Aito M7 - ôtô giá rẻ của hãng điện thoại Huawei đáp trả các đối thủ

Với sự phát triển như vũ bão của ngành công nghiệp xe ôtô Trung Quốc, các hãng nội địa không còn cách nào khác đó là nhanh chóng hòa nhập và còn phải dẫn đầu xu hướng thị trường, không chỉ các ông lớn có thâm niên trong nghề, mà còn nhiều thương hiệu nổi tiếng sản xuất các ngành tiêu dùng, điện tử, cũng nhảy vào thị trường béo bở này và Aito M7 của Huawei là một trong số đó. Huawei - ông trùm trong mãng điện tử. Trong đó, hãng điện thoại Huawei đã bắt tay với đối tác của mình là Seres để tạo ra Aito, thương hiệu ôtô cao cấp mới của họ, chuyên sản xuất ra các dòng xe điện, đang rất hot tại thị trường Trung Quốc, 1 trong số đó là chiếc xe M7, thuộc dòng SUV. Sau khi ra mắt vào năm ngoái, chỉ sau 4 tiếng mở bán, chiếc SUV Aito M7 chạy điện này đã mang về cho hãng điện thoại lớn nhất Trung Quốc hơn 20.000 đơn đặt hàng, thành công này đã khiến nhiều người đặt dấu hỏi lớn liệu rằng có số ảo hay không, Huawei vẫn im lặng và năm 2023 này, họ lại tiếp tục gây choáng với những kỷ lục đặt mua chiếc xe M7 bản 2023, với những nâng cấp nhẹ ở ngoại hình và trang bị. Cụ thể, đã có hơn 40.000 đơn đặt hàng dành cho xe Aito M7 2023 mới chỉ chưa đầy 1 tháng được mở bán trước, điều này cho thấy sức hút trên chiếc SUV của hãng điện thoại Huawei lớn cỡ nào. Nhưng đó chưa phải là kỷ lục ấn tượng, vì hôm nay, vào ngày 1/11/2023, thương hiệu Aito đã chính thức thông rằng Aito M7 2023 của họ, một chiếc SUV cỡ vừa và lớn, đã bán được hơn 80.000 chiếc trong 50 ngày kể từ khi ra mắt. Đó chưa phải là tất cả, vì Huawei cho biết sẽ không trả lại bất kỳ tiền cọc nào của khách hàng khi đặt mua chiếc xe Aito M7 2023, đi ngược lại với số đông, khi nhiều hãng muốn có doanh số mở bán trước đẹp, chấp nhận trả cọc cho khách khi không có nhu cầu mua xe khi đến hẹn thanh toán đợt đầu. Đầu tiên chúng ta sẽ bàn về mức giá bán của xe Aito M7 2023, nó được ra mắt vào ngày 12/9, có tổng cộng 5 mẫu giới thiệu, với mức giá dao động từ 249.800 nhân dân tệ đến 329.800 nhân dân tệ, tương đương 810 triệu đồng đến 1,06 tỷ đồng. Với giá bán này, có thể khẳng định, Aito M7 2023 không hề rẻ. Để có doanh số tốt, Aito đã tung ra nhiều chương trình ưu đãi cho khách đặt mua xe M7 2023 từ sớm, chẳng hạn như cung cấp mức giảm giá tiền mặt 3.000 nhân dân tệ, khoảng 10 triệu đồng và các đặc quyền khác trị giá 30.000 nhân dân tệ cho khách hàng đặt mua trước, bao gồm quỹ tiền mặt 12.000 nhân dân tệ, tương đương 39 triệu đồng để mua thiết bị tùy chọn nội ngoại thất, công nghệ gói, trục bánh xe 21 inch, thiết bị bổ sung và phi công NCA miễn phí. Cả ba món đồ đều trị giá 15.000 nhân dân tệ, tương đương 48,6 triệu đồng tính riêng mỗi món. Chiến dịch sẽ kết thúc vào cuối tháng. Hơn 80% đơn hàng chọn phiên bản 5 chỗ, trong khi 19% chọn phiên bản 6 chỗ. Chiếc SUV Aito M7 2023 đã được CEO của hãng xe Li Auto coi là đối thủ lớn nhất của nó lần đầu tiên ra mắt vào tháng 7/2022. Bản nâng cấp rẻ hơn 70.000 nhân dân tệ, tương đương 227 triệu đồng so với phiên bản gốc. M7 2023 là mẫu thứ hai của Aito sau M5. Về thiết kế ngoại hình, M7 2023 không có nhiều thay đổi, phong cách thiết kế tổng thể vẫn được giữ nguyên như bản 2022, ngoại trừ phiên bản lái thông minh sẽ bổ sung thêm lidar trên nóc xe là biểu tượng nổi bật. Ở khả năng phối màu, Aito M7 2023 mới có 5 màu thân xe. Ngoài