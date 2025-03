Hyundai Creta 2025 thêm 2 phiên bản, giá bán từ 349 triệu đồng

Những phiên bản Hyundai Creta 2025 mới này được thiết kế nhằm mang lại trải nghiệm tốt hơn cho người dùng nhờ các tính năng cao cấp và công nghệ tiên tiến. Phiên bản EX(O) của Hyundai Creta 2025 mới được trang bị cửa sổ trời panorama và đèn đọc sách LED, mang đến không gian nội thất thoáng đãng và tiện nghi hơn. Trong khi đó, Hyundai Creta 2025 bản SX Premium có những nâng cấp đáng giá như ghế trước có thông gió, ghế lái chỉnh điện 8 hướng, hệ thống âm thanh cao cấp Bose với 8 loa, cùng với ghế ngồi bọc da sang trọng. Ngoài ra, Hyundai cũng nâng cấp trang bị cho phiên bản Hyundai Creta SX(O) 2025 mới với cảm biến mưa và sạc không dây cho hàng ghế sau, tăng cường tiện ích và sự thoải mái cho người sử dụng. Từ phiên bản S(O) trở lên, Hyundai Creta 2025 được trang bị khóa thông minh tích hợp cảm biến chuyển động. Công nghệ này giúp nâng cao khả năng bảo vệ xe khỏi nguy cơ trộm cắp, mang lại sự an tâm cho chủ sở hữu. Bên cạnh đó, Hyundai cũng mở rộng tùy chọn màu sắc cho Creta 2025 khi hai gam màu xám mờ Titan và xanh dương Starry Night giờ đây có mặt trên tất cả các phiên bản, giúp khách hàng có nhiều sự lựa chọn hơn về phong cách. Hyundai Creta 2025 cung cấp nhiều lựa chọn động cơ nhằm đáp ứng nhu cầu của từng khách hàng bao gồm: Động cơ xăng hút khí tự nhiên 1.5L: Công suất 115 mã lực, mô-men xoắn 143Nm, kết hợp với hộp số sàn hoặc hộp số vô cấp thông minh iVT. Ngoà ra, phiên bản động cơ diesel tăng áp 1.5L: Công suất 115 mã lực, mô-men xoắn 250Nm, đi kèm hộp số sàn hoặc hộp số tự động (chỉ có trên bản EX(O)). Động cơ xăng tăng áp 1.5L (trên bản SX(O)): Công suất 160 mã lực, mô-men xoắn 253Nm, thay thế động cơ tăng áp 1.4L trước đây. Động cơ này kết hợp với hộp số tự động 7 cấp ly hợp kép DCT, mang lại hiệu suất vận hành mạnh mẽ hơn. Trang bị an toàn của xe vẫn có các tính năng ADAS như hỗ trợ tránh va chạm trong điểm mù, giám sát điểm mù, hỗ trợ tránh va chạm phía trước, hỗ trợ bám làn đường và hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng. Bên cạnh đó là cảm biến áp suất lốp và camera 360 độ. Tại thị trường Ấn Độ, Hyundai Creta 2025 có mức giá dao động từ khoảng 14.800 USD đến 23.000 USD (khoảng 349 -542 triệu đồng), tùy thuộc vào phiên bản và cấu hình động cơ. Đây là một trong những mẫu SUV đô thị được ưa chuộng nhờ thiết kế hiện đại, trang bị cao cấp và mức giá hợp lý. Hiện tại, vẫn chưa có thông tin chính thức về việc liệu Hyundai Creta 2025 tại Việt Nam có được áp dụng những thay đổi về thiết kế và trang bị tương tự hay không. Người tiêu dùng Việt Nam sẽ cần chờ thêm thông tin từ Hyundai trong thời gian tới. Video: Xem chi tiết Hyundai Creta 2025 mới.

Những phiên bản Hyundai Creta 2025 mới này được thiết kế nhằm mang lại trải nghiệm tốt hơn cho người dùng nhờ các tính năng cao cấp và công nghệ tiên tiến. Phiên bản EX(O) của Hyundai Creta 2025 mới được trang bị cửa sổ trời panorama và đèn đọc sách LED, mang đến không gian nội thất thoáng đãng và tiện nghi hơn. Trong khi đó, Hyundai Creta 2025 bản SX Premium có những nâng cấp đáng giá như ghế trước có thông gió, ghế lái chỉnh điện 8 hướng, hệ thống âm thanh cao cấp Bose với 8 loa, cùng với ghế ngồi bọc da sang trọng. Ngoài ra, Hyundai cũng nâng cấp trang bị cho phiên bản Hyundai Creta SX(O) 2025 mới với cảm biến mưa và sạc không dây cho hàng ghế sau, tăng cường tiện ích và sự thoải mái cho người sử dụng. Từ phiên bản S(O) trở lên, Hyundai Creta 2025 được trang bị khóa thông minh tích hợp cảm biến chuyển động. Công nghệ này giúp nâng cao khả năng bảo vệ xe khỏi nguy cơ trộm cắp, mang lại sự an tâm cho chủ sở hữu. Bên cạnh đó, Hyundai cũng mở rộng tùy chọn màu sắc cho Creta 2025 khi hai gam màu xám mờ Titan và xanh dương Starry Night giờ đây có mặt trên tất cả các phiên bản, giúp khách hàng có nhiều sự lựa chọn hơn về phong cách. Hyundai Creta 2025 cung cấp nhiều lựa chọn động cơ nhằm đáp ứng nhu cầu của từng khách hàng bao gồm: Động cơ xăng hút khí tự nhiên 1.5L: Công suất 115 mã lực, mô-men xoắn 143Nm, kết hợp với hộp số sàn hoặc hộp số vô cấp thông minh iVT. Ngoà ra, phiên bản động cơ diesel tăng áp 1.5L: Công suất 115 mã lực, mô-men xoắn 250Nm, đi kèm hộp số sàn hoặc hộp số tự động (chỉ có trên bản EX(O)). Động cơ xăng tăng áp 1.5L (trên bản SX(O)): Công suất 160 mã lực, mô-men xoắn 253Nm, thay thế động cơ tăng áp 1.4L trước đây. Động cơ này kết hợp với hộp số tự động 7 cấp ly hợp kép DCT, mang lại hiệu suất vận hành mạnh mẽ hơn. Trang bị an toàn của xe vẫn có các tính năng ADAS như hỗ trợ tránh va chạm trong điểm mù, giám sát điểm mù, hỗ trợ tránh va chạm phía trước, hỗ trợ bám làn đường và hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng. Bên cạnh đó là cảm biến áp suất lốp và camera 360 độ. Tại thị trường Ấn Độ, Hyundai Creta 2025 có mức giá dao động từ khoảng 14.800 USD đến 23.000 USD (khoảng 349 -542 triệu đồng), tùy thuộc vào phiên bản và cấu hình động cơ. Đây là một trong những mẫu SUV đô thị được ưa chuộng nhờ thiết kế hiện đại, trang bị cao cấp và mức giá hợp lý. Hiện tại, vẫn chưa có thông tin chính thức về việc liệu Hyundai Creta 2025 tại Việt Nam có được áp dụng những thay đổi về thiết kế và trang bị tương tự hay không. Người tiêu dùng Việt Nam sẽ cần chờ thêm thông tin từ Hyundai trong thời gian tới. Video: Xem chi tiết Hyundai Creta 2025 mới.