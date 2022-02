Ford Mustang Mach-E là mẫu ôtô điện tốt nhất, đáng mua năm 2022

Mới đây, cơ sở nghiên cứu Consumer Reports (CR) của Mỹ công bố danh sách Top Picks hàng năm, trong đó trao giải thưởng cho những chiếc xe du lịch, bán tải, và SUV tốt nhất trong tổng cộng 10 hạng mục. Trong khi Tesla tiếp tục thống trị phân khúc xe điện, và Tesla Model 3 đã là "EV Top Pick" của CR trong 2 năm liên tiếp, Ford Mustang Mach-E 2022 mới đã giành được điểm số cao hơn và giành chiến thắng trong năm nay. Consumer Reports cho biết: “Mẫu crossover Mach-E được bao bọc bởi di sản Mustang và được xử lý với các chi tiết gắn liền với nhà sản xuất ô tô có tuổi đời hàng thế kỷ. Chúng tôi đã chú ý ngay lập tức, và những người mua xe cũng vậy. Kết quả là Mustang Mach-E chạy điện đã thổi bay Tesla khỏi danh sách 10 Top Picks năm nay.” Theo CR, điểm tổng thể của một chiếc xe được dựa trên sự kết hợp của các điểm số từ bài thử nghiệm trên đường, độ tin cậy được dự đoán, sự hài lòng của chủ sở hữu, và độ an toàn. Họ chỉ ra rằng Tesla Model Y thực tế mới là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Mustang Mach-E hơn là Model 3. Thú vị hơn, Model Y đã vượt qua mẫu crossover điện Ford Mustang trong hạng mục thử nghiệm trên đường. Tuy nhiên, mẫu crossover của Tesla đã không lọt vào Top Picks của CR chủ yếu do các vấn đề về độ tin cậy của nó. CR nói rằng chủ sở hữu Model Y đã báo cáo các vấn đề về nước sơn, hệ thống điều hòa, chất lượng lắp ráp, và hơn thế nữa. Trong khi đó, Tesla Model 3 cũng chỉ đạt điểm tin cậy dự đoán trung bình. Vì độ tin cậy là một thành phần quan trọng trong điểm tổng thể của CR, điểm số trung bình của Model 3 đã chịu ảnh hưởng tiêu cực. Tuy nhiên, CR vẫn gọi Model 3 là một "sự lựa chọn tuyệt vời", và thậm chí còn đề xuất nó cho người mua. CR nhấn mạnh rằng phạm vi hoạt động, mạng lưới trạm sạc "ấn tượng", và các tính năng công nghệ là những lý do khiến Model 3 tỏa sáng. Bên cạnh đó, Consumer Reports cũng lưu ý rằng Model 3 mang đến "trải nghiệm lái gần với một chiếc xe thể thao hiệu suất cao hơn là một chiếc sedan." Nghiên cứu của CR tiếp tục nói rằng Mach-E cũng rất thể thao, cho dù nó có tính thực dụng hơn Model 3, và được cho là chiếc xe lái hàng ngày tốt hơn. CR cho biết thêm là mẫu Mustang chạy điện mang lại trải nghiệm lái mượt mà hơn Model 3 hoặc Model Y của Tesla, và nó còn yên tĩnh hơn. Chưa hết, CR cũng tin rằng hệ thống thông tin giải trí của Mach-E có tính trực quan và logic hơn của Tesla. Cuối cùng, như CR đã hứa vào năm ngoái, họ đã bổ sung một thành phần mới vào hệ thống tính điểm cho các giải thưởng của mình. Các mẫu xe nhận được thêm hai điểm khi có hệ thống hỗ trợ người lái tân tiến với "hệ thống giám sát lái xe thích hợp." Mach-E đã nhận thêm điểm ở phần này, và CR đã từng nói rõ là họ không ấn tượng với công nghệ giám sát lái xe của Tesla. Video: Giới thiệu Ford Mustang Mach-E điện hoàn toàn mới.

