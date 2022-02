Kia K3 và Seltos đồng loạt tăng giá tại Việt Nam

Trong đợt điều chỉnh giá đầu năm 2022 này của THACO, ngoại trừ Kia Sonet ra còn 2 mẫu xe Kia khác thuộc diện tăng giá đó chính là Kia K3 và Kia Seltos. Đây cũng là 2 sản phẩm hiện đang bán chạy với doanh số dẫn đầu phân khúc sedan hạng C và SUV đô thị cỡ B.

Mẫu xe KIA K3 tăng từ 5 đến 10 triệu tùy từng phiên bản, trong khi đó tất cả các phiên bản Seltos đồng loạt tăng giá 5 triệu đồng.

Trong đó, hai phiên bản 1.6 AT Luxury tăng 10 triệu đồng và 1.6 AT Premium tăng 5 triệu đồn, hai phiên bản còn lại là 1.6 MT Deluxe tiêu chuẩn và 2.0 AT Premium cao cấp nhất vẫn giữ nguyên giá bán lẻ đề xuất như hiện tại.

Đối với mẫu xe SUV Kia Seltos chỉ có phiên bản 1.6 Premium giữ nguyên giá bán, còn tất cả các phiên bản còn lại đều điều chỉnh với mức tăng là 5 triệu đồng. Như vậy, giá bán của Kia Seltos giờ đây cao nhất lên tới 749 triệu đồng, gần như ngang bằng với đối thủ trực tiếp là Hyundai Kona (750 triệu đồng), tuy nhiên bản tiêu chuẩn của Seltos đã đắt hơn Kona .

Với việc tăng giá lên ngang với đối thủ, Kia Seltos đã bỏ mất lợi thế cạnh tranh của mình.

Tuy nhiên với việc sở hữu nhiều trang bị tiện nghi và thiết kế bắt mắt, nhiều khả năng Kia Seltos vẫn giữ được lượng fan trung thành. Hiện tại, mẫu B-SUV này vẫn đang nằm trong tình trạng khan hàng, lượng xe về đại lý nhỏ giọt và không đầy đủ các phiên bản cho người dùng chọn lựa. Thậm chí, có đại lý tại Hà Tĩnh còn dừng nhận cọc Kia Seltos do không cam kết được sẽ có xe trước ngày 31/5/2022 để giúp người dùng hưởng ưu đãi giảm 50% lệ phí trước bạ từ Chính Phủ.