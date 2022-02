Porsche Macan T - luồng gió mới từ khối động cơ 4 xi lanh

Để tăng thêm lựa chọn cho người dùng, Porsche Macan T 2022 mới được giới thiệu khác biệt hoàn toàn cá tính của các phiên bản hiệu suất cao Macan S hay GTS. Mẫu xe này được thiết lập như một dòng Crossover có khả năng chinh phục những cung đường trường, xuyên qua các hẻm núi, hay lang thang ở các đường mòn ngoại thành. Tất nhiên Porsche không mang đến một khái niệm Crossover thông thường, hãng xe Đức gọi Macan T là một mẫu xe thể thao bốn cửa đầu tiên mang thiết kế đặc biệt cho thương hiệu. Hậu tố “T” trong tên gọi có nghĩa là Touring, bắt nguồn từ tên gọi của dòng xe 911 T, từng ra mắt vào năm 1968. Chiếc xe trong quá khứ được biết với khả năng xử lý linh hoạt, giải phóng toàn bộ sức mạnh một cách dứt khoát, và mẫu xe Crossover Porsche Macan T hứa hẹn sẽ sở hữu phẩm chất tương tự. Bên dưới capo, Porsche Macan T sở hữu khối động cơ tăng áp 2.0L, 4 xi lanh thẳng hàng cho công suất tối đa 261 mã lực. Đi kèm là hộp số ly hợp kép 7 cấp PDK tương tự như Macan 2022 tiêu chuẩn. Tất nhiên động cơ này không mang lại sự phấn khích như khối động cơ tăng áp kép trên phiên bản S và GTS. Tuy nhiên hệ thống treo của Macan T được tinh chỉnh để đáp ứng khả năng vận hành khắc nghiệt hơn. Porsche Macan T cũng được trang bị hệ thống quản lý lực kéo PTM tiêu chuẩn, nhưng phầm mềm đã được lập trình mới để đáp ứng phẩm chất Touring của mẫu xe này. Công suất sẽ đẩy về trục sau nhiều hơn để giúp chiếc SUV bán chạy của Porsche thoát góc cua quyết đoán hơn. Phiên bản này cũng trang bị gói Sport Chrono với nút chuyển Mode và nút Sport Response đặt ngay trên vô lăng. Theo công bố, Porsche Macan T có khả năng tăng tốc từ 0 – 96 km/h trong 5,8 giây, và tốc độ tối đa ở mức 232 km/h. Ngoài ra, Macan T cũng trang bị hệ thống quản lý Hệ thống treo chủ động PASM được thiết lập riêng với những lợi thế đặc biệt. Hệ thống mới sẽ giúp Porsche Macan T vận hành ưu việt hơn so với 2 phiên bản S và GTS. Khác biệt còn đến từ khối động cơ 4 xi lanh nhẹ hơn động cơ V6 đến 58 kg. Phiên bản này còn trang bị thanh chống lật cứng hơn, cùng phần mềm kiểm soát gia tốc Porsche Torque Vectoring Plus mới, dành riêng cho Macan T. Ngoài các khác biệt về vận hành, Porsche Macan T cũng sẽ có các trang bị nội ngoại thất riêng biệt so với các phiên bản còn lại. Nổi bật nhất là cụm la-zăng 20 inch kế thừa từ Macan S nhưng được sơn màu khói titanium, các trang trí bên ngoài cũng sơn màu xám ánh kim Agate Gray Metallic, ốg xả thể thao và trang trí viền cửa màu đen bóng. Bên trong, ghế nổi được bọc da pha nỉ với các họa tiết sọc Sport-Tex Stripe thêu chỉ nổi màu bạc. Ngoài ra, bậc lên xuống cũng được ốp bảo vệ với logo Macan T in nổi. Porsche Macan T sẽ được bán ra tại Mỹ vào mùa xuân năm nay, nhưng giá bán sẽ công bố vào gần ngày ra mắt. Giá xe Porsche Macan T 2022 dự kiến sẽ cao hơn phiên bản Macan Base (54.900 USD) khoảng vài ngàn USD. Video: Giới thiệu Porsche Macan 2022 bản nâng cấp cuối cùng.