ra, thân xe mới được đúc lại, cấu trúc thân xe được nâng cấp, dây chuyền sản xuất hàn được làm lại và sử dụng vật liệu thân xe bằng thép cường độ cao và composite mới. Về nội thất, chiếc xe SUV Aito M7 2023 tiếp tục duy trì phong cách tối giản, chỉ có màu sắc của vô lăng được điều chỉnh một chút sẽ phù hợp với màu chủ đề của xe. Bảng đồng hồ LCD toàn phần cong 10,25 inch và màn hình 15,6 inch. Màn hình điều khiển trung tâm đã thay thế hầu hết các nút bấm vật lý, tích hợp hệ thống buồng lái thông minh HarmonyOS. Ở các khía cạnh khác, hệ thống lái xe thông minh cao cấp Huawei ADS 2.0 được trang bị 27 cảm biến bao gồm 1 lidar trên cao, 3 radar sóng milimet, 11 camera nhận biết hình ảnh độ phân giải cao và 12 radar siêu âm, có thể phát hiện các mục tiêu động và tĩnh, nhận thức toàn cảnh và mọi thời tiết. Mẫu xe năm chỗ có thể tích cốp tiêu chuẩn 686 lít, có thể tăng lên 1619 lít, đủ sức chứa ba mươi chiếc vali 20 inch. Bộ mở rộng phạm vi SUV cỡ lớn có hơn 27 cảm biến, hỗ trợ các chức năng ADS 2.0 của Huawei, như hỗ trợ đỗ xe, chuyển làn đường, tránh va chạm và phanh khẩn cấp tự động. Sức mạnh tiếp tục đến từ hệ thống hybrid mở rộng phạm vi 1.5T và động cơ điện do Huawei sản xuất. Phiên bản dẫn động 2 cầu với một động cơ điện duy nhất ở trục sau cho công suất 200 mã lực và 360 Nm, còn hai động cơ ở phiên bản dẫn động 4 bánh cho công suất 330 mã lực và 660 Nm. Bộ pin ternary 40 kWh của CATL cho phép hai phạm vi chế độ chạy điện 210 km và 240 km (CLTC). Phạm vi kết hợp là 1.300 km. Trong năm qua, M7 ghi nhận bán được 31.182 chiếc, kém hơn 15.000 chiếc so với M5 vốn bán được 47.358 chiếc trong 12 tháng qua. Video: Chi tiết chiếc SUV điện Aito M7 của hãng điện thoại Huawei

Với sự phát triển như vũ bão của ngành công nghiệp xe ôtô Trung Quốc, các hãng nội địa không còn cách nào khác đó là nhanh chóng hòa nhập và còn phải dẫn đầu xu hướng thị trường, không chỉ các ông lớn có thâm niên trong nghề, mà còn nhiều thương hiệu nổi tiếng sản xuất các ngành tiêu dùng, điện tử, cũng nhảy vào thị trường béo bở này và Aito M7 của Huawei là một trong số đó. Huawei - ông trùm trong mãng điện tử. Trong đó, hãng điện thoại Huawei đã bắt tay với đối tác của mình là Seres để tạo ra Aito, thương hiệu ôtô cao cấp mới của họ, chuyên sản xuất ra các dòng xe điện, đang rất hot tại thị trường Trung Quốc, 1 trong số đó là chiếc xe M7, thuộc dòng SUV. Sau khi ra mắt vào năm ngoái, chỉ sau 4 tiếng mở bán, chiếc SUV Aito M7 chạy điện này đã mang về cho hãng điện thoại lớn nhất Trung Quốc hơn 20.000 đơn đặt hàng, thành công này đã khiến nhiều người đặt dấu hỏi lớn liệu rằng có số ảo hay không, Huawei vẫn im lặng và năm 2023 này, họ lại tiếp tục gây choáng với những kỷ lục đặt mua chiếc xe M7 bản 2023, với những nâng cấp nhẹ ở ngoại hình và trang bị. Cụ thể, đã có hơn 40.000 đơn đặt hàng dành cho xe Aito M7 2023 mới chỉ chưa đầy 1 tháng được mở bán trước, điều này cho thấy sức hút trên chiếc SUV của hãng điện thoại Huawei lớn cỡ nào. Nhưng đó chưa phải là kỷ lục ấn tượng, vì hôm nay, vào ngày 1/11/2023, thương hiệu Aito đã chính thức thông rằng Aito M7 2023 của họ, một chiếc SUV cỡ vừa và lớn, đã bán được hơn 80.000 chiếc trong 50 ngày kể từ khi ra mắt. Đó chưa phải là tất cả, vì Huawei cho biết sẽ không trả lại bất kỳ tiền cọc nào của khách hàng khi đặt mua chiếc xe Aito M7 2023, đi ngược lại với