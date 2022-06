Lamborghini Miura - siêu xe đầu tiên sở hữu khối động cơ V12

Vào năm 1966, khối động cơ V12 huyền thoại của Lamborghini đã mở ra một kỷ nguyên mới khi được trang bị chính thức trên P400 Miura: mẫu xe đầu tiên trên thế giới mở đầu thuật ngữ “siêu xe”. Mọi thứ đều xoay quanh Lamborghini Miura động cơ V12, loại động cơ được trang bị tiêu chuẩn trên những chiếc xe mang tính biểu tượng trong gần 60 năm và trở thành hình ảnh thu nhỏ của nền tảng DNA của Lamborghini: công nghệ dẫn đầu, tầm nhìn và chuyên môn kỹ thuật. 2022 là năm của động cơ V12 đốt trong hút khí tự nhiên thuần túy cuối cùng của Lamborghini. Được trang bị trên Aventador Ultimae, kết cấu này hạ màn cho một kỷ nguyên huy hoàng trước mẫu xe hybrid đầu tiên được sản xuất vào năm 2023, đánh dấu sự khởi đầu của kỷ nguyên hybrid của Lamborghini. Chưa đầy hai năm sau khi được thành lập, Lamborghini vẫn hoạt động ở quy mô nhỏ, nhưng đã tạo dựng được vị thế vững chắc tại phân khúc ‘Grand Tourer’ đầy thách thức, và mẫu xe 350 GT đang được sản xuất ổn định. Ferruccio Lamborghini đã khá hài lòng vì ông đã chinh phục thành công những thử thách kỹ thuật bất chấp nhiều sự hoài nghi ban đầu. Tuy nhiên, ông vẫn khát khao tạo ra một chiếc xe ấn tượng hơn bao giờ hết để có thể khiến mọi người phải trầm trồ. Và đó chỉ là những gì đã xảy ra. Đảm nhận về mặt kỹ thuật kỹ sư trẻ Giampaolo Dallara và Paolo Stanzani, những cá nhân chịu trách nhiệm quá trình phát triển và sản xuất tại Automobili Lamborghini vào thời điểm bấy giờ. Thành công của Miura phần lớn đến từ thiết kế đặc biệt: Động cơ V12 dung tích 4.0L được trang bị 4 bộ chế hòa khí Weber 40 IDL 3L, sản sinh công suất tối đa 350 mã lực, 370 mã lực và 385 mã lực trên lần lượt các phiên bản P400, P400S và P400SV. Điều này đủ để biến Miura trở thành chiếc xe thương mại có tốc độ nhanh nhất thế giới vào thời điểm đó. Thiết kế xuất sắc của Carrozzeria Bertone đã hoàn thành nốt nhiệm vụ còn lại và chiếc xe đã gặt hái được những thành công ngoài mong đợi về mặt doanh số. Lamborghini dự tính chỉ bán được 50 chiếc trong vòng 3 năm. Nhưng thực tế, thương hiệu đã sản xuất 763 chiếc Miura trong vòng 7 năm, từ năm 1966 đến năm 1973. Kỹ sư Paolo Stanzani (1936-2017) là một trong những nhân sự đầu tiên được Ferruccio Lamborghini tuyển dụng. Được nhận vào công ty ngay sau khi tốt nghiệp Đại học Modena, ông tiếp tục trở thành một trong những cá nhân chủ chốt nhất trong câu chuyện về động cơ V12 và Lamborghini Miura. Stanzani là người đã thừa hưởng thiết kế của kỹ sư Giotto Bizzarrini và tinh chỉnh động cơ này phù hợp hơn cho những dòng xe thương mại. Ngoài ra, Stanzani còn góp mặt trong nhóm nhỏ các tài năng trẻ, những người đã phát triển và tạo ra Miura cũng như các tính năng kỹ thuật tiên tiến của nó. Ông đảm nhiệm nhiều vai trò khác nhau tại Lamborghini, từ Giám đốc kỹ thuật đến Giám đốc sản xuất và Tổng giám đốc. Cũng như Miura, ông đã có những đóng góp quan trọng trong việc ra mắt mẫu xe Countach, Espada và Urraco, những chiếc sau này là niềm yêu thích của cá nhân ông. Ngay từ thời điểm ra mắt, Miura đã trở thành chiếc xe được các đạo diễn phim săn lùng nhiều nhất. Chiếc xe đã xuất hiện trong không dưới 43 bộ phim, thường là với vai chính. Một trong những bộ phim nổi tiếng nhất bấy giờ là The Italian Job (1969). Kéo dài hơn 3 phút, toàn bộ phân cảnh mở đầu dành riêng cho Rossano Brazzi lái chiếc Miura P400 trên nền bài hát “On Days Like These” do Matt Monro trình diễn. Âm thanh phấn khích từ động cơ V12 có thể được nghe thấy trong nền của cảnh quay, vốn đã trở nên nổi tiếng trong làng phim về chủ đề xe hơi. Miura đã xuất hiện trên trang bìa của hàng chục tạp chí xe hơi và các ấn phẩm khác. Lần đầu tiên chiếc xe xuất hiện trong một bài báo quốc tế là vào tháng 11/1966, trên tạp chí Autocar do Paul Frère chấp bút. Không một chút nghi ngờ, bài báo nổi tiếng nhất đến từ nhà báo người Anh Leonard “LJK” Setright viết cho tạp chí CAR của Anh Quốc. Được chia thành 2 phần tiếp nối nhau, bài báo mô tả những điều thú vị của hành trình từ Sant’Agata Bolognese đến Luân Đôn trên chiếc Miura P400. Tổng hợp một danh sách đầy đủ những nhân vật nổi tiếng đã sở hữu mẫu siêu xe Lamborghini Miura trong những năm qua là một nhiệm vụ không hề đơn giản. Ví dụ, ca sĩ Little Tony và Rod Stewart đều sở hữu nhiều hơn một chiếc; tay guitar chính của ban nhạc rock Van Halen – Eddie Van Halen đã giữ chiếc Miura của mình trong hơn 30 năm; và ca sĩ Jay Kay của nhóm nhạc Jamiroquai vẫn giữ chiếc xe trong bộ sưu tập đến tận bây giờ. Video: Giới thiệu siêu xe Lamborghini Miura động cơ V12 huyền thoại.