Mới đây, cơ sở nghiên cứu Consumer Reports (CR) của Mỹ công bố danh sách Top Picks hàng năm, trong đó trao giải thưởng cho những chiếc xe du lịch, bán tải, và SUV tốt nhất trong tổng cộng 10 hạng mục. Trong khi Tesla tiếp tục thống trị phân khúc xe điện, và Tesla Model 3 đã là "EV Top Pick" của CR trong 2 năm liên tiếp, Ford Mustang Mach-E 2022 mới đã giành được điểm số cao hơn và giành chiến thắng trong năm nay. Consumer Reports cho biết: “Mẫu crossover Mach-E được bao bọc bởi di sản Mustang và được xử lý với các chi tiết gắn liền với nhà sản xuất ô tô có tuổi đời hàng thế kỷ. Chúng tôi đã chú ý ngay lập tức, và những người mua xe cũng vậy. Kết quả là Mustang Mach-E chạy điện đã thổi bay Tesla khỏi danh sách 10 Top Picks năm nay.” Theo CR, điểm tổng thể của một chiếc xe được dựa trên sự kết hợp của các điểm số từ bài thử nghiệm trên đường, độ tin cậy được dự đoán, sự hài lòng của chủ sở hữu, và độ an toàn. Họ chỉ ra rằng Tesla Model Y thực tế mới là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Mustang Mach-E hơn là Model 3. Thú vị hơn, Model Y đã vượt qua mẫu crossover điện Ford Mustang trong hạng mục thử nghiệm trên đường. Tuy nhiên, mẫu crossover của Tesla đã không lọt vào Top Picks của CR chủ yếu do các vấn đề về độ tin cậy của nó. CR nói rằng chủ sở hữu Model Y đã báo cáo các vấn đề về nước sơn, hệ thống điều hòa, chất lượng lắp ráp, và hơn thế nữa. Trong khi đó, Tesla Model 3 cũng chỉ đạt điểm tin cậy dự đoán trung bình. Vì độ tin cậy là một thành phần quan trọng trong điểm tổng thể của CR, điểm số trung bình của Model 3 đã chịu ảnh hưởng tiêu cực. Tuy nhiên, CR vẫn gọi Model 3 là một "sự lựa chọn tuyệt vời", và thậm chí còn đề xuất nó cho người mua. CR nhấn mạnh rằng phạm vi hoạt động, mạng lưới trạm sạc "ấn tượng", và các tính năng công nghệ là những lý do khiến Model 3 tỏa sáng. Bên cạnh đó, Consumer Reports cũng lưu ý rằng Model 3 mang đến "trải nghiệm lái gần với một chiếc xe thể thao hiệu suất cao hơn là một chiếc sedan." Nghiên cứu của CR tiếp tục nói rằng Mach-E cũng rất thể thao, cho dù nó có tính thực dụng hơn Model 3, và được cho là chiếc xe lái hàng ngày tốt hơn. CR cho biết thêm là mẫu Mustang chạy điện mang lại trải nghiệm lái mượt mà hơn Model 3 hoặc Model Y của Tesla, và nó còn yên tĩnh hơn. Chưa hết, CR cũng tin rằng hệ thống thông tin giải trí của Mach-E có tính trực quan và logic hơn của Tesla. Cuối cùng, như CR đã hứa vào năm ngoái, họ đã bổ sung một thành phần mới vào hệ thống tính điểm cho các giải thưởng của mình. Các mẫu xe nhận được thêm hai điểm khi có hệ thống hỗ trợ người lái tân tiến với "hệ thống giám sát lái xe thích hợp." Mach-E đã nhận thêm điểm ở phần này, và CR đã từng nói rõ là họ không ấn tượng với công nghệ giám sát lái xe của Tesla. Video: Giới thiệu Ford Mustang Mach-E điện hoàn toàn mới.