối động cơ lấy từ Supra có thể tạo ra công suất lên tới 760 mã lực PS (559 kW hoặc 750 mã lực hp). Để phối hợp nhịp nhàng cùng với sức mạnh đó, chiếc xe được trang bị hộp số tay 5 cấp ZF từ chiếc BMW M3 E36. Khung phụ phía sau, hệ thống treo và bộ vi sai đều được mượn từ 5-Series E60. Trong khi đó, phanh trước được lấy từ chiếc Chevrolet Corvette đời 2003. Hoàn toàn không sai khi nói chiếc Jaguar E-Type này là xe “4-trong-1” khi thừa hưởng đầy đủ tinh hoa cơ khí từ các ngành công nghiệp ô tô Anh, Đức, Nhật và Mỹ. Bản độ táo bạo này thực chất có rất nhiều cảm hứng từ quá khứ của Jaguar. Chẳng hạn, bộ mâm và tấm chắn bùn phía sau mang thiết kế giống như những gì từng trang bị trên các dòng xe đua hạng nhẹ do Jaguar sản xuất từ năm 1963. Bộ mâm Rotiform 17 inch được thiết kế lớn hơn chút so với nguyên bản, nhưng vẫn giữ nguyên tinh thần và triết lý. Hốc mâm xe cũng được hoàn thiện bằng sợi carbon, một công nghệ mà Jaguar chưa sử dụng tại thập niên 60 thế kỷ trước. Bên cạnh chiếc Jaguar E-Type của Faruk Kugay thực hiện, gian hàng Eneos tại triển lãm SEMA 2023 còn trưng bày những bản độ cũng rất ấn tượng khác như Nissan 350Z hai động cơ và Toyota Land Cruiser Pickup 1997. Video: Ngắm chiếc Jaguar E-Type cổ điện hàng hiếm.