số đông, khi nhiều hãng muốn có doanh số mở bán trước đẹp, chấp nhận trả cọc cho khách khi không có nhu cầu mua xe khi đến hẹn thanh toán đợt đầu. Đầu tiên chúng ta sẽ bàn về mức giá bán của xe Aito M7 2023, nó được ra mắt vào ngày 12/9, có tổng cộng 5 mẫu giới thiệu, với mức giá dao động từ 249.800 nhân dân tệ đến 329.800 nhân dân tệ, tương đương 810 triệu đồng đến 1,06 tỷ đồng. Với giá bán này, có thể khẳng định, Aito M7 2023 không hề rẻ. Để có doanh số tốt, Aito đã tung ra nhiều chương trình ưu đãi cho khách đặt mua xe M7 2023 từ sớm, chẳng hạn như cung cấp mức giảm giá tiền mặt 3.000 nhân dân tệ, khoảng 10 triệu đồng và các đặc quyền khác trị giá 30.000 nhân dân tệ cho khách hàng đặt mua trước, bao gồm quỹ tiền mặt 12.000 nhân dân tệ, tương đương 39 triệu đồng để mua thiết bị tùy chọn nội ngoại thất, công nghệ gói, trục bánh xe 21 inch, thiết bị bổ sung và phi công NCA miễn phí. Cả ba món đồ đều trị giá 15.000 nhân dân tệ, tương đương 48,6 triệu đồng tính riêng mỗi món. Chiến dịch sẽ kết thúc vào cuối tháng. Hơn 80% đơn hàng chọn phiên bản 5 chỗ, trong khi 19% chọn phiên bản 6 chỗ. Chiếc SUV Aito M7 2023 đã được CEO của hãng xe Li Auto coi là đối thủ lớn nhất của nó lần đầu tiên ra mắt vào tháng 7/2022. Bản nâng cấp rẻ hơn 70.000 nhân dân tệ, tương đương 227 triệu đồng so với phiên bản gốc. M7 2023 là mẫu thứ hai của Aito sau M5. Về thiết kế ngoại hình, M7 2023 không có nhiều thay đổi, phong cách thiết kế tổng thể vẫn được giữ nguyên như bản 2022, ngoại trừ phiên bản lái thông minh sẽ bổ sung thêm lidar trên nóc xe là biểu tượng nổi bật. Ở khả năng phối màu, Aito M7 2023 mới có 5 màu thân xe. Ngoài ra, thân xe mới được đúc lại, cấu trúc thân xe được nâng cấp, dây chuyền sản xuất hàn được làm lại và sử dụng vật liệu thân xe bằng thép cường độ cao và composite mới. Về nội thất, chiếc xe SUV Aito M7 2023 tiếp tục duy trì phong cách tối giản, chỉ có màu sắc của vô lăng được điều chỉnh một chút sẽ phù hợp với màu chủ đề của xe. Bảng đồng hồ LCD toàn phần cong 10,25 inch và màn hình 15,6 inch. Màn hình điều khiển trung tâm đã thay thế hầu hết các nút bấm vật lý, tích hợp hệ thống buồng lái thông minh HarmonyOS. Ở các khía cạnh khác, hệ thống lái xe thông minh cao cấp Huawei ADS 2.0 được trang bị 27 cảm biến bao gồm 1 lidar trên cao, 3 radar sóng milimet, 11 camera nhận biết hình ảnh độ phân giải cao và 12 radar siêu âm, có thể phát hiện các mục tiêu động và tĩnh, nhận thức toàn cảnh và mọi thời tiết. Mẫu xe năm chỗ có thể tích cốp tiêu chuẩn 686 lít, có thể tăng lên 1619 lít, đủ sức chứa ba mươi chiếc vali 20 inch. Bộ mở rộng phạm vi SUV cỡ lớn có hơn 27 cảm biến, hỗ trợ các chức năng ADS 2.0 của Huawei, như hỗ trợ đỗ xe, chuyển làn đường, tránh va chạm và phanh khẩn cấp tự động. Sức mạnh tiếp tục đến từ hệ thống hybrid mở rộng phạm vi 1.5T và động cơ điện do Huawei sản xuất. Phiên bản dẫn động 2 cầu với một động cơ điện duy nhất ở trục sau cho công suất 200 mã lực và 360 Nm, còn hai động cơ ở phiên bản dẫn động 4 bánh cho công suất 330 mã lực và 660 Nm. Bộ pin ternary 40 kWh của CATL cho phép hai phạm vi chế độ chạy điện 210 km và 240 km (CLTC). Phạm vi kết hợp là 1.300 km. Trong năm qua, M7 ghi nhận bán được 31.182 chiếc, kém hơn 15.000 chiếc so với M5 vốn bán được 47.358 chiếc trong 12 tháng qua. Video: Chi tiết chiếc SUV điện Aito M7 của hãng điện thoại Huawei